28岁单身女月入8千 理财5年在京买120万房子

【理财案例】



和讯网友陈小姐，今年28岁，目前单身，大学毕业后在北京某外企物流公司工作，现今每月收入8000元，公司缴纳五险一金。陈小姐不是北京本地人，目前在北京租房工作，自己想在5年内攒足钱能在北京买上属于自己的房子。陈小姐每月日常开支4000元。有现金和存款5万元，股票投资10万元。



【理财目标】



5年内在北京买房。



为了能快速实现买房目标，希望国内知名理财第三方理财机构嘉丰瑞德理财师能给予个人投资理财方面的建议。



【案例分析】



众所周知，北京房价比较高，地理位置较好的要到20000-30000多元/平米，如果买个90平米的，最低也要180万元。而按照目前陈小姐的收入来看，若5年工资以每月8000元为准，每月4000元，每月结余4000元，1年48000元，5年24万元，再加上10万元股票投资的资金和5万元存款，约40万元。意味着在北京工作5年也还是买不起房子。因此，嘉丰瑞德理财师认为陈小姐真正要想5年内买的起房，建议先在北京郊区购买2室一厅的小户型房，预计120万左右的，首付30%，压力还不算大。



【理财建议】



目前陈小姐每月结余仅4000元。为了能顺利达到买房目标，嘉丰瑞德理财师认为陈小姐还需多方面的努力，首先要做到开源节流。



1、合理消费，勤俭节约



首先陈小姐要做到科学合理地进行消费，减少在外就餐、娱乐等的次数。理财师认为记账是控制消费的有效手段之一，这样不仅能看清楚自己的收入开支情况，还能知道哪些钱是不该花的，提醒自己以后注意。如果每月节省下1000元，1年也有1.2万元，5年6万元，也是笔不小的数目。



2、努力工作争取升职加薪



收入是积累买房资金的主要来源。所以陈小姐在5年内要努力工作争取升职加薪。如果每月收入达到12000元，以每月4000元的生活开支来计算，每月能结余8000元。

3、谋求第二份收入



陈小姐还可以在做好自己本职工作之余，再寻找一些兼职工作，来谋求第二份收入。比如利用物流公司的工作优势，可以晚上、周六周末兼职送快递，若以每月2000元来计算，1年2.4万元，5年12万元，而且此兼职工作是做的多拿的多。



4、学会利用投资工具来生钱



首先自己预留3个月的生活开支作为备用金即可，即1.5元。这部分资金可以投到余额宝[微博]内，既能享受到4%左右的收益，资金还能随用随取。另外，股市风险较大，嘉丰瑞德理财师不建议陈小姐投资。10万元股票资金和剩余3.5万元存款不妨进行稳健投资，购买一些低风险的固定收益类理财产品来获得更多的收益筹集买房资金。



陈小姐通过5年的努力，合理做到投资理财基本上能攒足约100万元的买房资金。还有剩余20万元的买房资金，可以利用公积金来还贷，根据目前陈小姐的收入情况来看，压力比较小。这样陈小姐基本就能在5年内顺利实现买房计划了。