国内油价已跌至4年最低谷 本周五或迎八连跌

■ 国内成品油零售价自7月份以来连续七次下调，国 内汽油零售限价累计跌幅达到1325元/吨，柴油零售限价累计跌幅达到1275元/吨 。



■ 油价下跌，对中国消费者和物流、交通运输等企业 而言，无疑是重大利好，这从与油价联动明显的航空运输类股票表现活跃上就可 窥一斑。隆众石化网分析师薛群介绍，油价“七连跌”的幅度，意味着一辆私家 车一个月的燃油支出可减少近200元，一辆大型物流车则可节约数千元。



■ 与此同时，这也是中国储备原油的大好时机。海关总 署的数据显示，从今年6月份开始，中国进口原油的平均单价连续下跌，而进口 量则不断增加。

当低于80美元的原油价格已非鲜事，国内油价“八连跌”也似乎变得不那么遥远。《经济参考报》记者从多家社会监测机构了解到，本周五(11月14日)国内油价将迎来新一轮调整窗口，而目前原油变化率对应的油价下调幅度远超红线。在全球石油供应过剩、熊市未尽的情况下，国内油价“八连跌”将是大概率事件。



“油价已跌至4年来的最低谷，在类似冬季取暖需求这样的重要利好到来前，强势美元提供的持续性利空，将进一步扼杀原油的反弹希望。已经跌破80美元大关的WTI，表明市场看空情绪依旧主导，交易商脆弱的心理防线极容易被摧毁，恐慌性抛盘已经多次出现。”隆众石化网分析师李彦认为，原油弱势格局恐将继续维持一段时间，即便有短时小幅反弹，也难改“熊市”特征。



卓创资讯数据显示，截至11月7日，主要原油品种变化率为-2.91%，对应下调幅度在145元/吨。



国内成品油零售价自7月份以来连续七次下调，国内汽油零售限价累计跌幅达到1325元/吨，柴油零售限价累计跌幅达到1275元/吨。折合92号汽油累计下跌1.02元/升，0号柴油累计下跌1.09元/升，全国绝大多数地区汽柴油零售价格将回到6元时代，降至四年来的最低。



油价下跌，对中国消费者和物流、交通运输等企业而言，无疑是重大利好，这从与油价联动明显的航空运输类股票表现活跃上就可窥一斑。隆众石化网分析师薛群介绍，油价“七连跌”的幅度，意味着一辆私家车一个月的燃油支出可减少近200元，一辆大型物流车则可节约数千元。



与此同时，这也是中国储备原油的大好时机。海关总署的数据显示，从今年6月份开始，中国进口原油的平均单价连续下跌，而进口量则不断增加。若按照2013年中国原油进口量来简单计算，25%的跌幅将使得中国2014年进口油价节省超过200亿美元成本。



但是不容忽视的是，炼油、化工行业则备受煎熬。据薛群介绍，油价连续下跌增加了炼厂的成本，“三桶油”也难逃亏损局面。整个三季度国内成品油的零售利润整体也呈现下滑的态势。