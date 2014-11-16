APEC领袖合影服裝 趣闻多

2014年APEC领袖会议今天在北京举行，过去由主办国安排当地特色服裝在会后大合影，2010年开始有了改变。服裝变变变让这个领袖每年一聚的「全家福」合影，多年来总是APEC的话题。



亚太经济合作会议（APEC）各经济领袖合影时要穿什么样式的衣服，每年会前就是各国媒体大玩猜谜的热点，各领袖拍照時的表情则是闪光灯焦点。



以最近10年來看，2005年在韩国釜山举办的APEC会议，各经济领袖穿韩式丝绸长袍「圖魯马吉」（Durumagi）。主办单位提供金黃色、褐色、蓝色色、银色色、淡绿色、粉色、紫色等多张颜色长袍，色彩缤纷。



2006年在越南首都河內，各领袖身着越南传统长衫「奧黛(ao-dai)」拍攝合影。



2007年，21个会员经济体领袖穿上澳洲牧民喜愛的澳洲传统防雨油布大衣，在雪梨歌剧院前拍攝年度高峰会團體大合照。穿這款大衣面對镜头时，多位领袖总得有点不自在，但都乖乖配合。



2008年各经济体領袖穿著一式一样的秘魯传统 羊驼毛（alpaca）斗篷（poncho），非常保暖，但也让好几位領袖在合照后都热得赶忙脱下。



2009年在新加坡举行，典会各成員领袖人身著新加坡特色服裝集体合影。



2010年日本横演APEC的领袖合影則有了大改变，各国领袖仅以深色西装，未打领带轻松商场。



据传，主办国日本原有意规划典会領袖穿和服，但会前美联社引述日本官員表示，各经济领袖可以选择不穿和服，改穿普通正裝拍照，原因是「和服过紧」，穿在身上会令人在拍照时感觉不自在。



而且合照时间夾在欣賞传统歌舞伎表演及时任首相管直人所设的晚宴间，换衫会太过匆忙。日本官员说，从来沒有硬性规定，主办国必须为领袖准备服装。



也因此，最近5年的「全家福」照，男性领袖绝大多数穿绝不会出错的深色西裝，只有女性领袖展现服装巧思。



2013年印尼峇里島APEC创新之處不在民族服裝，而是除了10月8日的大合照，提前在10月7日欢迎晚宴拍攝的「全家福」照，首次由APEC领袖领配偶拍攝。



2014北京APEC领袖会议10日举行晚宴，各经济体領袖穿上「新中裝」亮相。今天的领袖会议大合影，21位领袖則是中規中矩都穿上自己的普通正裝。

