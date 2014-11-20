微软明年关闭诺基亚功能手机应用商店

北京时间11月19日早间消息，微软将于2015年上半年关闭Nokia Store功能手机应用商店，而诺基亚的功能手机、塞班手机和Nokia X手机用户都将被跳转到Opera Mobile Store。



之前，Asha、塞班和Nokia X系列手机都可以通过Nokia Store下载应用。根据两年前发布的统计数据，该服务的日均下载量达到1500万次。



不过，此次转换完成后，用户仍然可以通过微软与Opera Software的交易获得应用。从2015年第一季度开始，。所有访问Nokia Store的用户都将跳转到拥有30万应用的Opera Mobile Store。



此次用户迁移预计将在2015年上半年完成，Nokia Store届时将会关闭。



Opera表示，对于已经为Nokia Store应用付费的手机用户，该公司将会与开发者密切合作，找到最佳解决方案。Opera补充说，转换完成后，用户不应删除之前购买的应用，否则就需要再次购买应用。



这并非Opera与微软首次合作。双方还曾于今年8月达成了一项协议，将Opera Mini浏览器作为诺基亚Asha手机的默认浏览器。

