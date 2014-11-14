法兴：日元贬值将引发全球通缩 中国首当其冲

法国兴业银行(10.81, -0.13, -1.19%)分析师Albert Edwards近日发布报告称，日元大幅贬值将迫使整个亚洲地区采取同样程度的贬值，并向西蔓延，产生一波通缩大潮。“通缩的大浪潮”最先冲击的将是中国，其生产价格已持续下降。



Edwards提醒投资者要关注日元对美元的表现。下图显示了1986年以来的日元对美元走势。

在一份写给客户的提示中，Edwards预测日元将于明年三月底之前，大幅贬值到145日元对1美元。他认为120：1的水平将会很快到来，并会在这一水平坚持一段时间，而上一次汇率达到这一水平还是2002年。

“日元几十年前就与美元DXY加权指数挂钩，定在120左右。就我看来，很可能日元跌破120以后将很快达到145。这将迫使整个亚洲地区采取同样程度的贬值，并向西产生一波通缩大潮。“



Edwards表示“通缩的大浪潮”最先冲击的将是中国，那里的生产价格已经持续下降。



“在生产价格历史性的连续32个月下降之后，中国过去三年面临的生产价格指数(PPI)的通缩水平已经达到97亚洲危机之后的通缩水平。你觉得投资者真的认为中国可以应对日元的大幅贬值吗？他们不能。他们会主动贬值。“



周二，日元对美元暴跌至七年新低，达到115.7附近。今年十月底，日本银行出人意料的宣布刺激政策后日元大幅贬值。而本周早些时候的关于安倍首相呼吁提前大选的消息，让日元再次下挫。这次投票可能会提振安倍的政治支持，从而让投资者预期，安倍的鸽派经济政策将会继续。



Edwards表示：



“我认为，日本如此大规模的QE投入市场，将会使日本失去对局势的控制，除非美国、欧元区或韩国做好准备采取类似日本的QE。呼吁货币稳定几乎不会发挥作用。”