国投中鲁重组方案出炉 “国投系”改革提速

国投中鲁(600962)11月19日晚间披露重组报告草案，拟向国投协力发展出售全部资产和负债，国投协力发展以现金作为支付对价，协商作价为101107.58万元。



同时，国投中鲁拟向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式，购买其持有的江苏环亚100%股权，协商作价为205369.65万元。股票发行价格为6.75元/股，合计需发行股份304251330股。



另外，国投公司拟将其持有的国投中鲁116355543股股份，以协议转让方式，转让给国投协力发展，国投协力发展以现金作为支付对价，转让价格6.67元/股，股份转让对价共计776091472元。



前述交易方案为一揽子交易，其中重大资产出售、发行股份购买资产同时实施，股份转让在前两项交易完成的基础上实施。

除了国投中鲁之外，今年上半年已经陷入亏损的国投新集，其改革方案或已提上日程，该公司或可成为国投旗下煤炭资产的上市平台。煤炭行业持续低迷，陷入亏损的国投新集期待大股东的整合。“国投新集是改革急迫性最强的央企煤炭公司。”国泰君安分析师吴杰表示，煤价下跌， 煤炭行业盈利都不景气，公司已成为市场唯一一家市场一致预期未来三年都将亏损的央企，公司需要改变现状，否则将面临ST风险。



此外，中纺投资于17日晚间披露收购安信证券的重组方案。而国投电力也有望迎来大股东的资产注入。国投集团在2010年公司治理专项活动和再融资时，为彻底解决与公司之间潜在的同业竞争事项，曾做出承诺，拟在公司公开发行可转换公司债券完成后两年内，在条件具备的情况下，再次启动电力资产整合工作，将旗下符合上市条件的独立发电业务资产通过注资、出售等形式注入公司。



国投公司力争用5年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产注入公司。目前，国投电力可转债已转股完毕，大股东资产注入承诺依然有效。从承诺时间上来看，此事或许已经进入倒计时。



分析人士称，随着国资改革的深入，国投系的整合也将加速，通过重组等方式对上市公司进行资本运作。