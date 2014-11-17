本周纽约原油大跌3.6% 创近30年最长下跌周期

周五（11月14日）纽约原油(75.93, 1.72, 2.32%)期货价格周五收盘上涨1.61美元或2.2%，报每桶75.82美元，主要由于市场猜测欧佩克(OPEC)可能会采取减产措施以帮助稳定原油市场。



据财经信息供应商FactSet统计的数据显示，按主力合约计算，这创下纽约原油期货价格自9月初以来的最大单日涨幅，但本周仍下跌3.6%，连续第七周收跌，创1986年以来最长周线下跌周期。与此同时，布伦特2015年1月原油期货价格收盘上涨1.92美元，涨幅2.48%，报79.41美元/桶，本周则下跌5.4%。纽约原油期货和布伦特原油期货价格周四均创下自2010年10月份以来的最低收盘价。

市场一度担心，OPEC尚未就是否会在11月后期奥地利维也纳会议宣布减产给出任何暗示。来自委内瑞拉和伊朗的OPEC部长级官员们在造访OPEC其他成员国期间相继表态，进而让市场倾向于认为，原油价格有望在11月27日维也纳会议之前上涨。部分分析师开始臆测OPEC可能会宣布减产。



与此同时，美国国会众议院已经在周五稍早批准建设美加Keystone XL输油管线的提案，参议院最早可能会在11月18日对此进行投票。该输油管线将连接加拿大西部亚伯达省砂油生产商与美国墨西哥湾精炼厂。然而，这条颇具争议的输油管线建设前景并不太妙，因为美国总统奥巴马(Barack Obama)势必再次否决该提案。



虽然原油价格周五大幅上涨，但这恐怕还不足以逆转原油市场整体性下跌趋势。花旗集团(Citigroup)分析师埃文斯(Tim Evans)认为，美国NYMEX原油期货价格只有成功地涨破85.50美元/桶，才会意味着原油价格的趋势发生逆转。