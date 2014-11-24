意外降息或利好债市 资金面有望进一步趋松

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本周市场资金面将迎来本月最大考验，新股申购叠加月末因素，业内人士指出，央行昨日晚间意外降息，本周流动性紧张态势或有所减缓，但总体而言交易所资金面仍面临一定压力和冲击。
国泰君安预计，月末（11 月25 日、26日）资金面压力最大，流动性紧张将持续到12月2日。预计本周一累计冻结资金规模为6962亿元；本周二新冻结资金6213亿元，叠加周三影响，累计冻结13175亿元；到了周三则累计冻结达13835亿元，是资金面最为紧张的一天。而冻结资金从11月27 日起才陆续解冻释放。11月27日7只新股资金解冻，预计释放资金5901亿元，11月28日3只新股资金解冻，预计释放7200亿元，冻结资金在12月初才能得到全部解冻。
就债市而言，业内人士认为，短期内基本面利好难以抵挡资金面的利空扰动，或会维持回调震荡走势，但央行使出降息“猛药”，后市资金面有望进一步趋松，总体而言不改牛市趋势。光大证券(601788,股吧)分析师吴昊指出，存贷比调整将挤压债券需求，尤其利率债面临的调整压力将更大。但基本面低迷，政策专注降低融资成本的情况下，调整幅度有限，长期看债市仍是向好趋势。
广州期货分析师李旭杰指出，短期内国债期货将会维持“下方支撑强，上冲动力不足，震荡偏强的格局。”
国泰君安预计，月末（11 月25 日、26日）资金面压力最大，流动性紧张将持续到12月2日。预计本周一累计冻结资金规模为6962亿元；本周二新冻结资金6213亿元，叠加周三影响，累计冻结13175亿元；到了周三则累计冻结达13835亿元，是资金面最为紧张的一天。而冻结资金从11月27 日起才陆续解冻释放。11月27日7只新股资金解冻，预计释放资金5901亿元，11月28日3只新股资金解冻，预计释放7200亿元，冻结资金在12月初才能得到全部解冻。
就债市而言，业内人士认为，短期内基本面利好难以抵挡资金面的利空扰动，或会维持回调震荡走势，但央行使出降息“猛药”，后市资金面有望进一步趋松，总体而言不改牛市趋势。光大证券(601788,股吧)分析师吴昊指出，存贷比调整将挤压债券需求，尤其利率债面临的调整压力将更大。但基本面低迷，政策专注降低融资成本的情况下，调整幅度有限，长期看债市仍是向好趋势。
广州期货分析师李旭杰指出，短期内国债期货将会维持“下方支撑强，上冲动力不足，震荡偏强的格局。”