特写：APEC工商领导人峰会上的企业家

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１１月９日上午１１时在鸟巢附近的国家会议中心三层宽阔的休息区，上千位来自全球的企业高管和各界精英济济一堂，他们借着茶歇间隙畅叙。
咖啡香混合着茶香，这些西服革履的首席执行官、董事长们在北京这个地标上把脉全球经贸和行业态势。
当天吸引全球最多商界巨贾的聚会应该是在此举办的亚太经合组织（ＡＰＥＣ）工商领导人峰会。
今年参加峰会的共有ＡＰＥＣ２１个经济体的１５００余名代表，超过去年在印尼巴厘岛峰会１２００多人的参会规模。你走路稍不留神，就会在会场与某位全球行业领军人物撞一个满怀。
大约半数参会代表来自海外，卡特彼勒、力拓等多家全球５００强企业的高管飞抵北京。他们今天一早就从酒店出发，不少人提前一个小时来到会场。
全球的目光聚焦在此。注册采访２０１４年ＡＰＥＣ领导人会议周活动的记者超过４０００名，境外记者约占一半。当这些经济大鳄在会场论道时，数十架摄像机、上百个“长枪短炮”相机和数百个录音笔正对着他们，将他们的观点迅速传递到世界各个角落。
这是一个ＡＰＥＣ成员经济体官员、企业高管、学者分享的平台。联合包裹运送服务公司首席执行官戴维·阿布尼年轻时当过包裹装运工，当天在论坛上与参会者分享了这家企业由小到大的成长历程。
普华永道全球主席戴瑞礼和大家分享了他们最新公布的调查报告中的亮点：６３５位在ＡＰＥＣ各经济体有业务的企业高管接受问卷调查，其中４６％的企业家对未来一年的收入增长非常有信心，比去年的调查增加４个百分点。
在会场、茶歇区和餐饮区，大家的英语带着各种口音，但是这里分享的故事原汁原味。普华永道的展区设置了咖啡区，起名叫“知识咖啡角”，各国精英在此边喝咖啡边论道，分享信息和知识，白色的沙发上坐满了身家亿万的商界精英。
这是一个企业展示的平台，中国如此大的市场和日益增长的中产阶级是很多跨国企业的利润增长源，各家企业都不愿放过这么好的展示窗口。
会场侧廊设立了公司展台，英菲尼迪、上汽集团、卡特彼勒、中国建设银行、安邦保险等十余家中外企业在此布展，公司介绍材料、研究报告、鲜花等一应俱全。在这些高规格的展区，有些负责接待和答疑的甚至是副总裁级别的高管。
这是一个各方务实交流的平台。中国银行董事长田国立说，生意机会是在互相交流中产生的。行业大佬们围坐在一起高谈阔论，他们的决定将影响市场。参会的卡特彼勒公司首席执行官道格·奥伯黑尔曼在上午茶歇的短短１５分钟内，就同来自全球各地的６位供应商和客户进行了交流。
这是一个各方勾画未来的平台。从如何破解全球经济增长缓慢的难题，到如何推进亚太经济一体化，再到如何提高经济竞争力，各方专家各抒己见并提出中肯、甚至尖锐的观点。
“金融监管需要平衡与金融创新的关系。”田国立建言。“美国等国家内的贫富悬殊问题亟需解决，它已经冲击到经济竞争力和社会正义了。”经济合作与发展组织秘书长安赫尔·古里亚在发言时说。
奥伯黑尔曼也是当天论坛上的发言嘉宾。结束发言后，他和其他高管一样开始了连轴转的转场。“我今天可能要到夜里１０点钟以后才能回到酒店，但这是高效、富有成果的一天”。
对于见过各种大世面的奥伯黑尔曼而言，今天是个重要日子。他６点起床，特意选择了和公司商标颜色贴近的黄色领带，安排了１０多项密集的行程。他说自己企业瞄准的是中国未来４０年的发展机遇。
咖啡香混合着茶香，这些西服革履的首席执行官、董事长们在北京这个地标上把脉全球经贸和行业态势。
当天吸引全球最多商界巨贾的聚会应该是在此举办的亚太经合组织（ＡＰＥＣ）工商领导人峰会。
今年参加峰会的共有ＡＰＥＣ２１个经济体的１５００余名代表，超过去年在印尼巴厘岛峰会１２００多人的参会规模。你走路稍不留神，就会在会场与某位全球行业领军人物撞一个满怀。
大约半数参会代表来自海外，卡特彼勒、力拓等多家全球５００强企业的高管飞抵北京。他们今天一早就从酒店出发，不少人提前一个小时来到会场。
全球的目光聚焦在此。注册采访２０１４年ＡＰＥＣ领导人会议周活动的记者超过４０００名，境外记者约占一半。当这些经济大鳄在会场论道时，数十架摄像机、上百个“长枪短炮”相机和数百个录音笔正对着他们，将他们的观点迅速传递到世界各个角落。
这是一个ＡＰＥＣ成员经济体官员、企业高管、学者分享的平台。联合包裹运送服务公司首席执行官戴维·阿布尼年轻时当过包裹装运工，当天在论坛上与参会者分享了这家企业由小到大的成长历程。
普华永道全球主席戴瑞礼和大家分享了他们最新公布的调查报告中的亮点：６３５位在ＡＰＥＣ各经济体有业务的企业高管接受问卷调查，其中４６％的企业家对未来一年的收入增长非常有信心，比去年的调查增加４个百分点。
在会场、茶歇区和餐饮区，大家的英语带着各种口音，但是这里分享的故事原汁原味。普华永道的展区设置了咖啡区，起名叫“知识咖啡角”，各国精英在此边喝咖啡边论道，分享信息和知识，白色的沙发上坐满了身家亿万的商界精英。
这是一个企业展示的平台，中国如此大的市场和日益增长的中产阶级是很多跨国企业的利润增长源，各家企业都不愿放过这么好的展示窗口。
会场侧廊设立了公司展台，英菲尼迪、上汽集团、卡特彼勒、中国建设银行、安邦保险等十余家中外企业在此布展，公司介绍材料、研究报告、鲜花等一应俱全。在这些高规格的展区，有些负责接待和答疑的甚至是副总裁级别的高管。
这是一个各方务实交流的平台。中国银行董事长田国立说，生意机会是在互相交流中产生的。行业大佬们围坐在一起高谈阔论，他们的决定将影响市场。参会的卡特彼勒公司首席执行官道格·奥伯黑尔曼在上午茶歇的短短１５分钟内，就同来自全球各地的６位供应商和客户进行了交流。
这是一个各方勾画未来的平台。从如何破解全球经济增长缓慢的难题，到如何推进亚太经济一体化，再到如何提高经济竞争力，各方专家各抒己见并提出中肯、甚至尖锐的观点。
“金融监管需要平衡与金融创新的关系。”田国立建言。“美国等国家内的贫富悬殊问题亟需解决，它已经冲击到经济竞争力和社会正义了。”经济合作与发展组织秘书长安赫尔·古里亚在发言时说。
奥伯黑尔曼也是当天论坛上的发言嘉宾。结束发言后，他和其他高管一样开始了连轴转的转场。“我今天可能要到夜里１０点钟以后才能回到酒店，但这是高效、富有成果的一天”。
对于见过各种大世面的奥伯黑尔曼而言，今天是个重要日子。他６点起床，特意选择了和公司商标颜色贴近的黄色领带，安排了１０多项密集的行程。他说自己企业瞄准的是中国未来４０年的发展机遇。