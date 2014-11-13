锦江国际12亿欧元收购法国酒店同行

上海锦江国际集团(Jin Jiang International Holdings)在竞购法国经济型酒店集团时开价高于欧洲最大的酒店经营者雅高集团(Accor)，突显出中国企业对欧洲资产的渴求。





这家中国政府背景的集团昨日表示，它已达成从喜达屋资本集团(Starwood Capital)手中收购卢浮酒店集团(Groupe du Louvre)的协议，后者经营着Campanile、Kyriad和Premiere Classe等品牌。



交易各方并未披露财务条款，但知情人士称，收购价格超过12亿欧元，对相关品牌的估值超过未计利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)的11倍。其他竞标者包括私人股本基金管理公司PAI Partners和橡树(Oaktree)。



“锦江和卢浮在品牌、地域和客源等方面互补性较强,”锦江国际集团董事长俞敏亮表示。

美国喜达屋资本集团首席执行官巴里•斯特恩利希特(Barry Sternlicht)表示：“我们与锦江共同期待，以上每一个品牌可以进一步增强实力，把握中国市场乃至亚洲市场的强劲增长潜力。”



这笔收购是中国买家在欧洲达成的最新交易。7月，北京的收购投资者弘毅投资(Hony Capital)斥资9亿英镑收购了英国比萨饼连锁餐厅PizzaExpress。



上海企业集团复星(Fosun)正与意大利私人股本集团Investindustrial争夺法国度假胜地运营商“地中海俱乐部”(Club Med)的控制权。



欧元区债务危机过后，中国投资者加大了对欧洲的投资。许多买家看到了收购西方消费品牌、然后在本土市场扩张的商机。德意志银行(Deutsche Bank)整理的数据显示，2010年至2012年期间，中国在欧盟的直接投资存量翻了两番，至近270亿欧元。