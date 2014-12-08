2015年美股能走多远？七大机构预测揭晓

在增长迅猛的11月美国非农就业数据推动下，本周五美股继感恩节前创纪录收官后再接再厉，又创收盘价历史新高，标普500和道指分别收于2075.37点和17958.79点。美股的涨势能否持续到明年？

据华尔街见闻整理，以下七家机构策略师的明年年底目标点位均超出本周标普创纪录的收盘水平，体现了他们看好明年美股总体上扬的乐观态度。虽然有些策略师认为美股不值得重仓投入，其他地区的股市或者其他类别的资产更有可为，但这不妨碍他们对美股仍会走高的判断。



高盛(195.45, 3.50, 1.82%)股票策略师David Kostin：明年底标普500涨至2100点



涨到这个点位意味着明年美股的回报率为5%，这与高盛的利润增长预期一致。预计美国经济会较快增长，企业的销售额和盈利会增加，有财力投资公司发展和回购股票及分红。但股市的波动性还很低，股市的回报还很分散，损失与盈利的差距较小。



预计明年上半年股市将继续上行，下半年市盈率将会因美联储开始加息而下滑。预计美联储会从明年第三季度起加息。和主流预测不同，Kostin预计，美股对加息反应温和，会泰然接受加息，因为利率互换市场的表现预示着，届时美股较为稳定，未来加息后波动率仍然沉寂。



巴克莱股票策略师Jonathan Glionna：明年底标普500涨至2100点

出于估值原因，巴克莱认为美股相比其他地区的股票属于“轻仓”股。预计明年全球股市可能必须面对美国货币政策周期的转折。巴克莱怀疑，美联储的联邦基金利率未必会对美国市场产生长期的破坏性影响，但在其他地区货币宽松时，事实可能证明美国收紧货币是负面因素。



Glionna指出，美股正在过渡期，正从回报反弹进入回报降低的阶段。因为市场已经体现了企业利润扩大和股票回购的利好。美股若要重回更高的评级，前提是企业营业收入要再次加快增长。



预计明年美国以外地区股市的收益增长会比美股快，估值会更低、货币政策会更宽松。所以巴克莱更青睐美股以外的股市。



德意志银行股市策略师David Bianco：明年底标普500涨至2150点



Bianco曾是华尔街最看空美股的策略师，去年12月他预计今年底标普500仅有1850点，今年9月他将今明两年的标普500目标点位分别升至2050点和2150点，预计2016年目标位为2300点。



Bianco认为，美国经济将长期温和增长，到下次经济衰退以前，标普500的每股收益十年内平均增长6%，同期上市企业销售平均增长5%，盈利持平，股价下跌1%。在衰退风险增加以前，预计标普的平均静态市盈率为17倍，历史水平为16倍。



花旗的首席美股策略师Tobias Levkovich：明年底标普500涨至2200点



在上月中旬发布的报告中，Levkovich写道，上述目标位与花旗由上至下的预测中值相符，但即使是未来13-14个月回报率达到10%这种预期，也被很多客户视为太保守。



“多位客户表示，我们的预测前进远低于其他乐观的预期，其实我们的预计数据很符合华尔街的共识预期。”



Levkovich还提到，花旗怀疑科技股没什么可造之材，对医药与生物科技类股感到担忧，可亚洲的基金经理非常看好这类股票。



Levkovich指出，生物科技板块的静态市盈率和估值令人质疑这类股票的潜在业绩，但很多人认为已出现新的范式转变，这种看法一直让花旗担心。



美银美林的美股与量化策略负责人Savita Subramanian：明年底标普500涨至2200点



涨至以上点位意味着明年标普500年度回报率6%。Subramanian指出，这是她领导的团队2011年以来做的最低回报预测。她认为，美股看起来的确比美债更有吸引力，但股票和其他类别的资产比起来优势就没那么明显了，比如黄金和石油的价格现在和历史水平比特别便宜。



Subramanian预计，明年标普500的收益增长会更少，但牛市不会受影响，牛市还没结束。往年美国老年人大多不看好股市，但他们需要更多的收入，标普500成份股中的分红企业会吸引他们，明年那些老公司代表的传统大盘股可能领涨，应该避开那些让人兴奋的新兴领域IPO。



美银美林的卖方指标显示，华尔街策略师推荐美股的平均配比目前略高于52%，明显高于2012年7月43%的历史最低比例，但还低于60-65%这一历史水平。

瑞银(18.19, 0.03, 0.17%)策略师Julian Emanuel：明年底标普500涨至2225点



这意味着Emanuel预计标普500明年收益会增长7%。Emanuel指出，2009年3月以来，标普500涨幅已达200%，以历史水平判断并非史无前例。企业资产负债表实力雄厚，可以推动进一步开展并购活动，美国GDP的前景可以保证收益稳步增长。



Emanuel预测标普500的范围在1750-2400点。虽然中国和欧洲经济下行的风险令一些市场人士担忧，但Emanuel认为家庭负债在减少，他们的资产净值在增加，这将为散户提供弹药。



Emanuel预计明年美股波动性会激增，应该会为投资者提供获取超额回报的机会。美国强劲的就业增长和稳步回升的消费者信心将是推动明年美股上涨的两大关键动力。而明年不存在通常会威胁牛市的经济衰退和意外冲击。



共同基金Oppenheimer的策略师John Stoltzfus：明年底标普500涨至2311点



Stoltzfus在上月底的报告中写道，对标普500的上述预测源于美国经济、企业收入和收益都持续增长。此外，美股的估值、分红和回购也会继续吸引投资者。



重要的是，Stoltzfus认为，投资者还没有对美股真正兴奋起来，



“这轮牛市并非缺乏‘动物精神’和‘非理性繁荣’，它们适度存在，这不是秘密。我们认为，这是好事，可能推动美股走高，向我们明年的目标前进。”



当前环境下，Stoltzfus更青睐周期性股票，而不是防御性股票。他特别推荐工业原料、科技和非必需消费品类股。