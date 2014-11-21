美国通胀数据和亚洲实物需求推动金价重回1190上方

受到美国通胀数据的影响，且由于前一交易日价格下跌引发了一些实物买盘，周四(11月20)金价再度回升至1190美元/盎司上方。周五亚市开后，金价在1193美元/盎司附近波动。



周四公布的数据中，美国10月消费者物价指数企稳，年率增长1.7%，与预期及前值持平；核心消费者物价指数年率增长1.8%，高于前值1.7%，与预期持平。

此外，美国上周初请失业金人数录得29.1万，高于预期28.4万和前值29.0万。美国10月新屋开工100.9万，不及前值101.7万和预期102.5万。



不过金价的走高也无视了其它一些向好的经济数据，10月成屋销售526万，高于前值517万和预期值515万，月率增长1.5%，高于预期降低0.4%；10月谘商会领先指标月率上升至0.9%，高于前值0.8%和预期值0.6%；费城联储11月制造业指数跳升至40.8，高于前值20.7和预期值18.5。



交易员们称，在周三金价下跌至1180美元/盎司下方后，亚洲的交易商们对实物的需求有所增加。



Vision Financial Markets in的金属交易主管David Meger说：“在过去几周黄金(1190.60, -0.30, -0.03%)被大量抛售之后，很明显出现了一些实物需求的增加。”



美元指数在周四有所下降，不过对日元仍然维持在7年最高水平附近。



SPDR黄金ETF的流出在本周有了一些暂缓的迹象，周四其持有量维持不变，保持在720.91吨。



另外，数据显示，今年10月瑞士向中国出口了42.5吨黄金，几乎翻了三倍。