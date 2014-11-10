普京赠习近平俄产智能手机 屏保设中俄APEC主题

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据俄新社、俄罗斯NTV电视台11月9日消息，俄罗斯总统普京向中国国家主席习近平赠送了一部俄产智能手机YotaPhone-2。据悉，该手机屏保还被专门设成了俄罗斯、中国、APEC的标志图片。
俄总统新闻发言人佩斯科夫介绍称，普京总统与习近平主席就在不同领域用人民币结算的可能性进行了讨论。
据悉，俄总统普京9日抵达中国，10日将出席北京APEC非正式领导人会议。他在会议前夕与习近平主席进行了会晤，并签署了17分合作文件，包括俄罗斯天然气工业公司与中国石油天然气集团公司关于供气框架协议。
YotaPhone是俄罗斯自主研发的第一款智能手机，它最大的特色是正面和背面各有一块屏幕。
2013年12月上市的YotaPhone是俄罗斯自主研发的第一款智能手机，它最大的特色是正反面双屏，机背E-Link常亮黑白屏让人耳目一新，就连俄总理梅德韦杰夫也曾亲自为它“代言”。而即将推出YotaPhone2，其售价或低于在技术参数上与其相似的索尼Xperia Z1(约700美元)和LG G2(约560美元)，主要客户群体定位于对市场新产品感兴趣的技术型用户。
俄总统新闻发言人佩斯科夫介绍称，普京总统与习近平主席就在不同领域用人民币结算的可能性进行了讨论。
据悉，俄总统普京9日抵达中国，10日将出席北京APEC非正式领导人会议。他在会议前夕与习近平主席进行了会晤，并签署了17分合作文件，包括俄罗斯天然气工业公司与中国石油天然气集团公司关于供气框架协议。
YotaPhone是俄罗斯自主研发的第一款智能手机，它最大的特色是正面和背面各有一块屏幕。
2013年12月上市的YotaPhone是俄罗斯自主研发的第一款智能手机，它最大的特色是正反面双屏，机背E-Link常亮黑白屏让人耳目一新，就连俄总理梅德韦杰夫也曾亲自为它“代言”。而即将推出YotaPhone2，其售价或低于在技术参数上与其相似的索尼Xperia Z1(约700美元)和LG G2(约560美元)，主要客户群体定位于对市场新产品感兴趣的技术型用户。