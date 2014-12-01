马来西亚货币创亚洲金融危机以来最大跌幅

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马来西亚货币林吉特成为油价下跌的牺牲品之一，投资者担心不断走低的油价损及该国出口收入，林吉特最近两日跌幅创1997~98年亚洲金融危机以来之最。
美元/林吉特周一大涨1.6%至3.4385，刷新2010年初以来最高记录，该货币对两个交易日来大涨2.7%，为1998年6月以来最大涨幅。富时马来西亚KLCI股市指数两个交易日下跌2.83%，这是22个月以来的最大跌幅。
上周五因OPEC会议就减产未能达成一致，布伦特原油跌至近五年来低点，自今年6月以来高点共跌超41%。油价下跌导致马来亚作为亚洲最大的石油和天然气出口国收入减少，此时该国正计划将财政赤字在GDP中的占比由3.5%降至3%。
澳洲联邦银行分析师Andy Ji表示，“马拉西亚可能是受原油价格下跌影响最严重的国家，林吉特本周可能跌至3.45。”
美银美林经济学家Chua Hak Bin表示，石油相关工业占马拉西亚国家收入的三分之一，油价每下跌10%都会导致该国财政收入减少0.2个百分点的GDP。
同时马拉西亚股市也受到油价下跌拖累。马来西亚沙布拉肯石油公司（SapuraKencana Petroleum）是该国最大市值的石化企业，该公司股价上周以来下跌超过11%，创出最大跌幅。而另外一家大型石化公司（Dialog Group）的股价也下跌了19%，为1997年以来最大跌幅。
美元/林吉特周一大涨1.6%至3.4385，刷新2010年初以来最高记录，该货币对两个交易日来大涨2.7%，为1998年6月以来最大涨幅。富时马来西亚KLCI股市指数两个交易日下跌2.83%，这是22个月以来的最大跌幅。
上周五因OPEC会议就减产未能达成一致，布伦特原油跌至近五年来低点，自今年6月以来高点共跌超41%。油价下跌导致马来亚作为亚洲最大的石油和天然气出口国收入减少，此时该国正计划将财政赤字在GDP中的占比由3.5%降至3%。
澳洲联邦银行分析师Andy Ji表示，“马拉西亚可能是受原油价格下跌影响最严重的国家，林吉特本周可能跌至3.45。”
美银美林经济学家Chua Hak Bin表示，石油相关工业占马拉西亚国家收入的三分之一，油价每下跌10%都会导致该国财政收入减少0.2个百分点的GDP。
同时马拉西亚股市也受到油价下跌拖累。马来西亚沙布拉肯石油公司（SapuraKencana Petroleum）是该国最大市值的石化企业，该公司股价上周以来下跌超过11%，创出最大跌幅。而另外一家大型石化公司（Dialog Group）的股价也下跌了19%，为1997年以来最大跌幅。