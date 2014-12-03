预计128个国家明年将减少公共开支

经济日报日内瓦12月3日讯国际劳工组织近日在此间发布的最新报告显示，尽管世界上很多国家为应对经济危机整顿财政并减少社会开支，但部分发展中国家依旧坚持强化社会保障体系，并以此拉动内需，促进经济增长。



根据这份题为《2010年至2015年全球社会保障政策趋势》的报告，2015年全球预计将有128个国家减少公共开支，其中包括86个发展中国家；到2016年，减少公共开支的国家总数将会上升到131个。



报告指出，面对公共开支减少这一全球性发展趋势，大多数中等收入国家却仍在积极扩大社会保障体系，并且在减少贫困和不平等现象方面产生了立竿见影的积极作用，推动了这些国家落实以内需为导向的增长战略。报告显示，中国、巴西、南非、玻利维亚、马尔代夫、纳米比亚、巴拿马、博茨瓦纳、斯威士兰和东帝汶已经实现了普遍或接近于普遍的养老金覆盖；阿根廷和南非近些年普及了儿童福利；许多国家为失业者、母亲、儿童及老年人发放补贴，甚至还有一些低收入国家通过有针对性的短期和小金额福利发放，为弱势人群提供一定程度的社会保障。



相反，许多国家采取的财政整顿政策加剧了就业危机和不平等问题。报告显示，在欧洲，减少公共支出的财政措施导致了贫困和社会排斥的加剧，影响到1.23亿人口，相当于欧盟人口总数的近四分之一。在暂停对社会保障体系投资的发展中国家中，数以百万计的家庭将遭受负面影响，就业岗位减少、薪酬降低，获得公共服务的机会也在下降。