9日海外大宗商品交易市场综述

能源方面：周一，国际油价延续下跌走势。



周一(12月8日)国际油价创新低后，曾有小幅反弹。盘中布伦特原油一月合约曾反弹至66.38美元/桶，但较上周五收盘价仍有2.69美元的跌幅。



美国原油基础西德克萨斯中质油(WTI)一月合约下跌2.33美元，收于65.51美元/桶。美盘初WTI价格曾创下2009年7月以来的新低63.16美元。



贵金属方面：全球经济放缓迹象频现，加之对全球央行[微博]将释放更多刺激政策的担忧，周一黄金期货价格小幅上扬。央行的刺激政策将会令货币贬值，从而带动金价上行。



纽交所Comex黄金期货二月主力合约上涨4.5美元，涨幅0.4%，收于1194.9美元/盎司。



周日中国海关总署公布的数据显示，中国进口量下降6.7%，较经济学家预期增长3.9%有较大偏差。

日本第三季度经济较预期出现更大萎缩，数据显示日本经济连续两个季度出现萎缩，这表明日本通胀率将会进一步萎缩。从数据来看，尽管日本首相安倍实施了两年刺激政策，但第三季度日本GDP仍缩减1.9%。



基础金属方面：受亚洲经济数据疲软以及欧洲经济停滞打压，伦敦金属交易所(LME)期铜(45900, -140.00, -0.30%)价格收低。



LME三个月期铜价格下跌0.7%，收于6405美元/吨。



中国11月出口数据增幅略低于预期，但进口量却意外下降，导致中国贸易顺差创下544.7亿美元(约合589.3亿澳元)的新纪录。



日本第三季度季调后GDP下滑0.5%，下滑幅度大于预期的0.4%。



另外，德国工业产业月率无变化。



以下是其他基础金属收盘情况：



铝价(13300, -105.00, -0.78%)下跌0.9%，收于1965美元/吨



锌价(16565, -130.00, -0.78%)下跌0.8%，收于2218美元/吨



镍价下跌1.2%，收于16700美元/吨



铅价下跌0.1%，收于2035美元/吨锡价上涨1.0%，收于20400美元/吨。