习近平:中国肯定要迈过中等收入陷阱 关键是何时





出席APEC领导人同工商咨询理事会代表对话会，称亚太自贸区同现有区域自由贸易安排不矛盾





●中方今年接过亚太经合组织东道主的重任，愿意以此为契机，积极推进本地区贸易和投资自由化便利化，加快区域经济一体化，增强各成员经济技术合作能力，携手推动亚太地区发展繁荣。





●亚太自由贸易区是对现有自由贸易安排的有力聚合。推进亚太自由贸易区建设，是要巩固一体化进程，明确远景目标。亚太自由贸易区同现有区域自由贸易安排并不矛盾，后者是实现亚太自由贸易区目标的可行路径。





●对中国而言，“中等收入陷阱”过是肯定要过去的，关键是什么时候迈过去、迈过去以后如何更好向前发展。我们有信心在改革发展稳定之间，以及稳增长、调结构、惠民生、促改革之间找到平衡点，使中国经济行稳致远。





——习近平







据新华社电 国家主席习近平10日在北京出席亚太经合组织(APEC)领导人同工商咨询理事会代表对话会。习近平强调，中国是区域合作的受益者，更是区域合作的积极倡导者和推进者。



希望工商界为APEC发展贡献正能量



当习近平和其他经济体领导人进入会场时，受到与会代表热烈欢迎。



习近平在会上致辞。习近平强调，中方今年接过亚太经合组织东道主的重任，愿意以此为契机，积极推进本地区贸易和投资自由化便利化，加快区域经济一体化，增强各成员经济技术合作能力，携手推动亚太地区发展繁荣，共建面向未来的亚太伙伴关系。



习近平指出，工商界是亚太经济的主力军，希望大家为亚太经济合作组织长远发展贡献正能量。随后，习近平参加分组讨论，同工商界代表交流互动。



关于中国今年办会将取得的务实成果，习近平指出，一是启动亚太自由贸易区进程，为亚太合作指明方向；二是发表纪念亚太经合组织成立25周年声明，总结历史经验，勾画未来愿景；三是推动经济创新发展、改革、增长，为亚太长远发展谋求新动力；四是制定互联互通蓝图，为亚太全方位互联互通打造坚实基础。



建立亚投行是天时地利人和使然



关于亚太自由贸易区同其他区域自由贸易安排的关系，习近平指出，亚太自由贸易区同现有区域自由贸易安排并不矛盾，后者是实现亚太自由贸易区目标的可行路径。



关于亚太地区基础设施和互联互通建设以及建立亚洲基础设施投资银行，习近平指出，建立亚洲基础设施投资银行是天时、地利、人和使然，它同丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设相匹配，是惠泽各方的多赢之举。



关于中国能否跨越“中等收入陷阱”，习近平说，对中国而言，“中等收入陷阱”过是肯定要过去的，关键是什么时候迈过去、迈过去以后如何更好向前发展。



关于中国经济发展前景，习近平强调，中国全面深化改革开放，加快转变经济发展方式，加大经济结构调整力度，实施创新驱动战略，将在未来相当一段时期内保持中高速增长，而且经济质量会不断提升。我们欢迎亚太工商界人士积极参与中国经济社会发展进程，共享中国改革发展带来的机遇和成果。



■ 奥巴马演讲





奥巴马 赴美商旅签证延长至十年





学生签证有效期延长至五年；两次重申欢迎中国崛起



新京报讯 (记者邓琦 王晓枫 )昨日，美国总统奥巴马在2014年APEC工商领导人峰会上发表演讲时表示，中国学生签证有效期将由目前的一年延长到五年，商务和旅游签证将延长到十年。



对于未来中美关系的前景，奥巴马表示，在21世纪，无论经济增长或者创造就业都不是“零和博弈”，一个国家的成长不应该以另一个国家为代价。“我们应该加强各国间经济联系，这样会造福所有国家，美中关系尤其如此。”



奥巴马重申立场说，“我很荣幸曾在美国两次接待习近平主席。去年在美国加州见面时，习近平主席说，太平洋足够大，完全能容纳中美发展。我对此表示同意。美国欢迎一个繁荣、和平、稳定中国的崛起。”之后，奥巴马再次重申立场，“我想重复一次，我们欢迎一个繁荣、和平、稳定中国的崛起，这符合中美和世界的利益，我希望中国能成功。”



奥巴马充分肯定了中国作为本届APEC东道主所起到的作用。他表示，APEC回到北京，现在世界上很少有这样受到广泛重视的盛会。



此外，奥巴马还肯定了中国的经济发展。他说，中国是美国增长最快的出口市场，与中国相关的在美投资过去五年增长了六倍，中国公司为美国提供越来越多就业岗位，加深美中之间的贸易关系将使得两国都受益。



奥巴马在演讲中谈到延长中国人签证事宜。他表示，此次访问期间，美中两国同意作出新签证安排，让学生和商人受益。学生原来签证有效期是一年，新签证延长到五年，同时，商业旅游签证延长到十年。



■ 普京演讲





普京 俄愿与中国多用本币结算





赞赏中方为建立亚太自贸区所做努力，称中国是优先合作伙伴



新京报讯 (记者邓琦 王晓枫)昨日，俄罗斯总统普京在2014年APEC工商领导人峰会上发表演讲时说，俄方赞赏中方为建立亚太自贸区所做努力，中国是俄在亚太优先合作伙伴。



9日，习近平主席会见普京，两国元首共同见证了一系列双边合作协议的签署。昨日，普京在演讲中充分肯定了两国关系，他表示，中国是俄罗斯在亚太的优先合作伙伴，俄罗斯赞赏中国为建立亚太自贸区所做的努力。

肯定与中国双边关系的同时，普京也强调了俄罗斯对于亚太发展伙伴关系的重要性。“APEC是一个非常重要的论坛，在这里我们可以讨论经济问题。俄罗斯与亚太的合作很重要，对俄罗斯而言，与亚太合作是优先方向”。普京表示，目前俄罗斯和亚太经济体的贸易额占俄罗斯总贸易额的四分之一，俄方计划将这一份额提高到五分之二。



中俄经济合作是普京演讲的另一重点。普京谈及了外界所关注的中俄本币结算，以及中俄能源合作问题。



“俄罗斯愿与中国在贸易结算中多用本币结算，我们已经在进行卢布和人民币(6.1195, 0.0000, 0.00%)的直接结算，我们也在能源贸易中加强和提高本币结算的总量”。普京表示。



在提问环节，普京说，中俄本币结算可大大影响国际能源和金融市场，俄方正在探讨中方入股俄罗斯一个大型开采企业，还会使用人民币结算。“从长远考虑，卢布和人民币的直接结算非常有前景”，普京说，“如果我们能在大型项目合作时使用本币结算，这对世界经济和金融能源来说都有益。”