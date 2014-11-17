沪港通今日正式启动 中国资本市场迈出国际化一步

11月17日电在今年4月份的“博鳌论坛”上，李克强总理谈及资本市场改革时，提出将开通“沪港通”，经历7个月紧锣密鼓的筹备，市场翘首以盼的“沪港通”终于在今日正式通车，标志着中国资本市场对外开放又迈出了一个实质性步伐。



香港交易所集团行政总裁李小加指出，未来20年将是中国资本、中国市场、中国系统和中国标准崛起的时代，如果将来能通过沪港通将两地监管系统和市场结构连接在一起，就可以在中国人走出去的同时，把世界带到中国。



24年蓬勃发展 “沪港通”将成A股国际化重要一步



1990年12月19日，新中国开办了第一家证券交易所——上交所[微博]，当日上午11时间，时任上海市长的朱镕基和中国人民银行[微博]副行长周正庆等揭幕，半小时后前市收市时成交49笔，成交额近600万元。经历近24个年头，A股已经成为一个日均成交额超千亿的超级市场。



以2014年11月14日收盘数据为例，沪市成交1919亿元；深市成交1515亿元；创业板成交188.4亿元，中小板成交563.6亿元，合计成交额达4286亿元。



24年的风风雨雨中，中国股市经历了股权分置改革等多项革新，却一直处于一种“自娱自乐”的封闭状态。有市场分析认为，相较于世界第二的经济体规模，中国的金融体系发展远远滞后于经济，当前中国在全球资产配置中的比例与中国的经济地位和股市总市值严重不匹配。以MSCI指数为例，目前A股在MSCI中国指数和新兴市场指数中占比为0。



在今年4月份的“博鳌论坛”上，李克强总理谈及资本市场改革时，他表示“将积极建立上海与香港股票市场交易互联互通机制”，当即引起极大的轰动。申银万国[微博]董事长李剑阁称赞，沪港通表明中央政府对金融开放采取了一个非常进取的态度，这是李克强总理给香港的一个“大礼包”。还有媒体评论称，沪港通是资本市场的“总理战略”，也是国家战略级的“重磅利好”。



中国申银万国证券市场研究部总监桂浩明认为，“沪港通”最大的意义就是通过实现市场的直接开放的方式，来推动并促进境内市场与境外市场的接轨。他强调，仅仅有“沪港通”还不够，以后还需要有深港通，乃至沪深股市与中国台湾、新加坡、韩国、日本、美国英国股市的互联互通。到了那个时候，中国的资本市场也就真正融入了国际市场，各种不符合国际惯例的弊端也就能够逐渐被消弭，市场自然真正成熟起来了。



事实上，深圳证券交易所[微博]已将深港通提上议事日程。据证券日报报道，深交所[微博]也在积极申请深港通，希望能在2015年开通。此前，证监会[微博]曾明确表示，支持深港两地资本市场加强交流与合作，未来在沪港通积累一定试点经验的基础上，支持深、港交易所本着互利共赢原则，研究探索新的合作形式。



此外，香港证监会副行政总裁张灼华近日表示，香港证监会正努力推进中国内地与香港基金互认，相信不久后可见成果，预计两地基金互认将紧随沪港通开通后推出。



在专家看来，随着沪港通、深港通、内地香港基金互认陆续推出，A股纳入MSCI(摩根士丹利资本国际)全球指数也指日可待，这也意味着全球资金将源源不断地流入A股市场。



倒逼证券市场改革创新



在投资额度设置上，试点初期，对人民币(6.1295, 0.0047, 0.08%)跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度，实行实时监控。其中，沪股通总额度为3000亿元人民币，每日额度为130亿元人民币；港股通总额度为2500亿元人民币，每日额度为105亿元人民币。



对于A股市场来说，“沪港通”开通后的双向额度，相对于港交所和上交所的交易量和总市值而言可谓微乎其微的。但市场普遍认为，随着国外资金入场，可以倒逼国内A股市场的交易制度、税收制度、监管制度进一步完善和改革。



就交易机制来看，两地最为明显的区别是香港股票市场允许T+0交易，当日买入的股票当日可卖出，且次数不受限制，同时港股没有涨跌幅限制、大部分产品都允许卖空交易。而A股则不允许T+0交易，主板设有10%、ST股设有5%涨跌幅限制，而且内地允许卖空的证券标的比香港少很多。



此外，香港证券市场的产品体系非常完整，除了股票外，拥有结构性产品、衍生权证、牛熊证、股票挂钩票据、期货及期权等。



中国东方证券首席经济学家邵宇认为，未来A股交易规则会逐步与海外规则对接，交易手段的丰富对于吸引资金和提升市场较低估值会有正面作用。试点初期，“沪港通”在市场联接、额度、投资标的等方面均设有限制，未来这些限制有望逐步取消。



事实上，上交所已表示，经过20年的发展，我国股票市场发生了根本性变化，已经具备了恢复T+0的条件。上交所指出，沪港通开通后，投资者的需求将对完善内地证券市场交易机制形成推动作用。上交所会配合监管部门积极推进对现有T+1交易制度的研究评估，在防控风险的基础上开展试点。



促人民币国际化进程 整体金融改革轮廓呼之欲出



据公开资料显示，截至今年6月份，香港离岸人民币市场的规模已突破一万亿。但是由于香港人民币产品与投资渠道的缺乏，其中超过80%以存款凭证或活期存款的形式留存在银行而非活跃在交易市场上。大量的人民币存款最后又通过跨境贷款与贸易融资回流内地。



海通国际此前发布报告称，没有活跃的人民币“体外循环”很难造就真正意义上的人民币离岸市场。更近一步，离岸人民币市场作为人民币国际化的关键所在，其活跃程度与规模也在很大程度上决定了人民币能否在真正意义上实现“走出去”并成为国际储备货币。报告称，随着沪港通的推出，人民币“体外循环”的弱势将大大改观。

“作为中国金融市场的重大里程碑事件，沪港通创造出一种新的模式，让人民币首次大规模地成为国际投资货币。” 香港交易所集团行政总裁李小加日前表示。他指出，而投资货币一旦形成，离岸人民币市场将会活跃起来，汇率市场化的要求也会增加，离岸市场的人民币汇率产品和利率产品都将次第涌现，这对将来人民币汇率和利率改革都是大好事。



值得注意的是，沪港通开通恰逢内地的金融试验活动增加之际，上海去年设立了自由贸易区，与此同时在与香港毗邻的深圳，也有在商业开发区前海设立经济区的计划。业内普遍共识是：“自贸区+沪港通”，将构建起人民币资产池的双向通道：账户通道与产品通道。



邵宇认为，长期来看，“沪港通”有利于巩固上海和香港两个金融中心的地位。香港作为人民币离岸业务中心的地位将得到进一步明确，同时两地市场的打通，也可以被认为是中国向全球市场的开放。整体金融改革的轮廓和进程呼之欲出，利率市场化、汇率市场化、资本市场建设和资本账户开放都是其中应有之义，最终目标是参与全球货币竞争，实现人民币国际化。预计“十二五”结束前后，包括利率市场化在内的其中多数目标都将会提前实现。