日本央行加大宽松力度压制金价

上周五，由于美国非农就业数据不及预期，美元指数大幅走低，黄金(1161.90, 2.80, 0.24%)大幅反弹。在没有新的利多刺激下，美元可能会为了修正前期持续上涨而进入阶段性的回调或者盘整期，美元对大宗商品价格的压制作用将会衰退，贵金属价格有望企稳反弹。但是，本月初，日本央行[微博]宣布为了缓解通缩压力，将会进一步扩大宽松规模。因此，我们认为美元仍然难改强势格局，贵金属在强势美元的压制下仍有下行空间。





由于经济增长乏力和通货紧缩一直伴随着日本经济，日本中央银行本月初宣布扩大量化宽松（QQE）的货币政策规模。受此影响，日本股市大幅走高，美元兑日元到达1:115上方。目前来看，日本央行此轮加大宽松的力度有多大我们不得而知，但从目前日本经济的结构来看，宽松的货币政策是改变目前日本经济疲软和通货紧缩最直接、也是最有效的方法。因此，我们认为日元贬值仍然有很大的空间。

为什么这么说？因为一国经济主要由内需和外需两部分构成。首先，从国外市场来看，日本是典型的出口导向型经济体，出口对于其经济的好坏将起到决定性作用。广场协议之后，迫于政治压力，日元较美元持续升值，导致外国消费者购买日本商品的成本上升，日本商品的竞争力不断下降，日本经济陷入长期衰退，疲软至今，而目前日元的持续贬值有助于其出口的增加。其次，从日本国内市场来看，经济持续疲软的实质是总供给大于总需求。而改变这一格局的方法不外乎两种：一种是减少总供给；另一种是扩大总需求。减少总供给意味着日本要经历经济结构的调整，这是一个漫长而痛苦的过程，并不是日本政府愿意看到的。因此，最有效的途径就是扩大总需求。而扩大总需求最直接的方式就是施行宽松的货币政策。试想一下，在总需求不足的状况下，减少货币供给只会抑制需求，这是一个恶性循环。目前来看，虽然日本消费者物价指数（CPI）同比增速保持在3%之上，但是很大程度上是由于4月初日本征收了3%的消费税。虽然消费税的征收增加了消费的成本，刺激了CPI，但是增加税收的同时遏制了总需求，这一财政政策的推出更像是为了完成2%的通胀目标的权宜之计。因此，我们认为，日本不论是为了对冲消费税带来的需求下降，还是为了刺激本国经济，宽松的货币政策都利大于弊。因此，日元贬值将是大势所趋。而日元的贬值将为美元指数在美联储退出量化宽松政策和美国正式加息的空白期提供上涨动能。因此，短期内美元指数延续强势仍然是大概率事件。



综上所述，我们认为，目前美国和世界主要经济体的货币政策呈现分化态势，在美国减少货币投放的大背景下，美元走强，贵金属走弱是市场共识。目前来看，日本央行进一步扩大购债规模将会支撑美元走强，贵金属弱势不改，仍有下行空间。此外，黄金和白银(15.69, 0.07, 0.45%)比价处于高位，后期市场套利资金的介入将使黄金和白银比价回归，这会进一步压制黄金价格。因此，我们认为，黄金价格延续弱势的概率仍然很大，建议空单继续持有。