中国互联网之二十年：1994-2014

11月14日新媒体专电题：（“中国网事”记者 李亚彪 陈晓波）2014年11月19日到21日，首届世界互联网大会在江南水乡浙江省嘉兴市的乌镇举行。

主办首届世界互联网大会，是中国正式接入国际互联网20年以来的又一次标志性的大事件。

大会前夕，新华社“中国网事”记者从这部承载着科技创新、商业创新、制度创新、文化创新的中国互联网“编年体”史中，找出了33个历史镜头。

你不能不承认，每个镜头，都是中国这个东方大国“网事”迈上新台阶标志性事件，因为它像预言一样，是那么准确。

【1994年】

镜头1：4月，时任中科院副院长的胡启恒专程赴美拜访主管互联网的美国自然科学基金会，代表中方重申接入国际互联网的要求。4月20日，中国实现与国际互联网的第一条TCP/IP全功能链接，成为互联网大家庭中一员。

镜头2：5月15日，中科院高能物理研究所设立国内第一个Web服务器，推出中国首套介绍高科技发展的网页，其中一个栏目还提供包括经济、文化、商贸等图文信息，后更名为“中国之窗”，成为中国利用国际互联网发布信息的主要渠道之一。

【1995年】

镜头3：伴随着北京中关村南边的一块巨型广告牌“中国人离信息高速公路还有多远——向北1500米”，张树新推出全中文的“瀛海威时空”网络，面向普通家庭开放，成为中国第一个互联网接入服务商。此前，国人并不习惯完全建立在美国文化、语言、社会心理之上的英文网络界面。





镜头4：8月，网友通过一台386操作系统，架设定名为“水木清华站”的BBS系统，正式对外开放，清华大学内部有了自己的BBS讨论区，且一度成为中国大陆人气最旺的BBS之一。小小“社区”对中国网民使用网络习惯的改变，从这一年开始变得越来越明显

【1996年】

镜头5：2月1日，国务院第195号令发布《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》，这也是在中国接入国际互联网后，国家首次较全面地从法律层面出台规范性文件，对互联网产业良性发展打下了基础。

镜头6：留美归国的张朝阳在《连线》杂志专栏作家尼葛洛庞帝、风险投资家支持下，中国首家以风险投资资金建立的互联网公司——爱特信公司产生。其网站分类搜索“爱特信指南针”，结合中国传统文化中的“之乎者也”改名“搜乎”，后再改为“搜狐”。不久，尼葛洛庞帝的《数字化生存》在中国出版。

【1997年】

镜头7：元旦当日，人民日报主办的人民网正式上线，是中国开通的第一家中央重点新闻宣传网站。

镜头8：6月3日，中国互联网络信息中心（CNNIC）成立，《中国互联网络域名注册暂行管理办法》和《中国互联网络域名注册实施细则》发布，标志着中国开始从机构、法规两方面同时加强网络域名管理。当时，国内有5万多台计算机接入国际互联网，三级域名2300多个，域名抢注与倒卖现象出现。

【1998年】

镜头9：3月6日15时30分，在媒体工作的王轲平通过登录中国银行网址，从世纪互联公司成功购买到10小时的上网时间，完成了中国第一单网上电子交易的支付。中国银行、世纪互联公司、上网机时，分别扮演着平台商、卖家和认购商品的角色，电子商务已不再是遥不可及的梦想。

【1999年】

镜头10：7月12日，成立仅三年的中华网成功登陆华尔街，成为首个在美国纳斯达克上市的中国概念网络公司股。13日收市时，每股涨幅为236%，远超此前的估计。用户主要在中国内地、台湾和香港的中华网，也逐渐成为国际知名互联网和软件服务公司。

【2000年】

镜头11：11月10日，中国移动通信集团公司推出“移动梦网计划”，将公司现有的WAP平台、短消息平台向各合作伙伴开放，向客户提供“一点接入，全网服务”，升级和完善计费系统，以客户聚集者的身份架起应用服务商与用户之间的纽带，“移动互联网”一词出现。

【2001年】

镜头12：5月25日，中国互联网协会成立。这家由中国从事互联网业及互联网相关产业的企事业单位和社会各界发起设立的全国非赢利性社会团体，标志着中国互联网的行业自我管理、自我服务揭开了新篇章。

【2002年】

镜头13：6月16日凌晨，北京海淀区“蓝极速”网吧发生火灾，致25人死亡，12人受伤。此后，“问题网吧”在全国引起广泛关注，也加快了网吧专项治理步伐，四部委联手对上网服务场所集中清理整顿，国务院出台《互联网上网服务营业场所管理条例》，确立了未成年人禁入、身份证登记等制度。

【2003年】

镜头14：上半年，阿里巴巴推出个人电子商务网站淘宝网，此后成为全球最大的C2C电商平台；下半年，阿里巴巴推出支付宝。当年多数人对淘宝、支付宝尚不了解，但并不影响中国电子商务因非典的意外迈出了重要一步。

镜头15：新浪、搜狐等门户网站，包括政府各大新闻网站纷纷转载《南方都市报》的《被收容者孙志刚之死》，点击率仅次于非典报道。互联网签名、孙志刚纪念网站的推出，排山倒海般的网络舆论声势，推动了城市流浪人员收容遣送制度的废止。孙案成为中国公民开始通过网络表示关切的标志性事件。

镜头16：进入三季度以来，网易、搜狐、新浪陆续实现全年盈利，三大门户网站的表现，一定程度上反映了中国互联网产业的整体状况——正逐渐摆脱冬天。中国互联网公司开始逐步走出一味“烧钱”的困局，盈利模式日趋明晰、手段日趋多元。三季度财报显示，网易非广告收入占86%，搜狐占51%。

【2004年】

镜头17：国家相关部门研究机构发布的《2004年度中国游戏产业报告》显示，当年中国网游市场规模达24.7亿元，比上年增长47.9%。为弥补开发人才的短缺，新闻出版总署将启动“十加一”人才培养计划，“十”即把十所有游戏相关专业的高校列为重点培养对象，“一”即成立一所专门学院。

【2005年】

镜头18：余秋雨、余华、张靓颖、郭敬明等社会知名人士陆续在新浪博客落户，博客作为灵光一现的思想片段记录，满足了网民便利地宣讲自己观点的需要，从“少数人写给少数人看”的小众走向“多数人写给多数人看”的大众，当年被业内人士称作中国的“博客元年”。

【2006年】

镜头19：12月，一种名为“熊猫烧香”的计算机蠕虫病毒感染数百万台计算机，被感染者系统中所有的“.exe”可执行文件全部被改成熊猫举着香火的模样。此后这一病毒的变种数量累计超过30种，互联网用户系统的安全性受到极大威胁，防火墙与杀毒软件升级显得迫在眉睫。

【2007年】

镜头20：6月25日，国家发布《电子商务发展“十一五”规划》，这一中国首部电子商务发展规划是《国民经济和社会发展信息化“十一五”规划》的重要组成部分，它将电子商务服务业确定为国家重要的新兴产业。

【2008年】

镜头21：7月24日，CNNIC发布报告显示，中国网民数量到当年6月底为止，达2.53亿人，首次超过美国排在世界第一位。此外，中国CN域名注册量也以1218.8万个超过德国“.de”域名，成为全球第一大国家顶级域名。

【2009年】

镜头22：一种将博客、SNS功能延伸的开心网、腾讯开心农场等虚拟社区迅速火爆起来，半夜“偷菜、偷羊毛、偷鹅蛋、偷花草”“抢车位”“卖钱”成为大众时尚。中国网民日渐强烈的社交意愿与互联网的幽默包容，见证了一种文化通过网络传播的惊人速度。

镜头23：10月20日，奇虎360高调发布永久免费的杀毒软件，受到广大网民的追捧。此后多家互联网企业联合声明反对其“不正当竞争”，但这一当年在业界产生重大影响的事件，已成为对互联网产业新盈利模式的重要探索：通过免费基础服务得到用户与品牌影响力，通过增值服务获得收入。

镜头24：11月11日，“双十一”购物走上互联网历史舞台。自此开始，以天猫、京东为代表的大型电子商务网站会利用每年的11月11日进行大规模的打折促销活动。该活动已经成为中国互联网最大规模的商业活动。

【2010年】

镜头25：5月29日，华侨大学报主编赵小波发了一条新浪微博，测试其能走多远，他欢迎有兴趣的网民转发并标明所在地。经过13小时23分，该条微博转发数突破1.6万条，除中国外，传播到美、澳、英、韩、日等十余个国家和地区。微博一时间成为传播最快、最广的网络平台。

【2011年】

镜头26：5月，国家互联网信息办公室设立，以加强互联网建设、发展和管理。世界多国均成立互联网管理协调机构，中国此举符合国际通行做法。

镜头27：5月26日，中国人民银行公布首批获得支付业务许可证的27家企业名单，支付宝等第三方支付民营企业榜上有名。不久，阿里巴巴、腾讯携手中国平安试水互联网金融。随着快捷支付的流行、“碎片化理财”的出现，业内认为互联网金融、中国电子支付将迎来黄金十年。

【2012年】

镜头28：CNNIC发布报告显示，截至年底，手机网民规模为4.2亿，使用手机上网的网民规模首次超过台式电脑。

镜头29：中国出现手机QQ预约出租车的软件，标志着移动互联网已深入百姓生活。此后两年间，打车软件风行一时，“快的”打车与“嘀嘀”打车通过补贴让利开始“烧钱”大战，一度引爆微信、支付宝等移动支付，直至交通运输部提出对出租车电召服务统一接入管理，打车软件之争才逐渐降温。

【2013年】

镜头30：6月，“棱镜门”事件曝光美国政府对本国公民及海外公民数据信息隐私权侵犯行为，引起包括中国在内的世界各国对信息安全的重视，加快自主可控的信息安全建设，以此提升防护能力成为大趋势。

镜头31：12月4日，中国发放首批4G牌照，中国移动、中国电信和中国联通获颁“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可。

【2014年】

镜头32：2月27日，中央网络安全和信息化领导小组成立，中共中央总书记习近平任组长。两会上，“维护网络安全”首次被写入政府工作报告。

镜头33：9月19日，阿里巴巴成功登陆纽约证券交易所，超过中国农业银行2010年创下的全球最大IPO融资额。阿里巴巴上市首日大涨，以2314亿美元市值，成为仅次于谷歌的全球第二大市值互联网公司。