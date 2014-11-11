中国新常态惠及亚太 10年对外投资将达1.25万亿美元

“新常态将给中国带来新的发展机遇。”11月9日，中国最高领导人习近平在亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会上，首次系统阐述了“新常态”。



今年5月以来，在公开报道中，习近平已经三次说到“新常态”，而这是最为系统的一次。



习近平指出，“中国经济呈现出新常态”意味着经济增速从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，经济动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。

新常态给中国带来新的发展机遇，同时，中国也要努力使自身发展更好惠及亚太和世界。



习近平指出，预计未来10年中国对外投资将达1.25万亿美元。今后5年，中国进口商品累计将超过10万亿美元，出境旅游等人数将超过5亿人次。中国还将出资400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持。



来自商务部的统计数据显示，中国与亚太经合组织成员保持了紧密的经贸关系。2013年，中国与APEC其他成员之间的贸易额达2.5万亿美元，占中国对外贸易总额的60%。中国对APEC成员直接投资占中国对外直接投资总额的69%，实际利用来自APEC成员的外资占中国实际利用外资总额的83%。



对外经贸大学国际投资研究中心主任卢进勇指出，今年中国对外投资有望达到1200亿美元，“中国有望很快成为净对外投资国，届时对亚太地区的经济贡献会很大”。



中国“新常态”惠及亚太



今年5月，习近平在河南考察时表示，“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。”这是决策层首次提出“新常态”。



7月末，在中南海召开的党外人士座谈会上，习近平又一次提到“新常态”：“要正确认识我国经济发展的阶段性特征，进一步增强信心，适应新常态，共同推动经济持续健康发展。”



10月份，中共十八届四中全会在评价中央政治局过去一年执政成绩时也提到了“新常态”：中央政治局适应经济发展新常态，创新宏观调控思路和方式，积极破解经济社会发展难题。



11月9日面对包括130多家跨国公司领导人在内的世界工商领袖们，习近平首次具体解释了新常态给中国带来哪些新的发展机遇。



首先，中国经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。“即使是7%左右的增长，无论是速度还是体量，在全球也是名列前茅的。”习近平说。



改革开放30多年来，中国经济一直保持年均10%左右的增速。2012、2013年中国经济增速放缓至7.7%，今年前三季度进一步收缩至7.4%。不过，中国经济总量已经今非昔比。2013年一年，中国经济的增量就相当于1994年全年的经济总量。



其二，经济动力更加多元。中国正在协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化，有利于中国经济更多依赖国内消费需求拉动，避免过度依赖出口的外部风险。



其三是经济结构不断优化。今年前三个季度，中国最终消费对经济增长的贡献率为48.5%，超过了投资。服务业增加值占比46.7%，继续超过第二产业。高新技术产业和装备制造业增速分别为12.3%和11.1%，明显高于工业平均增速。单位国内生产总值能耗下降4.6%。



其四，政府大力简政放权。推行企业登记制度改革以来，今年前三个季度全国新登记注册市场主体920万户，新增企业数量较去年增长了60%以上，实体经济活力进一步释放。



对此，交行金融研究中心高级金融分析师唐建伟指出，预计今年全年经济增速大概在7.4%，明年增速会有所下降，但达到7%应该不成问题。由于全球经济放慢，中国在此之前就很重视外部风险问题，2013年宏观调控的基调就是稳增长，促改革，防风险。现在中国鼓励对外投资，通过资本项目的输出实现整个国际收支的平衡，不仅有利于减轻货币升值的压力，还可以减少对外的摩擦。



唐建伟认为，“企业‘走出去’，能更多地拓展市场和资源，对于缓解国内过剩的产能，以及像高铁、核电等优势技术开拓市场，都有很大的促进作用。”



1.25万亿美元对外投资



习近平指出，随着综合国力上升，中国有能力、有意愿向亚太和全球提供更多公共产品，特别是为促进区域合作深入发展提出新倡议新设想。中国愿意同各国一道推进“一带一路”建设，更加深入参与区域合作进程，为亚太互联互通、发展繁荣作出新贡献。



预计未来10年中国对外投资将达1.25万亿美元。今后5年，中国进口商品累计将超过10万亿美元，出境旅游等人数将超过5亿人次。



商务部研究院中国对外贸易部副主任金柏松表示，在扩大对外投资的同时，中国企业应该增加对亚太以及国际市场的了解，积累相应的国际经验，这对“走出去”有好处。



数据显示，2013年，中国对外直接投资流量创下1078.4亿美元，同比增长22.8%，连续两年位列全球三大对外投资国。2014年前9个月累计实现投资749.6亿美元，同比增长21.6%。按此增速，今年中国对外投资可以到1200亿美元左右。



截至2013年底，中国对外直接投资累计净额(存量)达6604.8亿美元，全球排名由第13升至第11位。



前不久，商务部部长助理张向晨曾公开对媒体表示，由于中国吸引外资处于稳定的状态，中国成为净资本输出国只是时间问题。



亚洲开发银行曾经预测，2010-2020年十年期间，亚洲地区需要投入8万亿美元基础设施资金，才能支撑目前经济增长的水平。



而为了支持“一带一路”沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目融资，中国发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金。



中国为2014年APEC会议确定了“共建面向未来的亚太伙伴关系”的主题，可以推定，中国推动亚太地区发展所扮演的角色，也在进入一种“新常态”。