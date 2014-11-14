欧元区多国GDP今发布 欧元面临重大抉择

11月14日讯——周五(11月14日)亚市盘中，欧元兑美元(1.2435, -0.0041, -0.33%)震荡整理，现交投于1.2465附近。隔夜欧元兑美元反弹，本周前四个交易日两阴两阳震荡整理，并未走出清晰方向。日内欧元区多国GDP数据将集中发布，或将对行情走向有所指引。

欧洲央行11月13日发布的经济预测调查显示，预计今年余下时间里欧元区通胀将保持在超低水平，未来两年通胀将逐渐加速。许多分析师预期，欧洲央行将不得不把购买资产的范围扩大，也就是实施量化宽松政策(QE)。欧洲央行将于下月更新自己的内部专家预测。



目前，彭博调查对欧元区三季度GDP的共识预期为环比增长0.1%。上周欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上表示，欧洲央行的资产负债表预计将迈向2012年初的水平，这意味着该央行有将近万亿欧元的扩张空间。他还说，如有必要，欧洲央行将采取更多措施。



除GDP外，日内欧元区还将发布10月CPI终值数据。此前欧元区10月消费者物价指数(CPI)初值年率升幅略微回升至0.4%，目前市场预期与初值一致。预计若今日发布的欧元区GDP和CPI数据表现不佳，很可能给欧元带来更多下行压力，反之若数据表现能有所复苏，则将对欧元有所提振，进一步向上测试1.25关口。



技术面上，欧元兑美元小时图显示，汇价隔夜重新反弹，目前围绕200小时均线展开震荡。技术指标方面，目前均线系统拐头向下，MACD(12、26、9)主线和信号线高位死叉，日内价格趋势或以震荡偏空为主。