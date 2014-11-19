南欧青年的失业之痛：努力化危机为人生机遇

越来越多的意大利年轻人选择去乡下寻求工作机会。图为一青年在其父亲经营的乡村牧场工作。人民视觉



在受欧债危机严重影响的南欧国家，青年人失业率居高不下。面对困境，有人感慨生不逢时，有人开始反思自己，努力化危机为人生机遇



西班牙有人选择充电 有人甘当“尼尼族”



今年28岁的艾萨拉这个暑假很高兴，因为她刚刚获得了西班牙国家图书馆提供的一笔勤工俭学奖学金。“奖学金一共1000欧元，我拿到手的大概有800欧元。这在几年前对许多人来说可能真算不上什么，但对我现在特别重要，至少房租和生活费有了着落。”

艾萨拉来自西班牙北部的阿斯图里亚斯，硕士毕业后，她曾在卡斯蒂亚拉曼查大区的地方电视台工作了两年半，去年10月被辞退。在重新找工作无果后，艾萨拉决定回到学校继续深造，目前她是马德里卡洛斯三世大学博士一年级学生。



在获悉有奖学金之前，我已经跟父母商量好，可能需要搬回家去住，因为没了失业金，我连房租都付不起。这笔奖学金好歹能帮我暂时渡过难关。”艾萨拉略微松了口气。



艾萨拉说，她身边有不少类似经历的朋友，在西班牙经济不景气、工作难找的情况下，大家不想在家虚度光阴，重回校园继续攻读学位也是一个不错的选择。此外，还有一些年轻人选择出国工作。她的一名同学毕业后在英国一家公司工作，可几年后该公司破产倒闭了，一时找不到合适的工作，现在只能在快餐店里端盘子。



“父母从小教育我要独立，从20岁起我就单住了，毕业后完全靠自己的收入生活，现在再让我回家啃老，真有些无法接受。”艾萨拉很无奈。



根据经合组织的一份报告，23%的西班牙15—29岁的年轻人既不学习也不工作，他们构成了西班牙“尼尼族”(既不学习也不工作的西班牙语缩写)。“我觉得‘尼尼族’的出现有很多原因，比如宏观经济衰退、长期形成的对社会福利的过度依赖和创业精神缺乏等。”艾萨拉说。



与艾萨拉相比，年纪相仿的豪尔赫和贝阿特丽丝算是幸运的。两人都没有上大学，而是选择了职业教育培训，所以参加工作比较早。在严重的就业危机到来之前，两人已积累了一定工作经验，比较容易找到新工作。贝阿特丽丝目前在一家咨询公司做文秘，而豪尔赫在经历了几个月失业后，去年找到了一份餐饮集团装修设计部的工作。



尽管目前的工作还算稳定，豪尔赫和贝阿特丽丝也会“居安思危”。豪尔赫在加强英语学习，贝阿特丽丝则报了一个私立大学的周末班，希望拿到一个文凭。她说，“为了以后更好地发展，只有不断充电才更具有竞争力。”



葡萄牙生活虽然拮据 梦想依然存在



奥艾伊拉斯是距离葡萄牙首都里斯本约20公里的一个海滨小城，本报记者抵达时，这里正在举行传统的守护神节。尽管经济不景气，但对于喜欢热闹的葡萄牙人来说，节日依然是老百姓的快乐时刻。



“我是一个网站设计师，入行已经3年。”在市中心公园里，葡萄牙青年努努爽快地和记者聊起他的近况，“去年我只做了六七个网站，收入不是很多，暂时和父母住一起。奥艾伊拉斯不是一个消费昂贵的地方，所以生活还行。”28岁的努努没有上过大学，自学了计算机、网站设计等。“我以前喜欢打游戏，对互联网相关的东西很感兴趣，现在正自学三维设计，用自己的兴趣爱好来谋生，也还不错。”



努努对政府削减社会福利很是不满。“这几年对葡萄牙人来说是挺难熬的时期，政府在医疗、卫生、福利等很多领域进行了财政紧缩，公务员也降薪了。我参加过一次里斯本大游行，当时就是想通过行动让政府明白民众的力量和感受。”



“葡萄牙的年轻一代对变革的信心不是很足。经济危机以来，政府采取了一些措施，但显然不够，腐败问题亟待解决。执政者与大利益集团的关系太过密切，很多公共开支没用到刀刃上。”年龄比努努大的马克对国家政治和社会现状的思考显然更多。“人们可能会说许多，但最后可能什么都没做。葡萄牙人对足球的兴趣可能比政治多得多。”马克觉得社会现状在短期内得到明显改善的可能性不大。



马克在家中开了一个小作坊，制作手工图书，所有图书从设计到绘画再到印刷，都是自己独立完成。“做一本书大概需要七八个小时，每本书能卖几十欧元，但销量很少。每个月下来，我们夫妻俩也就能挣1500欧元，刚刚满足基本生活开支，所以一些不必要的消费能省则省。”马克坦言，他们不远途旅行，不去饭店吃饭，每年只买一两件新衣服。不过，拮据的生活并未磨灭马克对生活的热爱和对梦想的追求，马克和妻子在家里还接待一些来葡萄牙自由行的外国游客，“他们给我们带来了新观点、新视野，这种生活感受也非常有意思”。



“现在失业率很高，社会给我们提供的机会的确不多。我有一些朋友去了英国、瑞士求职，但我不想走，一是我在这里还有份工作，更重要的是我不想离开祖国和故乡。”35岁的芭芭拉毕业于葡萄牙著名高校里斯本大学，目前在沃达丰公司当接线员。“上大学时希望毕业后能当公务员或从事翻译工作，但理想和现实总是有很大差距。”



意大利年轻人“啃老”多 究竟谁之过



“想要改善年轻人的就业情况是不可能的！”34岁的意大利青年劳拉毫不掩饰对政府的不满。劳拉是罗马大学中文专业的毕业生，即便在意大利国家电视台看来，中文专业能够让她比其他人多30%的就业机会，但她已经有7年时间没干过稳定的工作了。“我现在依然待在家里，只是偶尔接些翻译的活儿做做。”她说。



35岁的安托内拉法律专业毕业后就获得了律师资格，在一家律师事务所实习几年后，因为看不到职业发展的任何前景，不得不放弃了实习。“我只能回家和父母一起生活，”安东内拉告诉记者，虽然她没有放弃寻找工作，但事实上已对此“不抱希望”。



像劳拉和安东内拉这样的“尼特族”(既不学习也不工作的英语首字母缩写)在意大利并非个例。意大利国家统计局数据显示，全国“尼特族”人数在2013年上升至约370万，较2012年增加30余万，占到了35岁以下人口总数的30%左右。



在欧洲多国扭转经济颓势开始增长后，意大利的经济形势依旧不容乐观。2014年，意大利经济增长率预期不断被下调，国际货币基金组织的预估仅为0.3%，而意大利国家统计局更是认为，本国经济今年仍可能出现0.1%的萎缩。虽然意大利政府不断表态，把解决年轻人就业问题作为政府工作的重中之重，但经济无法重回轨道，就不可能为年轻人创造更多就业机会。近年来，意大利年轻人失业率不断上升，目前仍在40%以上。



对未来的绝望而产生的抱怨，是记者采访意大利年轻人时听到的最多声音。但在外界看来，经济萧条并非意大利年轻人就业困难的罪魁祸首，多数年轻人更应该反思自身问题。意大利著名记者杰纳罗·圣朱利亚诺对本报记者表示，现在的年轻人从小娇生惯养，缺乏应有的压性和耐挫性，以及最起码的吃苦精神。



据意大利国家统计局统计，截至2012年年底，共有近700万意大利青年仍与父母生活在一起，占到了35岁以下未婚人口的61.2%。这么多“大宝贝”无法经济独立、自理，成了意大利的严重社会问题之一。菲亚特集团董事长约翰·埃尔坎在该数据公布后就公开表示，其实在意大利不是没有就业机会，只是年轻人们缺乏拼搏精神，“他们找不到工作只是因为觉得待在家里更舒服”。



一家意大利网站日前对5100名今年毕业的大学生进行了问卷调查，结果显示，43%的大学毕业生对自己毕业后步入社会的发展毫无头绪，高达80%的受访者甚至认为对个人未来进行规划毫无意义。安莎通讯社对此评论称，“很显然，这些年轻人从未想过自己的未来，也没有对未来发展前景做任何准备。没有打算，又怎能立足社会呢？”



希腊不再得过且过 谋求自我改变



“这是我接下来3个月仅有的生活费。”希腊青年安东尼斯向本报记者敞开钱包，里面只有30欧元纸币和十几个分币。



安东尼斯今年24岁，是一名贝斯手。债务危机爆发前，他在一家音乐学校任教，除学校的稳定收入外，还时常有一些商演收入，生活谈不上富裕，但绝对小康。现在的他没有稳定的工作，只能靠做家教甚至街头表演维持生计。



自2009年末爆发主权债务危机以来，希腊的国内生产总值缩水超过1/4，经济形势急剧恶化导致大量中小企业破产。为配合欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织的救助计划，希腊政府持续实行紧缩政策，公共机构大量裁员，失业率不断攀升，工作经验相对欠缺的年轻人首当其冲。官方数据显示，希腊年轻人失业率从2009年开始持续上扬，到2013年11月更是创下了61.4%的历史纪录，年轻人的经济条件日益困窘。



“希腊人总是得过且过，对自己的事情也是如此。”安东尼斯说，“我觉得这种习惯很不好，债务危机让我们国家自食其果。”他认为，对于希腊年轻人而言，反思过去也许是危机最积极的意义，困境迫使很多年轻人鼓起勇气，从被动转向主动，创造机遇，改变自己。



从国家层面来看，希腊的“自我改变”已初见成效。据国际货币基金组织预计，希腊经济今年将摆脱萎缩，全年国内生产总值可能出现0.6%的微弱增长，明年经济增速可达2.9%。希腊总理萨马拉斯今年初制定计划，为中小企业创造更多发展空间，带动年轻人就业。



30岁的利奥尼达斯正在努力学习英语，以增加自己的择业竞争力。他的女朋友格利克里娅则幸运些，“我刚找到一份工作。经济危机在让我们失去生活保障的同时，也促使我们冷静地思考，赋予了我们尝试改变自己的勇气。政府要改革，年轻人要改变，摒弃过去的不务实主义，这也是将危机变成机遇的好事。”