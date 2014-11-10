双十一理财网销背后：P2P与基金的争夺战

11月11日是中国网络购物的狂欢节，各路卖家摩拳擦掌，竭力推荐自己的商品。与此同时，围绕着“双十一”展开的理财产品网售也层出不穷，其中以公募基金和互联网金融新锐P2P公司的表现最为突

基金打折营销



“双十一”临近，借助互联网金融的风潮，基金费用打折促销季又将来临。据了解，近日淘宝理财的基金网店纷纷下调费率至0.3%，按照股票型基金1.5%的申购费率计算相当于打了2折。更有甚至，有基金公司还在自己的官网推出了 “0元购”的优惠活动。



然而，按照以往“双十一”期间网销经验，基金行业的整体关注度并不高，基金公司对淘宝网[微博]店的热衷度也并非全面高涨。据统计，最近一年在淘宝基金网开店的公募基金数量未有增长，仍然维持着去年32家的水平。而今年在京东商城[微博]平台开店的基金公司则只有17家。



“淘宝、京东商城这样的B2C平台对于一般商品网销的意义比较大，但金融投资相对严肃。投资者还是习惯于从财经网站、基金公司主页、银行网站等渠道来购买基金。”有业内人士对《第一财经日报》记者称，“当然，对于基民而言，选择基金的首要参考条件还是基金业绩。”



好买基金研究中心认为，管理费是基金公司收入的主要来源之一，降低管理费促销和基金公司的利益并不相配，基金公司此举难免令人唏嘘。“诚然降低管理费，对于投资者而言，降低了购买基金的费用，短期而言，固然能吸引投资者，增加基金规模，但长期来看，投资者更加注重基金的业绩，给投资者带来的收益。”



“业绩最好的基金通常是封闭的。”中国某大型公募基金华东区销售经理对《第一财经日报》记者称，“像过去几年的华夏大盘、今年的中邮新兴产业基金，通常都是封闭的。这样的基金根本不需要营销，一打开申购就有巨量申购基金进来。所以，这些基金公司的负责销售的渠道人员过得相对滋润。”



好买基金研究中心认为，对于投资者来讲，选择基金时不应只考虑费用，主要应考虑基金的业绩情况，同时考虑到基金经理的投资风格，以及未来市场可能的走势和风格与基金经理的风格是否相配，做好资产配置，才能获取较好的收益。基金公司可以试行浮动收取管理费，业绩好管理费率可以较高，业绩降低则需调降管理费。



P2P新锐参战



与往年清一色金融机构统领“双十一”理财产品网销不同，作为互联网金融的新锐力量，今年P2P企业已经开始在理财市场崭露头角。



《第一财经日报》记者浏览多家P2P公司网站发现，这些公司几乎清一色推出了“双十一”营销计划。但多数营销计划花哨有余而买点不足，如有公司推出抽奖带飞机回家，但实际上带走飞机的人毕竟是“万里挑一”。



不过，也有一些P2P公司在本次“双十一”网销花费“重金”。如P2P巨头陆金所推出的“双十一”钱包增值计划，投1万送50。而同样业内规模靠前的你我贷在11月1日至11月11日期间对其“嘉财有道”用户返现投资金额0.5%，作为“阳光普照”奖；此外，该公司还以“三国杀”游戏为切入点推出了大战“双十一”活动，活动分为三大阵营，分别由虚拟的魏、蜀、吴三国军团带队，展开投标比拼。

P2P企业崭露头角背后是行业进入了高速增长期。有P2P业内人士对《第一财经日报》记者称，5年前，整个P2P行业一年成交规模估计仅1亿左右，而现在预计年成交规模突破2500亿元。而数据统计，目前全国P2P网贷运营平台超过1400家。根据P2P行业门户网站网贷之家统计，9月网贷行业成交量达257.28亿元，环比8月增长8.71%，其中成交量过亿的平台有47家。



高速发展的P2P行业也引来了上市公司的入驻。据不完全统计，截至目前，总计有约40家上市公司涉足P2P概念，其中大部分为今年下半年开始涉足。熊猫烟花(20.50, 0.48, 2.40%)、用友软件(21.08, 0.99, 4.93%)、勤上光电(16.72, -0.19, -1.12%)、中天城投(7.86, 0.17, 2.21%)、绵世股份(13.50, 0.03, 0.22%)、御银股份(7.37, -0.01, -0.14%)等上市公司相继布局P2P业务。



有业内人士对本报记者称：“投资P2P，要有一定的风险控制意识。平台稳定、规模靠前可能相比高收益来得更重要。”



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