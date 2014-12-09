巴西家庭消费不振 经济前景惨淡

不久前巴西地理统计局公布的权威统计数字显示，今年第三季度，巴西国内生产总值（GDP）同比仅增长0.1％。此外，与今年第二季度相比，第三季度GDP更是出现环比下跌0.3％的糟糕状况，是自2008年第四季度以来的最差表现。



宏观经济环境不佳，直接影响消费者的购物心理。37岁的安德森与他的太太卡琳已经有一个年纪尚幼的儿子，小儿子也即将出生。安德森说：“今年以来，我们明显感觉物价上涨，儿子的学费在涨，医疗保险提价，超市卖的食品隔几天就调一次价，汽油最近也刚涨了价，每个月能剩下的钱越来越少，这种日子不好过。”



对于安德森和卡琳来说，圣诞节是他们最为看重的节日，通常他们都会在节前采购大量食品和酒水饮料，与同事聚会，为亲戚朋友准备礼物，进行几次短途旅行。但是，今年安德森和卡琳决定想办法减少家庭支出，尤其是在礼物方面的开支，“这个圣诞节要省着点过，至少要比去年省30％的钱”。



家庭消费是巴西经济增长的主要支柱，这些年占GDP比例均达到60％以上。



GO咨询公司合伙人、经济学家盖斯奈·奥利维拉认为，消费者信心下降，将会对汽车、电视机和音响等耐用消费品的销售造成影响，“消费者知道现在不是购买这些东西的好时机”。



他指出，巴西消费者购买力的下降，主要是受到物价上涨和利率提高的影响。今年10月，广义消费者指数累计达到6.59％，超过政府规定的6.5％的上限。为了控制通胀，罗塞夫总统在获得连任之后，已经两次调升基准利率。“尽管巴西人的工资随着通胀增加而增加，但是消费者的实际购买力在下降。”