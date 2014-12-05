沙特表态：国际油价最多再下跌10美元

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北京12月5日讯德国《明镜》网站5日报道称，国际油价不会一直下跌，不久将到尽头。据华尔街日报报道，欧佩克重要成员国沙特表示，油价最多再跌10美元/桶。
报道称，国际油价已经跌至近四五年来最低水平。日前沙特表示，油价不会再跌太多了。据华尔街日报报道，欧佩克最重要的成员国沙特阿拉伯表示，国际油价不久将停止下跌。虽然海湾国家没有具体的价格目标，但是“如果油价进一步跌破每桶60美元，不会持续很长时间。”海湾国家的一位代表说。
据中国经济网记者了解，由于世界经济增长乏力以及美国页岩气革命的冲击，国际油价在过去几个月持续下跌，并于周一跌至世界经济危机以的最低水平。最近一轮下跌主要由于欧佩克的一个决定：上星期12个欧佩克成员国没有就减产保价达成一致。目前，国际油价又趋平稳。昨天，美国WTI原油每桶价格上涨48美分，至67.86美元。
报道称，现在国际油价已经远远背离2008年创下的记录，当时每桶价格超过140美元。一些专家甚至预测，油价将突破每桶200美元大关。然而，依照眼前的形势，这个预测有多么不可能。
据悉，一个月前，欧佩克内部还在讨论每桶70美元的油价水平可能带来的“恐慌”。但如今看来，沙特和波斯湾其他产油国能够承受60美元的价格水平。据了解，沙特王室坐拥7350美元现金储备。
报道称，国际油价已经跌至近四五年来最低水平。日前沙特表示，油价不会再跌太多了。据华尔街日报报道，欧佩克最重要的成员国沙特阿拉伯表示，国际油价不久将停止下跌。虽然海湾国家没有具体的价格目标，但是“如果油价进一步跌破每桶60美元，不会持续很长时间。”海湾国家的一位代表说。
据中国经济网记者了解，由于世界经济增长乏力以及美国页岩气革命的冲击，国际油价在过去几个月持续下跌，并于周一跌至世界经济危机以的最低水平。最近一轮下跌主要由于欧佩克的一个决定：上星期12个欧佩克成员国没有就减产保价达成一致。目前，国际油价又趋平稳。昨天，美国WTI原油每桶价格上涨48美分，至67.86美元。
报道称，现在国际油价已经远远背离2008年创下的记录，当时每桶价格超过140美元。一些专家甚至预测，油价将突破每桶200美元大关。然而，依照眼前的形势，这个预测有多么不可能。
据悉，一个月前，欧佩克内部还在讨论每桶70美元的油价水平可能带来的“恐慌”。但如今看来，沙特和波斯湾其他产油国能够承受60美元的价格水平。据了解，沙特王室坐拥7350美元现金储备。