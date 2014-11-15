昨夜今晨国际市场重要财经新闻一览





油价持续大跌严重打击了遭受西方制裁的俄罗斯经济。





但俄罗斯总统普京周五表示，俄罗斯已经准备好迎接一次“灾难性的”油价大跌。普京称，俄罗斯有4000亿美元货币储备可以帮助应对油价的下跌。





美股涨跌不一 标普再创收盘历史新高美股主要股指周五在历史高位附近窄幅震荡，标普指数仅微涨0.02%创下收盘新高，道指微跌了0.10%。虽然美国11月消费者信心指数和10月零售销售数据均利好，但在美股市场近期连创新高后投资者对未来走势产生疑虑，美股面临一定程度的回调压力。





金价周五大涨2.1% 本周仍累计下跌0.4%受到假期零售需求将会抬头的市场预期推动，加上美元兑日元汇率自七年高位下滑，金价大涨至10月底以来的最高水平，纽约黄金期货价格场内交易中大涨2.1%收高于每盎司1185.60美元。不过美元汇率近期的总体强势表现还是对黄金价格形成压制，主力合约报价本周以来下跌了0.4%。





据报道，俄罗斯在2014年第三季度购买了55吨黄金。普京正利用更低的黄金价格来充实俄罗斯央行的储备，为一场与西方国家之间长期的经济战做好准备。行业数据显示，俄罗斯在第三季度购买的黄金数量超过其他所有购入方采购量的总和。





德国经济处于衰退边缘 评级机构警告欧元区国家评级德国第三季度GDP环比增长0.1%，从第二季度的环比下滑0.2%回弹。如果GDP连续两个季度出现下降，则将意味着德国经济正式陷入衰退周期。





外媒称，对于欧洲经济来说，德国经济在衰退的悬崖边缘“命悬一线”无疑是个噩耗。





自2008年以来，德国一直都是欧元区各国中经济表现最好的国家，其失业率处于较低水平，经济增长速度也还算不错。但在今天，这样的阶段可能已经宣告结束。疲弱的增长和极低的通货膨胀已经使得部分欧元区大国主权信用评级岌岌可危，这也使得欧元区从数年危机中复苏的前景面临威胁。





惠誉国际的主权评级负责人James McCormack说，“在2014年开始的时候，我们本以为朝向更低评级的发展轨迹将会停止，但是经济增长前景在那之后又有恶化。”穆迪和标准普尔等大评级机构也有类似的看法。





投资大鳄索罗斯买入阿里 巴菲特依旧钟情IBM





美国各大投资基金周五纷纷向证券交易委员会（SEC）提交了其截至9月30日的13F仓位报告。报告显示，投资巨鳄们对科技公司的态度迥异，股神沃伦·巴菲特（Warren Buffett）喜欢分红能力强的老牌科技巨头IBM，乔治·索罗斯（George Soros）则看好的是新上市的阿里巴巴集团。





股神巴菲特麾下的投资公司伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway），在第三季度增持了IBM、维萨以及万事达。其中，巴菲特在第三季度增持超过470万股万事达股票；增持210万股万事达；持有的IBM股票数量则增持了0.4%。





截至今年9月底，索罗斯基金管理公司持有价值3.909亿美元的阿里巴巴集团股票。此外，对冲基金巨头、阿帕卢萨管理公司的创始人大卫-泰珀（David Tepper）在第三季度也买入了阿里巴巴集团的72.5万份股票。大卫-泰珀是2013年全球收入最高的对冲基金管理人，当年的酬劳高达35亿美元。





一嗨IPO前夕被举报造假 IPO时间推迟到下周就在一嗨租车冲刺IPO关键时期，一位化名为“包青天”的网友向各监管机构及中介机构举报一嗨租车准备上市过程中业务和财务作假行为。对网友的举报内容，一嗨租车称已聘请律师事务进行调查，结果显示，这些指责不成立。一嗨原本计划昨晚上市，受这一事件影响，上市日期已推迟到11月17日。

石油输出国组织可能降低产量以支持油价的市场预期升温，油价价格迅速上涨，出现9月初以来的最大单日涨幅，纽约原油期货价格周五大涨2.2%收于每桶75.82美元。但一周以来油价仍然累计大跌了3.6%。至此，油价连续第七周下跌，是1986年早些时候以来的最长连续跌势。