从月光女神变身高钞财女

如今女性不仅具有独立的经济地位,而且由于自身细腻周到等天性,在许多家庭中扮演着掌管财务大权的财务官角色。但是部分女性由于不善理财,成了“月光女神”。为此,在三八节之际,不少基金公司开始给女性朋友支招,如何利用好基金投资,从“月光女神”变身“高钞财女”。



会节流更要学会开源



许多女性朋友在日常生活的理财中,通过记账,定期分析各项支出的比重、消费的必要性,然后每月支出加以控制,从而实现家庭财富增长的理财方式。



“这种‘油盐柴米酱醋’的记账式理财方式,主要是在节流,贯彻勤俭持家的传统思想,是一种非常有效的理财手段,也是许多女性当家后的必经阶段。”东吴基金市场营销部总经理宋毓莲女士表示,女性理财在经过节流这个必经阶段后,更需要进行开源式的理财观念,通过对已有的财富进行适当的投资,获取更高收益的开源。



她举例说明,白领女性可以将日常备用的活期存款资金,用来买货币基金,那样收益会更高一些。“一些日常暂时闲置的资金,女性朋友不妨根据自身风险承受能力和财务状况,适当购买基金等各种理财产品。假如一个家庭2009年买了股票基金,全年平均收益达40%多,这比银行的一年期存款等要高很多。”宋毓莲建议。



根据年龄和家庭状况调整组合



女性理财还可根据自身的年龄状况和家庭情况的变化,不断地调整投资组合比例,宋毓莲建议到。



不满30岁的女性多属于单身或刚刚成家阶段,这一时期的许多女性没有良好的投资理财习惯,在理财方面可承受更高的风险,但也面临无多少财可理的状态,为此,要进行节流为主,比如股票型基金进行定投,既能获较高收益,同时帮助自己强制储蓄,积累财富。



而30岁到50岁年龄阶段的女性基本处于“上有老,下有小”阶段,由于家庭的存在,对理财稳定性的要求大大提高,而渐渐成为风险厌恶型的投资者。这时理财组合中,将逐渐降低高风险资产的投资比例,风险较小的基金比重将会随着年龄的增长而逐渐提高,以更好地使理财组合比配风险承受情况。



50岁之后的女性已逐渐远离工作,但需要进行投资,以更合理的措施保障生活,并且继续为子女事业的发展贡献余热。理财产品主要应选择那些货币基金、债券基金等,这些投资产品既可以免税,风险又相对较少,收益又比同档次定期存款高,而且流动性又比较好。



对于如何配置基金资产,海富通基金投资顾问则给女性投资者提供了一个窍门,即业内流行的“100法则”。所谓“100法则”即说投资组合中的风险资产比例应该等于(100-年龄)×100%。“以基金组合投资为例,如果你的年龄是30岁,100减去你的年龄为70,那么你总资产的70%可用于购买风险较高的股票型基金,剩余的30%可购买债券基金或货币市场基金等风险较低的理财品种。”年轻的女性,可以投资一些优质基金公司管理的成长性基金,如即将发行的海富通中小盘股票型基金。



定投以不变应万变



由于市场形势瞬息万变,让不少白领女性投资者感叹心有余而力不足。即使确定了购买基金,选时的问题同样让苦恼。



海富通投资顾问推荐女性投资者一种“懒人投资法”———基金定投,即在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中。选择基金定投,以不变应万变,是实现从容理财的捷径。



“要关爱自己,女人的一生中至少要有3份定投”。海富通投资顾问建议,刚参加工作的女性白领需要一份“买房定投”,以便累积一大笔资金,为未来购房置业做储备。对刚刚结婚的女性来说,也须从长计议,为即将出生的小宝宝规划一个良好的教育,安排一个“教育定投”。在踏入中年阶段后,女性朋友则需要考虑如何拥有优质的晚年生活,“养老定投”是必要的。

