根据国内一份调查显示，要在相应城市生活得“不惶恐”，你的月薪就必须达到相应数目。



不同的城市消费水平不一样，要求自然也就不同。北京白领抱怨在北京月收入7500元仍没有安全感，不少网友纷纷在微博上支持该观点，称普遍存在一种“焦虑感”。



的确，工资代表着时代的变迁,作为过来人，你还记得自己刚上班时的工资是多少吗？领了工资又是怎么花的呢？是否也像现在的孩子一样成为“月光族”吗？



下面就一起盘点，不同城市的上班族们，拿多少月薪才能让人有安全感。本次统计是根据不同的城市平均工资、物价涨幅以及不同城市消费水平计算得出。



1、上海9250元；



2、深圳8780元；



3、北京8550元；



4、温州8020元；



5、杭州7880元；



6、广州7750元；



7、苏州7320元；



8、厦门6600元；



9、青岛6260元；



10、南京5980元；



11、成都5660元；



12、天津5350元；



13、大连5000元。

你的收入让你感觉安全吗？



“一线城市，上海9250元，北京是8550元，广州则为7750元……”记者看到这张榜单上列出了近20个大中城市的安全感工资数值，据了解，所谓工资安全感，就是所得工资在下次发薪前能否满足个人的开销，若能够满足甚至有富余，即有安全感，反之则无安全感。



除了北上广，省内的其他城市安全感工资标准也不低，南京是5980元，苏州则高出不少，要7320元才能安全感。



职场新人也缺安全感



不过，在采访中记者发现，刚入职的“90后”职场新人对收入敏感度较低，但已经存在不安全感。“现在的工资是每个月2500元，加上补贴，到手能有3000元，这样的收入我肯定是不敢买房子、谈恋爱的。”8月份刚进入锡城一家银行工作的小林告诉记者，现在的收入已经满足了他的期待，但想到之后会有的养家糊口的压力，安全感立即就消失了。



不少“90后”职场新人也同小林一样，表达了对工作环境和收入的不安全感。根据人人网最近发布的《2013初入职场员工满意度调研报告》显示，初入职场员工薪酬满意度的整体情况不佳。明确表示对目前薪酬满意的职场新人比例仅为24.68%。近三成新人认为，“薪酬与同行业类似岗位相比偏低”是其对薪酬不满意的主要原因。



四成职场人无奈“月光”



“月光族”是工资安全感最差的一群人，而这样的人数还真不少，近日，智通人才网发起月薪剩余相关调查，在参与调查的200多名职场人士中，能储蓄月收入70%以上的仅约占一成，能储蓄月收入一半以上的约占两成，而表示自己挣多少花多少、是名副其实“月光族”的则占到四成。



“掰着手指头数数，离发工资还有8天，口袋里的钞票所剩无几，接下来的几天得刷着过了。”在一家广告公司工作的小李说自己“每月必光”。而“月光族”们表示，自己的月光是迫不得已的，“我们的父母辈，那会每个月拿几百块，甚至几十块钱工资的时候，也能结余不少，现在拿得多开销更多，怎么能不‘月光’。”



为高薪自主加班情况频现



由于职场人士工资安全感较低，在各种压力包围之下，不得不拼命打拼，不少职场人士选择通过主动加班，来增加自己的职业好感。



23岁的安徽打工者小胡，每天都和同事争着加班，她在一家保洁公司通过服务外包为一家日企做保洁，加班意味着能多拿钱，“加班的名额有限，12.5元/小时加班工资，从17点正常下班后算加班时间，一般到21点，每天能多50元。”小胡说，只有多挣钱，她才感觉踏实，才能让她早点过上城市人的生活。



根据调研数据显示职场中有超过四成工作时长超过8小时，占样本比例高达43.47%，是由于经验不足、职位较低、增加收入等原因。



上海"安全感工资"9250元靠谱吗?



安全感工资，我们不少人还是第一次听到。所谓“安全感工资”，根据百度百科解释，就是工资安全感，就是所得工资在下次发薪前能否满足个人的开销，若能够满足甚至有富余，即有安全感，反之则无安全感。虽然每个人都有各自的答案，但“9250元”这个数值还是让众人大吃一惊，在网络、微博上引起轩然大波，有的说“我离安全还差一大截”，有的说“我离安全一半也不到”还有的说“我一直生活在极度恐惧中……”都表示自己的收入没有达到安全数值。那么，在上海生活月收入多少才有安全感？9250元靠谱吗？



首先，我们要问，“安全感工资”9250元的计算从何而来？据记者调查、了解，这份榜单实际上是由网友根据2012年时，一家人力资源网站发布的2011年各大城市在岗职工平均工资水平，再综合考虑以物价水平及消费成本，计算出来的平均值。我们要问，这些统计的依据是什么？数字从何而来？均不得而知。这靠谱吗？



二是所谓“安全感工资”9250元与上海月平均工资相差甚远。根据上海市统计局统计，2012年本市职工平均工资为56300元，月均为4692元。何况，所谓“在岗职工平均工资”也是有水分的。大都根据职工社保缴费依据，统计对象以机关、高校和国企大单位为主，肯定是高于实际的平均水平的。即使这样的平均工资，许多网友都表示，这不能反映真实的“平均水平”，何况，在这基础上得来的安全感工资，能靠谱吗？



三是“安全感工资”的标准更不靠谱。安全感，确实同收入有关，但并不直接对等，更没有统一的标准。不同生活背景的人来说，所需的安全感工资肯定不同。设想，有房的和无房的，安全感一样吗？该标准是以个人为单位，而非家庭。这个算法也是不现实的，应当考虑家庭医保、房贷、教育等诸多因素。其实，每个人的安全感，都与每个人的生活要求有密切关系，有很强的主观性，没有统一标准，个人冷暖自知。应该指出的是，上海还有许多领取低于月平均工资的同志，难道他们都不安全吗？正如网友所说，所谓“安全感工资”9250元，我们何止拖后腿，简直是趴在地上了。



我们认为，所谓“安全感”，实际上是一种放心感、信任感。“安全感”具有综合成因，是一个完整的系统工程。安全感应该来自多方面安全感与工资有关，但不完全取决于工资。安全感应该来自多方面，比如食品安全、社会治安，经济状况，健康状况、社会保障等，其中，经济状况，除收入之外，还有消费水平等要素。如果物价稳定，生活也能有滋有味；安全感来自舒适的环境，更来自健全的社会保障。



当然，我们上海的安全还是不错的。2011年上海市民安全感“指数”84.04分，名列前茅。正如西班牙瓦伦西亚外贸局上海首席代表瑞卡多说：“生活在上海非常安全，无论夜间出行还是孩子上学，都不担心！”

“安全感工资”读出民众的收入焦虑



“世界上最远的距离，不是你在上海，我在北京；而是你明明在_____，工资却在_____”，近日，最新“全国各大城市安全感工资标准”网上热传，由高到低：上海9250元，深圳8780，北京8550，温州8020，杭州7880，广州7750，苏州7320，厦门6600，青岛6260，南京5980，成都5660，西安5400，天津5350。安全感工资，你安全了吗？



安全感工资标准虽是民间版本，但围观者众，有人抱怨拖后腿，有人感叹达标了仍无安全感。安全感与工资有关，但不完全取决于工资。但安全感工资读出了民众的收入焦虑。如果物价不高，低工资的生活也能有滋有味；公共服务更健全，工资一般亦心安。安全感来自可调适的心境，更来自健全的社会保障。



有记者了解到，这份榜单实际上是由网友根据2012年时，一家人力资源网站发布的2011年各大城市在岗职工平均工资水平，再综合考虑以物价水平及消费成本，计算出来的平均值，并不是统计部门公布的官方数据。有社会学人士表示，每个人的安全感，都与每个人的生活要求有密切关系，有很强的主观性，不存在一个共用的标尺，工资并不等同于安全感，个人冷暖自知。



京华时报发表评论称，尽管如此，“安全感工资标准”成为网友热议的对象，并得到不少网友认同，仍传递出了民众对收入问题的焦虑。房价、物价节节攀升，生活成本居高不下，网友从这份“安全感工资标准”榜单中，看到了现实差距，因此更期待能“马上涨工资”。



事实上，在全国两会召开前，人民网开展的一项调查就显示，收入分配是公众目前最关注的话题之一。央视“两会大数据”节目也显示，收入分配问题已连续两年被认为最难解决，且人数占比已从去年的20%升至今年的24%。面对拳拳民意，希望代表委员多为百姓增收建言献策，也期待两会能加快推进收入改革。



或许，我们没必要争辩“安全感工资标准”是否科学，但相关职能部门却要读懂民众的收入焦虑。民众关注和焦虑的问题，正是政府部门的施政方向和改革指南。努力推进收入分配改革，让公众有一个稳定的收入增长预期，不断缩小各阶层之间的收入差距，整个社会势必会更公平、更稳定，老百姓的腰板才会挺得更直。



推进收入分配改革，让更多人能够分享改革成果的同时，也需要其他领域的改革进行配套。原因很简单，如果房价依旧“高烧”不退，医疗依旧能让一个家庭“因病返贫”，孩子的教育成本依旧不断加码，即使大家的工资有一定幅度的增长，最终仍会活得比较吃力。所有这些民生焦虑，都期待能在两会后有所缓解。



当然，有必要强调的是，收入多寡固然是影响生活质量的重要因素，但高收入并不是安全感的唯一来源。毕竟，安全感是一种很主观的感受，每个家庭幸福不幸福都是冷暖自知。有人觉得“月薪2万元只能过60分生活，月薪1万元没法活”，也有人觉得一家人健康平安就是幸福，关键就看你拥有什么样的财富观。

安全感来自可调适的心境，更来自健全的社会保障



注册昵称很难：多有多用，少有少用。主要是生活压力大。



这一回是真的狼来了：不是多少才管用，水、电、油、气等等不要想涨价就涨价才管用。



hanmi1：缩小贫富差距，首先从缩小收入差距开始做起！行业之间不应有过大的收入差距……



三度梅：从安全的角度来思考金钱有两种境界：一是骑在金钱的脖子上；另一种就是被金钱骑在脖子上。



芳菲小猪：世界上最远的距离，不是你在上海，我在天津；而是我明明在上海，工资却在天津……



小葱拌拌拌：安全感是自己给自己的，没安全感的人，每个月给再多工资都是多余的。懂得知足的人会知道如何经营自己的生活，急于寻找存在感的人，欲望无上限，安全无底线，那就是作死。



人民微评：安全感工资标准虽是民间版本，但围观者众，有人抱怨拖后腿，有人感叹达标了仍无安全感。安全感与工资有关，但不完全取决于工资。如果物价不高，低工资的生活也能有滋有味；公共服务更健全，工资一般亦心安。安全感来自可调适的心境，更来自健全的社会保障。