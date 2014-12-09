高杠杆正累积A股风险

从连续多年“熊冠全球”到领跑全球主要股指，A股市场过去一个多月来的惊人涨幅，令机构投资者瞠目结舌，也使得股民越发狂热。与此同时，11月以来，沪深两市先后共有532家上市公司发生了关键股东的股权变化，其中，整体为减持方向的达到439家，减持总市值为399.66亿元。

业内人士表示，与2007年的大牛市相比，本轮A股大幅上涨中，融资融券的杠杆因素“功不可没”，而作为普通投资者，应当谨慎使用杠杆，量力而行。



狂热 沪指领涨全球 股民跑步进场



12月8日，上证综指在经过盘中的调整之后继续大幅上涨，最高触及3041.66点，创下2011年4月18日以来新高，在时隔近44个月后重新站上3000点。截至收盘，上证综指涨82.61点，涨幅为2.81％，收报3020.26点，深证成指涨487.29点，涨幅为4.84％，收报10554.57点，创2012年9月7日以来最大单日涨幅。两市全天成交金额约9608亿元。



WIND统计数据显示，2014年以来，上证综指已经累计上涨了42.74％，深证成指则累计上涨了29.95％。相比之下，在全球主要市场中，美股三大股指道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标普500今年以来分别上涨8.34％、14.47％和12.28％；欧洲三大股市中，富时100、法国CAC40和德国DAX今年以来分别上涨-0.97％、2.00％和4.91％；亚洲主要股市中，日经225指数累计上涨10.09％，恒生指数累计上涨3.18％。这意味着，2014年沪指在连“熊”了多年之后将首度有望领跑全球市场。



随着市场热度大幅提高，大量新股民以及沉寂多年的老股民也开始“跑步进场”。中国证券投资者保护基金最新数据显示，11月24日至28日，证券市场交易结算资金银证转账净流入1723亿元，超过11月前三周净流入总和944亿元。该数据已连续四周实现净转入。中登公司的最新数据显示，11月24日至28日，沪深两市新增股票账户数为37.01万户，创2011年4月来新高。其中，新增A股账户数36.94万户，新增B股账户数674户。



不过，随着指数的持续拉升，风险提示渐响，甚至连有“死多头”之称的国泰君安也指出牛市之路可能“曲折”，提醒交易风险。增量资金叠加杠杆操作使当前出现交易拥挤的格局。本轮牛市行情与上一轮牛市初期2005年底相比，有两大不同：增量资金持续进入；杠杆操作比例大幅增加。增量资金和杠杆操作叠加使得行情一旦启动，市场量价能在短期内急速放大，而2006年初之前两市单日交易额仅300亿左右。上一轮牛市伴随经济周期向上，呈现为周期股全面开花的行情；而本轮行情则伴随金融制度变革，呈现出以非银金融为唯一核心，行情向其他行业板块逐步扩散的特征。



主力 散户扮演“疯牛”关键角色



值得注意的是，在本轮A股的强劲上涨中，散户扮演了决定性的角色，而包括公募基金在内的一些投资机构，则沦为“打酱油”，集体踏空本轮行情，至于产业资本，则忙于减持涨幅巨大的股票。



散户已经成为本轮A股上涨的主力军。来自证监会的统计数据显示，11月24日至12月4日，各类专业机构投资者合计净买入309亿元，一般法人机构净卖出1252亿元，自然人投资者净买入659亿元，特别是持有A股市值在10万元以下的个人投资者净买入更多，沪股通投资者净买入284亿元。从投资者参与情况看，11月24日至12月5日，日均新开股票账户9.7万户，12月5日新增开户数达17.97万户，今年前11个月日均新开账户2.9万户。11月24日至28日一周内，参与交易的A股账户数2027万户，较上一周增长43％。



WIND统计数据显示，2014年11月1日以来的26个交易日中，上证综指累计上涨600点，涨幅为24.79％，深证成指则上涨2329点，涨幅为29.79％。不过，在同一时段中，股票型开放式基金的业绩却远逊于大盘的涨幅，表明在指数的快速拉升中，大量的股票型基金很有可能踏空了市场。数据显示，785只股票型开放式基金中，同期有720只实现了净值增长，但单位净值涨幅在20％以上的仅有194只，涨幅超过同期大盘涨幅的仅有122只，显示绝大多数公募基金很有可能踏空了这轮由金融股主导的行情。



相对于散户投资者涌入市场和机构投资者可能踏空，产业资本却在近期大幅减持。12月8日晚间，国元证券（行情，问诊）发布公告称，公司控股股东国元集团于当天通过集中竞价交易方式减持公司股份4569.31万股，占公司总股本的2.33％，减持均价为29.66元/股。据此计算，国元集团此次套现金额约为13.55亿元。



实际上，WIND统计数据显示，按照股权变动日期计算，2014年11月以来，沪深两市先后共有532家上市公司发生了关键股东的股权变化，其中，整体为减持方向的达到439家，减持总市值为399.66亿元，相比之下，增持的仅有93家，增持总金额仅有55.38亿元。业内认为，产业资本由于身处经营一线，对于企业实际状况最为了解，因此产业资本的集体减持对于投资者来说，并不是好消息。



风险 天量融资抬高杠杆水平

与2007年的大牛市相比，业内人士普遍注意到，天量的融资买盘使得市场波动性远远放大。业内人士表示，投资者尤其是个人投资者应当谨慎使用杠杆。



WIND统计数据显示，截至12月5日，两市融资融券余额为8882.47亿元，逼近9000亿大关，其中融资余额为8811.03亿元，而一个月前的11月5日，这两个数字才分别为7222.40亿元和7172.75亿元，今年年初，则分别为3465.27亿元和3434.70亿元。证监会的数据显示，11月24日至12月3日日均融资买入额1112亿元，约为同期日均股票成交金额的17％。融资买盘已经成为助推市场上涨的一大动力。



券商配资甚至P2P配资也在不断抬高市场杠杆水平。据了解，目前互联网金融平台的融资门槛低至2000元，年化利率约15％至18％，有的平台免收管理费只拿息差，配资比例大多为3到5倍。据悉，包括金斧子、投哪网、钱程无忧等数十家互联网金融平台已上线配资业务，为数十万股民配资，还有更多P2P平台正在开发相关系统，欲与场外热钱对接。



博时基金宏观策略部总经理魏凤春表示，资金接力赛的行情中，流动性更值得关注。发端于降息的疯狂行情，显示资金过多地流入虚拟经济，而实体经济未必能获得资金。即便从大类资产腾挪的角度保持中期的乐观态度，但也不能忽视短期风险，大量的融资盘，杠杆较高作为市场跟随者，急跌盘爆仓的冲击也会是毁灭性的。



英大证券研究所所长李大霄对《经济参考报》记者表示，A股3000点短期有调整风险，中期反复穿越，长期来看比较乐观。他认为，投资者应当注意市场短期上涨过急的风险，要对包括绩差股、次新股、伪成长股等股票保持警惕。“加杠杆要注意，要余钱买股，不要借钱，切忌卖房买股。”李大霄强调，2007年的大牛市没有杠杆，但现在的杠杆在全球股市中已经超越了平均水平，散户投资者对于使用杠杆应当谨慎，要敬畏市场，财莫强求，投资股市要量力而为。