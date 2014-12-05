商品市场剧烈震荡 品种走势分化

12月4日股指期货市场再度演绎疯狂，IF1412合约创出新高，商品市场依旧剧烈震荡，但无明显趋势。甲醇(2704, -50.00, -1.82%)在反弹一个月后今日跌1.82%，盘中一度跌停多空分歧严重。铁矿石盘中涨停全天涨3.56%，鸡蛋涨2.71%站稳4500。两粕高开低走盘尾跳水，豆粕(2809, -13.00, -0.46%)跌0.46%。



甲醇现货方面，12月4日，华东，华南，华北甲醇市场价格稳中有升，局部小幅上涨。其中江阴、常州地区甲醇报价2580-2600元/吨自提，较上一交易日上涨10元/吨；太仓地区现货报价在2650-2660元/吨自提，南通地区现货报盘在2660-2680元/吨自提，较上一交易日上涨10元/吨；广东商家报价在2650-2680元/吨自提，较昨日上涨30元/吨。华中，西北，东北甲醇市场价格稳定，变化不大。山东联盟化工出厂报价在2520元/吨；山东联盟75万吨/年煤制甲醇装置目前日产仅在1000吨左右，新疆库车新成20万吨/年甲醇装置运行稳定，日产在500吨左右。数据显示，我国已经投产的甲醇制烯烃年产能已达468万吨。



首创期货分析师王玉珍指出，今日甲醇高开低走，早盘延续昨日的强势，高位上行未果后，开始急剧跳水下拉，上演心跳过山车，尾盘收于大阴，回吐昨天大阳，险守2700整数关。基本面变化不大，多空互现，受环保要求影响，甲醇行业逐渐进行调整和升级，整体格局改变或将需要更长的准备时间。技术面来看，甲醇昨日强势发力，放量上涨，今日急剧反转，一度触碰跌停板，尾盘险守2700整数关，阴阳夫妻线，上演急剧过山车，完全打乱多头上攻形态。目前多空分歧加剧，短期内甲醇将博弈整理，重回震荡区间。

受铁矿石价格下跌影响，11月份国内钢厂生产成本大幅下降。1-9月份国内铁矿石生产全行业主营业务收入为6947.1亿元，同比降低0.3%；利润总额为554.5亿元，同比降低14.7.具体来看，截至今年9月，矿山行业亏损企业数达到741加，占企业总数的21.5%，亏损企业亏损总额达到47.4亿元。大有期货分析师黄石峰认为，虽然钢厂成本在持续下降，后期钢价能否延续近期的反弹走势，还得看需求方对钢材(2567, 49.00, 1.95%)用量的消化能力以及市场对未来的预期。长期来看，如果近期价格维持低位震荡，产能得到抑制，明年需求可以得到平稳释放的话，螺纹钢仍将存在较大的反弹空间。



随着年底两节来临，鸡蛋需求较大。现货方面，今日全国主产区鸡蛋价格止涨回落，均价9.35元/公斤，较昨日下滑0.06元/公斤，其中山东地区均价最高为9.52元/公斤，辽宁地区均价最低9.04元/公斤。目前鸡蛋需求平淡，而短期内鸡蛋供应不平衡得到恢复后，蛋价即再次下滑，同时，近期产蛋鸡数目有所上涨，提升鸡蛋供应量，因而后市整体蛋价应较前期有所回落，但目前鸡蛋供应趋紧格局难改，因而预计后市蛋价将进入震荡调整期，大幅涨跌可能性均较低。



良运期货分析师张静认为，今日鸡蛋主力1505合约延续昨日尾盘走势大幅上涨2.71%，成交量迅速放大，期价突破前期价格盘整上限，趋势转多。基本面上来看，市场上并无新的利多消息，现货价格表现平稳。近期产蛋鸡数目有所上涨，提升鸡蛋供应量，因而后市整体蛋价应较前期有所回落，但目前鸡蛋供应趋紧格局难改。