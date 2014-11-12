启动亚太自贸区进程 推动路线图实现

11月11日电 国家主席习近平11日下午出席2014年亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议记者会并讲话。习近平表示，我们决定启动亚太自由贸易区进程，批准亚太经合组织推动实现亚太自由贸易区路线图。

习近平表示，我们一致认为，区域经济一体化是亚太地区长期保持强劲增长的原动力。亚太经合组织应该继续在推进区域经济一体化中发挥引领和协调作用，为亚太经济一体化谋划新愿景，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。



习近平指出，我们决定启动亚太自由贸易区进程。批准亚太经合组织推动实现亚太自由贸易区路线图，这是我们朝着实现亚太自由贸易区方向迈出的历史性一步，标志着亚太自由贸易区进程的正式启动，体现了亚太经合组织成员推动区域经济一体化的信心和决心。这是一个载入史册的决定，将把亚太区域经济一体化提升到新的更高水平，也将使太平洋两岸处于不同发展阶段的经济体广泛受益，为亚太经济增长和各成员发展注入新活力。



习近平强调，我们决定实施全球价值链、供应链的领域合作倡议。加大能力建设投入，帮助各成员尤其是发展中成员更好地融入区域经济一体化发展，实现共同发展。我们发出了支持多边贸易体制，尽早结束多哈回合谈判的强有力呼声。