国际原油价格跌四成 四大上市航企料增利110亿

下半年以来，国际原油价格出现雪崩式下跌。截至昨日，以NYMEX原油为代表的国际原油价格已累计下跌38.85%。 据统计，中国国航、东方航空、南方航空、海南航空四大上市航企上半年的油料成本高达562.83亿元，约占营业成本的40%。若不考虑油料库存、预订货、税收影响等因素，四大航空公司今年或将因油价下跌而增利约110亿元，由此年度净利润将增至167.27亿元，扭转连续三年负增长的局面。 油费占四成 今年上半年，四大航空公司共实现总营收1599.1亿元，期间营业成本为1415.18亿元，总营业成本高达1649.02亿元，最终亏损4683万元。若非38.73亿元的政府补贴，四大航空公司上半年亏损将进一步加剧。 记者注意到，四大航空公司上半年因人民币贬值而出现了27.7亿元的汇兑损失，这对四家公司营业利润形成了较大冲击。不过，真正令四家公司成本居高不下的因素是油料成本。据统计，四大航空公司油料成本约占年度营业成本的40%。 以中国国航为例，该公司上半年实现总营收491.17亿元，与南方航空502.12亿元的总营收相当。同期，中国国航营业成本为422.99亿元，同比增幅7%。 其中，航空油料成本为171.89亿元，同比大幅增加41.42%，约占中国国航上半年营业成本的40.64%。相比之下，中国国航其他成本项目则远低于航空油料成本，如折旧、雇员薪酬、起降及停机费用等成本均在50亿元左右。 2013年，中国国航全年营业成本为826.46亿元，航空油料成本为337.22亿元，占比40.8%；而在2012年，该指标的占比则为44.12%。 其他三家航空公司亦是如此，总营收长年居首的南方航空上半年增收不增利，营业成本高达454.46亿元，总营业成本则达到524.51亿元，导致中期亏损10.18亿元。 成本明细显示，南方航空航油成本上半年为183.45亿元，约占公司同期营业成本的40.37%。去年，南方航空航油成本为355.38亿元，约占公司同期营业成本的40.82%。 东方航空上半年航空油料消耗共计149.49亿元，约占该公司中期营业成本的38.07%，占比方面略低于中国国航与南方航空。 至于海南航空，该公司去年年报及今年中报并未披露油料成本具体数据。不过，海南航空表示，受航油成本及折旧等因素影响，公司上半年营业成本同比增加15.33%。以航空公司油料成本约占营业成本40%的比例估算，海南航空上半年油料成本约为58亿元。 由此，四大航空公司上半年油料成本总计为562.83亿元，约占营业成本的39.77%，相当于海南航空去年总营收的186.17%，油料成本已成为四大航空公司第一大成本支出。 或增利110亿 近年来，四大航空公司业绩持续下滑甚至出现亏损，除海南航空去年净利润同比微增9.2%之外，其他三家航空公司2011年~2013年净利润连续下滑。今年上半年，南方航空还曾亏损10.18亿元。 数据显示，航空公司毛利率普遍偏低，其中东方航空上半年航空运输业务毛利率低至7.09%。换言之，若航空公司年营收达到千亿元，毛利也不足百亿元，扣除各项费用及汇兑损失之后，最后极有可能亏损。今年上半年，四大航空公司总营收接近1600亿元，结果受制于毛利率偏低，营业利润为-46.3亿元。 长江证券研究员韩轶超7月中旬曾预测，三季度是传统旺季，航空客座率、票价指标等将出现环比改善，然而同比的高基数仍不容乐观。 事实上，进入下半年以来，四大航空公司经营层面并未发生根本性逆转。三季报显示，海南航空在中期基础上扭亏，但前三季度净利润仍同比大幅下滑48.94%，东方航空前三季度净利润亦同比下滑39.68%。 与此同时，航空公司第一大成本要素油料价格正在急剧变化。截至记者发稿前，以NYMEX为代表的国际原油价格下半年累计下跌38.85%，11月28日跌幅更是达到10.45% 在此背景下，航空公司净利润能否于今年出现增长呢？银河证券研究员李军表示，国内航空业业绩将由于油价波动而显现出周期性回升。 根据测算，若不考虑油料库存、预订货及其他因素，以下半年国际原油均价计算，则四大航空下半年油料成本将在上半年基础上整体下滑约20%，即减少约110亿元。另假设四大航空公司第四季度经营情况与去年同期持平，亏损26.32亿元，则四公司年度净利润将在前三季度盈利83.59亿元的基础上达到167.27亿元(不考虑税收影响)，同比增长72.54%。 由此，四大航空公司净利润将顺利实现止跌，进入正增长。历史上，国际油价曾于2008年下半年至2009年一季度剧挫近70%，四大航空净利润也分别在2009年~2010年出现大幅增长，并一度达到峰值。 据业内人士预计，航空公司一般是提前预定油料，故对油价变化存在半年左右的迟滞期，今年下半年油价大跌对四大航空公司明年上半年的业绩影响更为明显。