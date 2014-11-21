美元流动性紧张趋势不减 机构建议投资者避开黄金

随着黄金(1190.70, -0.20, -0.02%)价格跌破1180美元关口创四年新低，国际投行纷纷加入唱空阵营，专门为顶级富豪打理财富的家族办公室亦毅然看空黄金。





“我们建议客户在投资组合中尽量避开黄金，因为我们看不到短期内有任何因素支撑金价上行，甚至有可能继续下探1000美元以下。”Deltec International Group 首席投资官Atul Lele在接受21世纪经济报道记者专访时坦言。他表示，通胀压力退却，以及随着美联储结束买债导致美元流动性趋紧，这是悬在黄金头上的两把“达摩克利斯之剑”。此外，黄金的投资表现大幅落后于股票、房地产等其他资产类别，亦使得机构和个人投资者纷纷抛售黄金。



总部位于巴哈马的Deltec International Group是一家主要服务于超高净值客户的联合家族办公室，截至今年10月，旗下管理资产规模高达50亿美元。



美元流动性趋紧



《21世纪》：哪些因素引发了近期黄金价格大幅下跌？



Lele：引发最近一轮黄金价格向下调整主要包括两个因素，一是全球经济增长的氛围好转，从而削弱了黄金这类避险资产的吸引力；二是全球流动性增长显示有所放缓的迹象，尤其是美元的流动性，这不仅减少了流向黄金这类资产的资金，同时也推高了美元自身的汇率，这两方面都对黄金形成了利空。



《21世纪》：市场普遍预期欧洲央行[微博]将会跟随日本央行推出量化宽松措施，是否将诱发一轮货币大战？这对美元和黄金走势有何影响？



Lele：我个人认为爆发货币贬值大战的可能性不高。虽欧洲和日本央行采取的货币政策有相似之处，但由于欧洲和日本经济所面临的困境并不完全一致，从而导致央行使用的具体政策工具也有所差异。即使欧洲和日本央行推出资产购买计划，这并不影响美元流动性的增长。一旦美元流动性持续放缓增长，将会推高美元汇率从而打压黄金价格。



《21世纪》：今年年内对黄金市场最大的利空因素是什么？



Lele：美元流动性增长的放缓是短期



对黄金市场而言最大的下行压力，这将表现在短期内0-10年期的市场利率不断走高。同时，美元流动性增长的放缓还会推升美元汇率。由于新兴市场经济增长有所减慢，这些国家的央行购买黄金储备的力度也将削减，这些因素叠加在一起都将打压金价。



《21世纪》：尽管金价持续下挫，但中国、印度市场对实物黄金的需求反应为何相对冷淡？



Lele：这主要是因为这两个市场由于自身经济增长的问题而出现通胀压力减退。此前，中印两国的消费者购买实物黄金的最大动力是为了防御高企的通胀，保护资产价值。



《21世纪》：11月底的瑞士黄金公投能否给黄金市场带来转机？



Lele：短期来看黄金市场没有任何的转机，无论是瑞士黄金公投或其他因素。从未来几年来看，如果全球范围内通胀水平大幅上涨，这可能会给黄金市场带来一些转机。即使如此，其他资产类别存在更具吸引力的投资机会。



《21世纪》：在金价暴跌后出现了一些空头回补的迹象，这种补仓现象是否会持续？



Lele：虽然黄金价格在经历了剧烈下滑之后，吸引了一些空头回补，导致金价小幅反弹。但相比之下，股票这些对经济增长敏感的资产类别的增长幅度更加明显。随着美国工资水平上涨，美元流动性增长放缓预计会持续到2015年，市场利率继续上升，最终美联储上调利率。考虑到这些因素，我们认为黄金价格的反弹只是暂时现象，缺乏持续上涨的动力。



《21世纪》：发展中国家央行近年来一直增加黄金储备，这在多大程度上能够支撑金价？



Lele：我们并不赞同央行买入黄金储备可以支撑金价的观点。实际上，很多发展中国家或者新兴经济体在未来几年将会经历外汇储备增长停滞甚至负面增长，这会大大削弱它们购买黄金储备以及其他资产类别的能力。我们预期一些国家的央行甚至在未来几年转为净售出黄金国。



金价下探1000美元？



《21世纪》：有哪些因素能够逆转机构投资者对黄金的负面态度？



Lele：无论是机构还是个人投资者，主要有两个诱因使他们决定投资黄金。一是认为全球范围内通胀水平即将上涨。目前，全球大约70%的产能已经被利用，一些发达经济体正面临失业率高企，大宗商品价格下滑，因此成本上升引致的通胀在短期内发生的可能性较小。只有经济增长强劲才有可能引发通胀上涨的担忧。

二是预期即将发生大规模的去杠杆化，从而引发对避险资产的需求。但事实上，投资者可以选择一些更低成本的硬资产（hard assets）来防御这种风险。比如，美国的房产是一种理想的硬资产投资选择，而且房产不但可以提供租金收入，投资者也无须支付储存黄金产生的费用。



《21世纪》：未来6-12个月的金价走势预测？



Lele：我们预期黄金价格在2015年将会继续走低，甚至下探1000美元／盎司或更低的水平。我们的主要观点是黄金的投资表现将会大幅落后其他资产类别。



《21世纪》：作为一个联合家族办公室，你们对黄金投资采取何种策略？



Lele：客户投资黄金的形式多种多样，包括购买纸黄金、实物黄金、持有黄金矿山的股票、入股矿山以及一些服务黄金生产商的公司的股份等。据我们观察，目前越来越少的客户打算在黄金市场寻找抄底机会，因为他们发现其他资产类别的回报相比黄金更加可观。