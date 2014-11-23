影响男性事业升迁的风水 横梁压顶是大忌

对很多男人来说，工作事业就是他们的第二生命；在很多女人的眼里，工作着的男人格外有魅力。



老话以“成家立业”作为男性成年的标准，没有稳定的工作、收入，事业上没什么建树的男人，算不上成功男人。





一、横梁压顶



横梁压顶，是家居风水的大忌，会对家人各方面运势造成压制。



正所谓“天塌下来高个子顶着”，作为家庭顶梁柱的男人，横梁压顶的危害对他们来说更大。尤其会影响到他们的工作事业，让他们倍感压抑，有才能也难以施展。



对横梁压顶的情形，王浩骅建议，最好在入住之前就用装修手段予以化解。如果已经入住了，一定要避免将沙发、茶几、桌椅、睡床等放置在横梁之下；并采用相关的方法化解。

二、家居中西北缺角

家居中的方位，与家人形成对应关系。西北方为乾位，在家居方位与家人的对应关系中，对应家中的男主人。



现在的建筑，不同于以往院落的方正，几乎都存在缺角的情形。



如果家居中缺了西北方位，多主男主人没地位、运势不佳，尤其是工作事业运势。

三、卫生间位于家中的中心太极位

卫生间是家中的污秽之源，不洁、不吉的气息充盈其间。



而家中的中心太极位，是家居风水中最重要的方位，对所有家人的运势都至关重要。是绝对不能被压制、被污染的。



如果不巧卫生间正好位于中心太极位，就意味着太极方位受到了污秽气息的污染，将不吉之气散布到了家中的各个方位，给家人运势都带来了不利影响，尤其是一家之主的男主人，受到的影响更大。

四、采光不好

采光不好的房子，阴气比较重，阳气不足。



男性属阳，忙碌一天之后本应在家中恢复体力，补充能量；而阳气不足的房子，在这点上有所欠缺。久而久之，男性的身体、心理健康方面会受到影响，从而影响其工作事业运势。

五、屋顶高度不当

男人是家中的天，在家居风水中，屋顶风水和男主人的运势紧密相关。



风水理论认为，屋顶天花应达到一定高度。这个高度，以身处其中无有不适之感为佳。太高的屋顶，容易让人有渺小微弱之感，太低的屋顶，则有压迫的感觉，会对主人运势造成受压制、不得重用的影响。