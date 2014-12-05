油价下跌为全球减税：60-80美元区间波动将成新常态

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距离上周四的欧佩克会议“黑天鹅”导致油价暴跌已经过去了几个交易日，石油价格仍然在低位区间盘整，时好时坏，这似乎印证了位于纽约的三山宏观基金(Three Mountain Capital)首席投资官、纽约大学客座教授陈凯丰的预测：油价未来将在60-80美元的范围进行区间波动。
北京时间12月4日晚7点，WTI原油价格每桶67.47美元，布伦特原油价格每桶70.12美元。自从上周四两者分别跌至68美元和71美元附近后，尽管有短暂回升迹象，但始终没有逃出这一价格水平区间。
从事宏观对冲基金投资多年的陈凯丰，曾经在摩根士丹利摸爬滚打多年。早在油价还在120美元附近满天飞的时候，他就开始看空商品期货，如今他的态度依然没有改变。
一些大型的玩家正在撤离战场。欧洲最大的对冲基金之一Brevan Howard已经开始清盘旗下规模达6.3亿美元的商品基金，另一些基金也紧随其后开始有所动作。
陈凯丰在接受21世纪经济报道记者专访时强调，任何一个市场在出现这种爆发式的事件后，大的利空利多消息基本上已经被市场消化了，油价会步入一个相对平稳的阶段，但是相对于之前价格而言，会在一个较低的区间波动。
多方因素导致油价暴跌
《21世纪》：虽然此前市场有所预期，但是欧佩克会议决定的当天，油价下跌的幅度仍然超过想象。你认为什么原因导致当天油价暴跌？有否预计到这样的情况？
陈凯丰：尽管大家有这个预期，但是不减产的不利消息出来后，市场仍然比较悲观。此外，当天油价下跌还是有很多其他原因。一个是当天有大型的对冲基金决定清盘，其次又赶上感恩节的长周末，市场很多交易员没有在交易，导致流动性很低。因此当天，是基本面加技术因素再加资金流等多方面综合因素，导致了油价暴跌。
《21世纪》：对冲基金在这个时候进行交易动作，对市场的影响也很大？
陈凯丰：这样的情况经常会发生。一些大事件出来后，如果市场波动性很大的话，一些大型的基金如果本来就有清盘担心的话，那么这些事件就会成为最后一根压下来的稻草。
《21世纪》：当天我们看到WTI一度跌至每桶68美元以下，布伦特也接近每桶70美元的水平线。外界一直在担心布伦特跌破70美元的“心理关口”，对于这个“心理关口”，你是怎么看的？
陈凯丰：油价长期来看，还是看基本面的，这个“心理关口”并没有太大的意义。油价还是长期的供求关系决定的，用油量的不断下降和产量的不断上涨，决定了这个商品的大趋势是在往下走的。
60到80美元区间波动
《21世纪》：尽管油价暴跌，但是市场各类指标来看，似乎并不恐慌？
陈凯丰：的确是这么个情况。我觉得对于油价没有必要反应过度，油价下跌并不是一个非常坏的事情，对消费者是好事情，对经济也有刺激，因此根本不需要恐慌。
《21世纪》：这一轮的下跌何时可以见底？为什么你觉得油价不会再往下跌太多？
陈凯丰：这一轮要再往下跌很难很难，毕竟供需角度来看，印度、日本等国都是大量进口原油的国家，他们的需求量会有所上扬。
我觉得现在我们需要注意的不是一个见底的问题，而是一个区间波动的问题。
在现在这个位置上，油价会在往下到60美元、往上到80美元的区间内波动的可能性较大。再往下则可能会触发减产，再往上的话也可能导致生产再次加大，因此上下两端都有一些基本面的支持和压力。
因此我个人认为，未来一段时间内油价将呈现区间波动。当然现在的区间会比以前的区间降低一个台阶，以前大概是90-110美元之间，现在总的基本面供需关系决定了这个新的区间是往下走的，但是再往下暴跌和往上暴涨的可能性也都很有限。
《21世纪》：感恩节当天消息出来的时候，你表示要等等看市场，让硝烟散一散。这周开始来看，你觉得市场逐步被厘清了吗？
陈凯丰：我觉得已经好了很多。对冲基金有清盘的动作，任何一个市场在出现这种爆发式的事件后，相对来说会平复一段时间。大的利空利多消息基本上已经被市场消化了，以后就是看流量，总体来说影响不会太大。油价会步入一个相对平稳的阶段。
远离高风险资产
《21世纪》：目前总体上市场对风险高的资产均有所远离，这和油价的关系是怎样的？
陈凯丰：目前市场上的环境正在产生Risk off(风险恐惧)，投资人在原油等资产上亏了钱的话，一定会降低其风险度(risk profile)，会倾向于卖出一些高风险资产。比如说今年来看，股市上公用事业等股票表现得比较好，也说明长期来看，偏价值投资会比较安全。
《21世纪》：是不是市场的避险情绪也在加大？
陈凯丰：如果你看黄金的话，黄金涨了许多，避险情绪的确在加大；但是你看美国国债，国债的收益率并没有下降，而一般避险情绪下人们会不断买入国债。我并不认为现在有什么非常大的避险情绪。
市场总体上可控，但不表示个别板块没有问题，比如高科技互联网、新能源等，有可能会受到冲击。不过这也是一个行业性的资金轮换现象。
《21世纪》：那么你觉得最近几天黄金的上扬至每盎司1200美元水平，主要的推动力是什么？
陈凯丰：黄金实际上也处于一个区间波动的情况。因为总体上这还是一个流动性很大的世界，各个央行在不断印钞，流动性驱动下，资产的价格也很难往下走。
《21世纪》：历史上看，黄金和石油价格之间的关联程度如何？这段时间的情况，是否能够典型地反映这两者之间的关系？
陈凯丰：黄金有很多属性：有的时候和石油会呈现正相关，那是因为他们同样都具有商品属性，很多投资者会同进同出；另外有的时候，黄金属于避险资产，而石油则是风险资产，这样的话石油和黄金可能反向运作，这完全取决于市场到底是以风险驱动的，还是以避险驱动的。
偏重价值投资
《21世纪》：后续市场的投资策略上，你对于和大宗商品相关的资产的投资策略有什么建议？
陈凯丰：还是要谨慎，商品投资总体上风险特别大。与其在商品上直接投资，我个人还是推荐买入一些股利较高的产品，价值投资为主，包括能源公司等一些大型的蓝筹公司，而那些杠杆倍数比较高的中小型的公司，就比较危险。
《21世纪》：大宗商品整体上你都是看空的，还有哪些可能值得投资的资产？
陈凯丰：整个大宗商品，从能源到金属再到农产品，基本上有两个大的趋势：一个是产量不断上升，导致价格会有下降趋势；另一个是全球范围内包括欧洲、日本和中国都有一个刺激政策，这个从流动性角度对商品价格是一个支持。所以这两股力量导致的结果，使得出现此前商品暴涨暴跌的可能性要小了很多，现在是一个新的市场平衡——基本面和资金面共同作用下的平衡。
《21世纪》：是否有一些相关的衍生品的投资操作，可以帮助投资者进行风险管理？
陈凯丰：期权就是对于风险管理很重要的产品。比如全球最大的产油国之一的墨西哥，每年就有一笔预算买入大量的看跌期权，来保护其产油收入，这样的做法值得借鉴。
油价与地缘政治
《21世纪》：欧佩克不减产的决定背后，谁是最大的受益者？
陈凯丰：实际上要看到，油价在现在这个位置，比起以前还是高了很多。许多大宗商品都有大幅下跌，相对来说石油并非一个特殊的情况。此前油价上涨的时候，许多资金进入了一些中东的不稳定国家的手中，导致了形势不稳。而油价下跌，对于长期的稳定是好事情，对于全球经济来说都是受益的。
油价下跌实际上是一个对全球减税的过程。对消费者或者生产者来说，都是一个降低石油方面的“税负”的过程。
《21世纪》：有人受益，则必然有人损失？
陈凯丰：损失的自然是产油国家。前几年油价高企的时候，产油国家受益匪浅，现在只是退回了几步，少了一些这方面的收入，称不上损失。
《21世纪》：下一个会影响油价的时间节点和事件会是什么？
陈凯丰：从大的方面讲，如果中东几个大的产油国政局不稳的话，肯定会影响油价，这个很难预测，但是很有可能会发生。俄罗斯也是一个潜在的不安定因素，其压力比中东的几个国家更大。其次的话，美联储的行为也会有所影响，加息导致资金成本上升的话，一定会促使商品价格下跌。
北京时间12月4日晚7点，WTI原油价格每桶67.47美元，布伦特原油价格每桶70.12美元。自从上周四两者分别跌至68美元和71美元附近后，尽管有短暂回升迹象，但始终没有逃出这一价格水平区间。
从事宏观对冲基金投资多年的陈凯丰，曾经在摩根士丹利摸爬滚打多年。早在油价还在120美元附近满天飞的时候，他就开始看空商品期货，如今他的态度依然没有改变。
一些大型的玩家正在撤离战场。欧洲最大的对冲基金之一Brevan Howard已经开始清盘旗下规模达6.3亿美元的商品基金，另一些基金也紧随其后开始有所动作。
陈凯丰在接受21世纪经济报道记者专访时强调，任何一个市场在出现这种爆发式的事件后，大的利空利多消息基本上已经被市场消化了，油价会步入一个相对平稳的阶段，但是相对于之前价格而言，会在一个较低的区间波动。
多方因素导致油价暴跌
《21世纪》：虽然此前市场有所预期，但是欧佩克会议决定的当天，油价下跌的幅度仍然超过想象。你认为什么原因导致当天油价暴跌？有否预计到这样的情况？
陈凯丰：尽管大家有这个预期，但是不减产的不利消息出来后，市场仍然比较悲观。此外，当天油价下跌还是有很多其他原因。一个是当天有大型的对冲基金决定清盘，其次又赶上感恩节的长周末，市场很多交易员没有在交易，导致流动性很低。因此当天，是基本面加技术因素再加资金流等多方面综合因素，导致了油价暴跌。
《21世纪》：对冲基金在这个时候进行交易动作，对市场的影响也很大？
陈凯丰：这样的情况经常会发生。一些大事件出来后，如果市场波动性很大的话，一些大型的基金如果本来就有清盘担心的话，那么这些事件就会成为最后一根压下来的稻草。
《21世纪》：当天我们看到WTI一度跌至每桶68美元以下，布伦特也接近每桶70美元的水平线。外界一直在担心布伦特跌破70美元的“心理关口”，对于这个“心理关口”，你是怎么看的？
陈凯丰：油价长期来看，还是看基本面的，这个“心理关口”并没有太大的意义。油价还是长期的供求关系决定的，用油量的不断下降和产量的不断上涨，决定了这个商品的大趋势是在往下走的。
60到80美元区间波动
《21世纪》：尽管油价暴跌，但是市场各类指标来看，似乎并不恐慌？
陈凯丰：的确是这么个情况。我觉得对于油价没有必要反应过度，油价下跌并不是一个非常坏的事情，对消费者是好事情，对经济也有刺激，因此根本不需要恐慌。
《21世纪》：这一轮的下跌何时可以见底？为什么你觉得油价不会再往下跌太多？
陈凯丰：这一轮要再往下跌很难很难，毕竟供需角度来看，印度、日本等国都是大量进口原油的国家，他们的需求量会有所上扬。
我觉得现在我们需要注意的不是一个见底的问题，而是一个区间波动的问题。
在现在这个位置上，油价会在往下到60美元、往上到80美元的区间内波动的可能性较大。再往下则可能会触发减产，再往上的话也可能导致生产再次加大，因此上下两端都有一些基本面的支持和压力。
因此我个人认为，未来一段时间内油价将呈现区间波动。当然现在的区间会比以前的区间降低一个台阶，以前大概是90-110美元之间，现在总的基本面供需关系决定了这个新的区间是往下走的，但是再往下暴跌和往上暴涨的可能性也都很有限。
《21世纪》：感恩节当天消息出来的时候，你表示要等等看市场，让硝烟散一散。这周开始来看，你觉得市场逐步被厘清了吗？
陈凯丰：我觉得已经好了很多。对冲基金有清盘的动作，任何一个市场在出现这种爆发式的事件后，相对来说会平复一段时间。大的利空利多消息基本上已经被市场消化了，以后就是看流量，总体来说影响不会太大。油价会步入一个相对平稳的阶段。
远离高风险资产
《21世纪》：目前总体上市场对风险高的资产均有所远离，这和油价的关系是怎样的？
陈凯丰：目前市场上的环境正在产生Risk off(风险恐惧)，投资人在原油等资产上亏了钱的话，一定会降低其风险度(risk profile)，会倾向于卖出一些高风险资产。比如说今年来看，股市上公用事业等股票表现得比较好，也说明长期来看，偏价值投资会比较安全。
《21世纪》：是不是市场的避险情绪也在加大？
陈凯丰：如果你看黄金的话，黄金涨了许多，避险情绪的确在加大；但是你看美国国债，国债的收益率并没有下降，而一般避险情绪下人们会不断买入国债。我并不认为现在有什么非常大的避险情绪。
市场总体上可控，但不表示个别板块没有问题，比如高科技互联网、新能源等，有可能会受到冲击。不过这也是一个行业性的资金轮换现象。
《21世纪》：那么你觉得最近几天黄金的上扬至每盎司1200美元水平，主要的推动力是什么？
陈凯丰：黄金实际上也处于一个区间波动的情况。因为总体上这还是一个流动性很大的世界，各个央行在不断印钞，流动性驱动下，资产的价格也很难往下走。
《21世纪》：历史上看，黄金和石油价格之间的关联程度如何？这段时间的情况，是否能够典型地反映这两者之间的关系？
陈凯丰：黄金有很多属性：有的时候和石油会呈现正相关，那是因为他们同样都具有商品属性，很多投资者会同进同出；另外有的时候，黄金属于避险资产，而石油则是风险资产，这样的话石油和黄金可能反向运作，这完全取决于市场到底是以风险驱动的，还是以避险驱动的。
偏重价值投资
《21世纪》：后续市场的投资策略上，你对于和大宗商品相关的资产的投资策略有什么建议？
陈凯丰：还是要谨慎，商品投资总体上风险特别大。与其在商品上直接投资，我个人还是推荐买入一些股利较高的产品，价值投资为主，包括能源公司等一些大型的蓝筹公司，而那些杠杆倍数比较高的中小型的公司，就比较危险。
《21世纪》：大宗商品整体上你都是看空的，还有哪些可能值得投资的资产？
陈凯丰：整个大宗商品，从能源到金属再到农产品，基本上有两个大的趋势：一个是产量不断上升，导致价格会有下降趋势；另一个是全球范围内包括欧洲、日本和中国都有一个刺激政策，这个从流动性角度对商品价格是一个支持。所以这两股力量导致的结果，使得出现此前商品暴涨暴跌的可能性要小了很多，现在是一个新的市场平衡——基本面和资金面共同作用下的平衡。
《21世纪》：是否有一些相关的衍生品的投资操作，可以帮助投资者进行风险管理？
陈凯丰：期权就是对于风险管理很重要的产品。比如全球最大的产油国之一的墨西哥，每年就有一笔预算买入大量的看跌期权，来保护其产油收入，这样的做法值得借鉴。
油价与地缘政治
《21世纪》：欧佩克不减产的决定背后，谁是最大的受益者？
陈凯丰：实际上要看到，油价在现在这个位置，比起以前还是高了很多。许多大宗商品都有大幅下跌，相对来说石油并非一个特殊的情况。此前油价上涨的时候，许多资金进入了一些中东的不稳定国家的手中，导致了形势不稳。而油价下跌，对于长期的稳定是好事情，对于全球经济来说都是受益的。
油价下跌实际上是一个对全球减税的过程。对消费者或者生产者来说，都是一个降低石油方面的“税负”的过程。
《21世纪》：有人受益，则必然有人损失？
陈凯丰：损失的自然是产油国家。前几年油价高企的时候，产油国家受益匪浅，现在只是退回了几步，少了一些这方面的收入，称不上损失。
《21世纪》：下一个会影响油价的时间节点和事件会是什么？
陈凯丰：从大的方面讲，如果中东几个大的产油国政局不稳的话，肯定会影响油价，这个很难预测，但是很有可能会发生。俄罗斯也是一个潜在的不安定因素，其压力比中东的几个国家更大。其次的话，美联储的行为也会有所影响，加息导致资金成本上升的话，一定会促使商品价格下跌。