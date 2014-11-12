以邻为壑 中日货币战争一触即发？

作为世界上两个最为重要的经济出口国，中日本身的邻国关系使得两国货币之间的升值和贬值更为关键。过去两周，受到日本央行扩大资产购买规模的影响，日元贬值幅度进一步加强，而人民币则继续保持坚挺。在本身经济动能减弱的情况下，日本大肆压低日元势必将影响到中国的出口增长。



未来两周包括APEC、G20在内的众多关键性会议可能会引发中国“口头干预”。中国将会重新调整政策重心，以确保出口在经济增长中所占比例。全面的中日货币战争一触即发。

10月31日，日本央行宣布扩大资产购买规模，将基础货币年供应量由70万亿日元增加至80万亿日元，将日本债券购买规模每年增加30万亿日元。



在日元汇率跌至七年新低的时候，日本出口企业将获得额外的竞争优势，而对于与日本企业竞争的他国企业来说，则无异于当头一棒。对中国企业来说，则尤其如是。



今夏以来，人民币兑美元汇率在经过一段意外的回落后，稳步上升，累计升值了11%。而同期，日元兑美元则处于下降通道。从六月下旬到现在，人民币兑日元则升值了12.5%。



然而在汇率管制的情况下，中国既要面对热钱外流的挑战，又要应对通货紧缩的危险，因此保持人民币在一个合理的水平并非易事。