当年一角钱等于如今一辆车

近日，一张三元面值纸币的图片在网络和微信朋友圈被疯狂转发。许多人疑问：我国真的发行过三元纸币吗？



记者近日走访邮币卡市场了解到，这种三元纸币确实是第二套人民币中的一种，被称为“苏三币”，现在一张的市场价已经飙涨到三万至五万元了。不过，业内人士称，三元纸币虽少见，但并不是纸币收藏中最为稀奇的，旧版人民币中的“背绿一角”、以及全套第一套人民币都已经价格惊人了。



一张“苏三币”市场报价三五万



近日，有网友在网上晒出一张三元纸币，引来很多人的围观和质疑：这是真的吗？记者走访北京马甸邮币卡市场了解到，这种三元纸币确实是存在的。3元纸币的整体颜色为淡绿色，比现在流通的1元人民币略大。纸币正面的两端各有繁体“叁元”字样，下面标着“1953年”，正上方为“中国人民银行”六字。纸币的图案是永新县龙源口石桥图景，也就是井冈山时期第一次取得龙源口大捷的地方。



一个摊主告诉记者，3元纸币是我国发行的第二套人民币，当时是委托的苏联代为印刷的，采用的是苏联币值，也是目前发行过的唯一一张3元纸币，因此也被藏家称为“苏三币”。



据悉，这种3元纸币一共只存在了9年，就被停止使用进行了回收，现在数量较少，因此价值也较高。在市场内，一张品相完好的3元纸币报价在三万至五万元不等。



单张售价达30万左右



邮币收藏专家陶建军称，其实很多钱币都比“苏三币”价格更高，只是没有更多圈外人知道。



比如，同为第二套人民币中的就被称为“钞王”。的基色为黑色，是我国最“大号”的纸币。现在市场上，其单张的市场价就达到30万元左右，非常罕见，是许多纸币收藏者梦寐以求的藏品。



、“苏三币”是第二套人民币中的明星，而第三套人民币中的明星就要数“背绿一角”了。这枚小小的绿色纸币面值不过1角，但现在市场身价却高达5万元。有人戏称，这一角钱都能买辆车了。



第一套人民币能换一套房



收藏圈里常说：“金不如银，银不如铜，铜不如纸。”这说的是纸币的升值潜力。在纸币中，全套的第一套人民币市场价最高，在500万元以上，能换北京一套房。



第一套人民币于1948年至1951年期间发行，共有12种面额，62种版别。据业内人士介绍，第一套人民币留存下来的不多，当时全国旧币收兑机构大约用了不到100天就收回钱币流通量的98%，银行也没有保留原始档案，所以现在品相完好的全套难得一见。

