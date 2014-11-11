中国从日本人那里学精了

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北京APEC会议最大谜底揭晓。中国国家主席习近平于11月10日中午与日本首相安倍晋三在北京人民大会堂会见20分钟。
这场见面，中国内地媒体统一用官方新华社说法“习近平应约与安倍进行简短会见”；有意思的是，习近平与安倍握手时，作为主人的习大大居然等到安倍伸出手后才上前；还有，与安倍嬉皮笑脸形成鲜明对比的是，习主席一直都板着脸。所以，外界称这次见面是一场“不得不上演的政治秀”也就不奇怪了。
实际上，耗时两年半才等到的“习安会”，不是外界所想象的糟糕，应该是中日关系开始回暖的关键节点；据北京专家认为，习表现出的一脸“严肃”完全是演给内地“愤青”看的。当然，中方也对日方是否会按照日前刚刚达成的中日四点原则共识去做心存疑虑。所以，习近平也没必要“高兴得太早”。客观上说，中国对日外交至此已经获得阶段性成果。这点主要表现在中日四点原则共识上。
四点原则共识
所谓中日就处理和改善关系达成的四点原则共识，是中国国务委员杨洁篪７日同来访的日本国家安全保障局长谷内正太郎举行会谈后正式对外宣布的。
四点共识中，一般认为，第二点“双方本着“正视历史、面向未来”的精神，就克服影响两国关系政治障碍达成一些共识”，是对安倍等政要参拜靖国神社的约束；第三点“双方认识到围绕钓鱼岛等东海海域近年来出现的紧张局势存在不同主张，同意通过对话磋商防止局势恶化，建立危机管控机制，避免发生不测事态”，是日方换个说法承认中日在东海海域存在争议，只不过用了“存在不同主张”。有专家解读这里面不单指钓鱼岛，还包括东海油气田；有人说等于中日2008年达成的6.18东海问题共识将不再适用。如果真是这样，中国这次就赢大了。
四点共识出来后，日媒普遍认为日方做了让步。当然，真正成效还有待于中日关系长期走势的成果验证。然而，即使在主权与领土上未必有那么清晰的收获，笔者以为，起码中国在外交上确确实实打了个胜仗。
中国成功之处
中国这次成功，除了国力此长彼消，形势比人强，连美国人不得不要求日本改善同中国关系等外部原因外；外交部门从日本人那里学精了，才是最重要的收获。中国这一届领导在外交上，尤其是对日外交上的“老到”，应该归功于中共强调的长期积累的所谓“外交财富”。这种“外交财富”更多的是外交“负资产”转化来的“正能量”。
从近代以来，中国这位老师总是吃日本学生的亏。究其根源，除却日本近代化成功，中国近代化失败这个大前提外，日本人的手段也比中国人来的狡猾与阴险。
安倍上台后，实行所谓的“自由与繁荣之弧”策略，展开所谓的“地球仪外交”等等，依仗美日同盟对中国进行围堵；中国当然与之针锋相对。当安倍达到巩固政权的目的后，要回过头来与中国缓和关系时，中国反而对安倍的诚意产生深深的怀疑。
为了两国关系能从低谷中回升，应该说，中日双方都在努力。从公明党党首山口那津男访华给习近平传递安倍亲笔信以来，日方从政要到外交官，从国安局官员到商界领袖，到北京或充当密使或当面交流的都不在少数；当然，中国学界，民间智库与中日友好协会等等也都在努力。面对日方频频抛出的橄榄枝，中方疑虑重重，审慎对待，主要还是当心日本出尔反尔，因为日本有前科。中国前驻日大使陈建在9月底东京——北京论坛上，私下对日本传媒表示了这种担忧。
11月份北京APEC会议是中日打破僵局，实现首脑会谈的重要契机。而日方则不停地在不同场合发话要求举行首脑会晤，并强调不设前提条件；日方在一些方面也表现出一定的诚意，如安倍在靖国神社秋祭时不参拜等等。在这种情况下，似乎首脑会谈谈不成就是中国的不是了。为了能够实现首脑会谈又避免双方为是否应该设置前提条件而争论不休，中日商讨出在首脑会谈之前先把前提讲清楚，于是就有了上述的四点原则共识。
中方谨慎从事
尽管有了原则共识，中方还是非常谨慎。这就可以解释为何在7日公布四点共识之后，中国外交部还对内媒强调四点共识与“习安会”不是一回事。显然中国还是不放心，要看共识发表后，安倍本人及日本各个方面的反应。结果安倍接受日媒访问时承认东海争议，对于参拜靖国神社则不直面回答。
8日，中国外长王毅与日本外相岸田文雄见面，重申中日四点原则共识。王毅强调关键是日方要认真对待，切实遵守，落到实处。岸田表示，双方达成的四点原则共识对于改善日中关系非常重要，日方愿努力加以落实。希望与中方一道，保持两国关系改善的势头。中方通过两国外长的表态，算是对四点共识进行了“加固”。
这还不够，当天下午两点，美国代表团在中国国家会议中心举行吹风会，就此次北京APEC会议的相关话题作出解答。美国国务卿克里就中日达成四点共识表示，美国欢迎这个倡议，两国可以采取的任何步骤改善关系，不但对两国有帮助，也对整个地区有帮助。 有了美国这全球老大的“加持”，在北京APEC期间举行“习安会”，即使是一场“秀”，中日双方也要演下去。
这场见面，中国内地媒体统一用官方新华社说法“习近平应约与安倍进行简短会见”；有意思的是，习近平与安倍握手时，作为主人的习大大居然等到安倍伸出手后才上前；还有，与安倍嬉皮笑脸形成鲜明对比的是，习主席一直都板着脸。所以，外界称这次见面是一场“不得不上演的政治秀”也就不奇怪了。
实际上，耗时两年半才等到的“习安会”，不是外界所想象的糟糕，应该是中日关系开始回暖的关键节点；据北京专家认为，习表现出的一脸“严肃”完全是演给内地“愤青”看的。当然，中方也对日方是否会按照日前刚刚达成的中日四点原则共识去做心存疑虑。所以，习近平也没必要“高兴得太早”。客观上说，中国对日外交至此已经获得阶段性成果。这点主要表现在中日四点原则共识上。
四点原则共识
所谓中日就处理和改善关系达成的四点原则共识，是中国国务委员杨洁篪７日同来访的日本国家安全保障局长谷内正太郎举行会谈后正式对外宣布的。
四点共识中，一般认为，第二点“双方本着“正视历史、面向未来”的精神，就克服影响两国关系政治障碍达成一些共识”，是对安倍等政要参拜靖国神社的约束；第三点“双方认识到围绕钓鱼岛等东海海域近年来出现的紧张局势存在不同主张，同意通过对话磋商防止局势恶化，建立危机管控机制，避免发生不测事态”，是日方换个说法承认中日在东海海域存在争议，只不过用了“存在不同主张”。有专家解读这里面不单指钓鱼岛，还包括东海油气田；有人说等于中日2008年达成的6.18东海问题共识将不再适用。如果真是这样，中国这次就赢大了。
四点共识出来后，日媒普遍认为日方做了让步。当然，真正成效还有待于中日关系长期走势的成果验证。然而，即使在主权与领土上未必有那么清晰的收获，笔者以为，起码中国在外交上确确实实打了个胜仗。
中国成功之处
中国这次成功，除了国力此长彼消，形势比人强，连美国人不得不要求日本改善同中国关系等外部原因外；外交部门从日本人那里学精了，才是最重要的收获。中国这一届领导在外交上，尤其是对日外交上的“老到”，应该归功于中共强调的长期积累的所谓“外交财富”。这种“外交财富”更多的是外交“负资产”转化来的“正能量”。
从近代以来，中国这位老师总是吃日本学生的亏。究其根源，除却日本近代化成功，中国近代化失败这个大前提外，日本人的手段也比中国人来的狡猾与阴险。
安倍上台后，实行所谓的“自由与繁荣之弧”策略，展开所谓的“地球仪外交”等等，依仗美日同盟对中国进行围堵；中国当然与之针锋相对。当安倍达到巩固政权的目的后，要回过头来与中国缓和关系时，中国反而对安倍的诚意产生深深的怀疑。
为了两国关系能从低谷中回升，应该说，中日双方都在努力。从公明党党首山口那津男访华给习近平传递安倍亲笔信以来，日方从政要到外交官，从国安局官员到商界领袖，到北京或充当密使或当面交流的都不在少数；当然，中国学界，民间智库与中日友好协会等等也都在努力。面对日方频频抛出的橄榄枝，中方疑虑重重，审慎对待，主要还是当心日本出尔反尔，因为日本有前科。中国前驻日大使陈建在9月底东京——北京论坛上，私下对日本传媒表示了这种担忧。
11月份北京APEC会议是中日打破僵局，实现首脑会谈的重要契机。而日方则不停地在不同场合发话要求举行首脑会晤，并强调不设前提条件；日方在一些方面也表现出一定的诚意，如安倍在靖国神社秋祭时不参拜等等。在这种情况下，似乎首脑会谈谈不成就是中国的不是了。为了能够实现首脑会谈又避免双方为是否应该设置前提条件而争论不休，中日商讨出在首脑会谈之前先把前提讲清楚，于是就有了上述的四点原则共识。
中方谨慎从事
尽管有了原则共识，中方还是非常谨慎。这就可以解释为何在7日公布四点共识之后，中国外交部还对内媒强调四点共识与“习安会”不是一回事。显然中国还是不放心，要看共识发表后，安倍本人及日本各个方面的反应。结果安倍接受日媒访问时承认东海争议，对于参拜靖国神社则不直面回答。
8日，中国外长王毅与日本外相岸田文雄见面，重申中日四点原则共识。王毅强调关键是日方要认真对待，切实遵守，落到实处。岸田表示，双方达成的四点原则共识对于改善日中关系非常重要，日方愿努力加以落实。希望与中方一道，保持两国关系改善的势头。中方通过两国外长的表态，算是对四点共识进行了“加固”。
这还不够，当天下午两点，美国代表团在中国国家会议中心举行吹风会，就此次北京APEC会议的相关话题作出解答。美国国务卿克里就中日达成四点共识表示，美国欢迎这个倡议，两国可以采取的任何步骤改善关系，不但对两国有帮助，也对整个地区有帮助。 有了美国这全球老大的“加持”，在北京APEC期间举行“习安会”，即使是一场“秀”，中日双方也要演下去。