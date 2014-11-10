俄罗斯能源公司欲组团赴香港上市

近日有消息指出，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)、俄罗斯最大石油生产商Rosneft以及俄罗斯卢克公司(lukoil)正在考虑赴中国香港上市。



消息称，这是俄罗斯经济部长阿列克谢-乌尤卡耶夫与香港商务及经济发展局局长苏锦梁会晤后在一份政府文件中所透露的信息。



在俄罗斯与西方国家关系恶化的局面下，三家俄罗斯企业此举被认为是向东方市场寻觅新的融资渠道的表现。



Gazprom在俄经济中地位显赫，其官方网站显示，公司拥有世界上最大的天然气储量。截至2013年底，公司天然气储量约为357000亿立方米。不过，因俄罗斯和乌克兰正在陷入有关天然气价格和支付方式的纠纷，乌克兰石油天然气公司没有按时支付Gazprom公司供气费用，导致Gazprom今年上半年净利润出现大幅下滑。



俄罗斯国营石油企业Rosneft同样面临麻烦，这家俄罗斯最大的石油公司，和它在国内的竞争对手Gazprom一起都遭遇了来自欧盟的制裁。



Lukoil同样受到了来自美国的制裁。今年9月，美国宣布，禁止本国企业向包括上述三家公司在内的五家俄能源企业出口任何有助于俄罗斯进行深水石油、北极石油勘探和页岩气开发的商品、服务和技术。资料显示，按已探明的碳烃化合物的储量规模来算，Lukoil公司是世界上第二大私营石油公司。



来自彭博社的报道称，到2014年年底，俄罗斯公司将有440亿美元债务到期，这些公司都在寻找别的途径进行融资。其中，Gazprom约有40亿美元的外汇债务，将在未来12个月内到期。而Lukoil今年也正在寻求10亿美元的融资。

早在今年6月，俄罗斯天然气工业股份公司首席财务官安德烈-克鲁格洛夫就曾表示，公司正在就香港上市的可能性展开讨论，并且可能在近期达成。



在这三家企业之前，已经有两家俄罗斯企业——俄罗斯联合铝业和矿产公司IRC，登陆香港资本市场。2010年，俄罗斯铝业正式在香港主板挂牌，成为首家在香港上市的俄罗斯企业，不过，俄铝股票开盘便破发。香港特区政府金融发展局今年年中的一份报告指出，沪港股票市场交易互联互通机制试点计划也将进一步巩固香港的集资中心地位。



除了寻求新的融资渠道，俄罗斯也在积极和亚洲市场展开新的能源合作。今年5月，中俄签署天然气供销大单，从2018年开始，俄气将每年向中国出售380亿立方米天然气，而中方将以人民币(6.1195, -0.0032, -0.05%)形式进行付款。此外，最新的消息是，两国已接近就中俄西线天然气管道项目达成协议。



中俄能源领域近期互动频繁，此前亦有消息指出，Rosneft也在考虑与中国就液化天然气项目进行合作。今年早些时候，Rosneft公开宣布进一步增加对中国的供油。