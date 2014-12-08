全球经济：OECD领先指标显示欧洲增长失去动能，中国经济成长动能稳定

12月8日 - 据经济合作暨发展组织(OECD)称，欧洲经济成长料将继续失去动能，但其他多数主要经济体和OECD区域前景总体稳定。





OECD领先指标显示英国增长放缓，德国和意大利增长动能下降，法国经济成长动能稳定。





整体领先指标持稳于100.4，高于100的长期均值。





德国领先指标从前月的99.7小幅降至99.5，意大利从101.2下滑至101.1。





OECD称，其他主要经济体中，领先指标持续显示美国、加拿大、中国和巴西经济增长动能保持稳定。





该机构称，日本经济动能出现转为正面的初步迹象，但俄罗斯的领先指标显示该国经济成长暂时失去动能。





报告称，印度是领先指标唯一明确指向增长的主要经济体。

