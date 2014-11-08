娱乐圈富豪大亨：赵本山刘德华上榜

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对于演员们、当红大明星们有钱这一常识，小伙伴们是知道的。但是他们有钱到什么程度，大概也没什么概念。靠着演戏靠片酬，唱歌攒办税的办法，真能PK过那些房地产大亨？哪位明星最有钱，哪些明星是你意料之外的有钱。
谢霆锋：情场事业双得意。既是艺人也是企业家的谢霆锋，近年一直盛传他拟将旗下制作公司PO朝霆上市，直至近日他终于摇身一变成为上市公司老板。据港交所资料，谢霆锋在上周斥资1.2亿元港币（约9500万元人民币）入股汉传媒(0491)。明星转行跨界虽然是常有的事情，但是许多人是锦上添花，拓展的新事业比演戏老本职还成功的毕竟是少数。23岁做CEO，刚荣升成为上巿公司的大老板，一夜间身家就进帐了1.4亿元，他更有计划再扩大业务版图，成立自己的电影、广告王国，又准备向饮食行业大展拳脚，誓要成为娱乐大亨创造“神话”。
吴奇隆：高于2亿小虎队当年很红，但是如今却只有四爷一人在演艺圈风风火火地蹦跶。当然，虽然帅哥有很棒的肌肉，但光靠演还是不可能的。吴奇隆工作室成立于2012年11月。不久前，吴奇隆正式与海润影视联姻，开办稻草熊工作室。吴奇隆主管创作，而海润主要是介入管理和后期的发行。工作室投资了《新白发魔女传》、《向着炮火前进》。收入构成：投资影视 影视 代言其他知情人透露，42集的《新白发魔女传》已经卖到8400万，单集高达200万，而《向着炮火前进》也不会低于这个价格。仅从投资方面，吴奇隆两部电视剧收入至少1.6亿。加上出演影视剧以及代言等收入，吴帅哥年收入应该接近2亿。
李冰冰：约1.8亿李冰冰如今已然天后了，但是这位天后未雨绸缪能力相当强。在近几年才有各种女星工作室如雨后春笋，冰冰姐的工作室09年就成立了，靠华谊这棵大树和自己周围聚集的人才，李冰冰工作室发展迅速。收入构成：影视 代言 股票 其他。
范冰冰：近2亿又来一位冰冰，而且更厉害。她曾经说：我不嫁豪门，我就是豪门。如今按照收入来看，真是妥妥应了这句话。工作室成立得更早，2007年6月。范冰冰雇佣员工15人左右，其中核心成员包括一位经纪人，一位宣传总监，一位贴身助理，还有固定合作的摄影师与造型师。工作室有签约艺人范冰冰，合作艺人王学圻，新人黄少祺和韩晓等。
李小璐：美女老板没想到吧，逗比甜馨麻麻也是超会挣钱的呢。李小璐12岁跟着家人定居美国。一次她想煮袋方便面吃，妈妈说去超市买，但想想近半个小时的车程，顿时让她没了胃口。李小璐觉得，美国人太缺乏商业头脑，投资者只设立大型的购物中心、超市，两家超市最近的距离也要十几公里。为什么不自己开一家小超市呢？李小璐心动了。过完18岁生日十几天之后，李小璐将中国人做社区便利小超市的理念带到了美国，她给自己的小超市起了个名字Lulu Car.为了招揽客源，李小璐打出了“新店开业，连续22天8.8折”的招牌。22天促销结束后，小超市净收入550美元。随着Lulu Car的8.8折促销结束，小区居民似乎也随着捡便宜热潮的退去而对这个小超市失去了兴趣。第二个月，Lulu Car净负888美元。朋友杰西开导李小璐：“除非有格外新鲜的亮点，否则这些人到大型超市购物的习惯一时间是很难转变的。”除了家庭之外，美女老板的商业头脑当然不能闲着，如今也自己发展李小璐自己的设计品牌。
1993年，赵本山成立了自己的第一家公司沈阳本山艺术开发总公司，出任董事长兼总经理。这个公司除了做文化、广告和影视之外，还有一项重要的业务就是从事煤炭经营和煤炭运输。赵本山靠煤炭买卖赚取了人生的第一桶金。2006年，赵本山在沈阳棋盘山建设“沈阳本山影视基地”，占地300亩，投资达8000万。除此外，赵本山还策划成立了本山传媒集团，自己担任董事长。集团下设广告公司、影视公司、影视基地以及实习基地。赵本山的生意，从头到尾都由他自己掌控。从演员的培养，到最后的产品影视剧和演出场所，形成了一条龙。
黄晓明：3.92亿工作室成立：2011年。黄晓明工作室人数不多，但个个都相当能干。黄晓明也名副其实成为最会挣钱的明星。收入构成：影视 代言 医疗 红酒 房产 股票。今年的《匹夫》是黄晓明工作室投资的第一部电影。当然黄晓明的生意，绝不仅限于影视以及代言广告，在打理个人工作室之余，他还不声不响地投资了包括医疗和红酒在内的多个与演艺圈毫不沾边的项目。黄晓明还投资房产，并持有华谊股票。今年晓明收入累积约3.92亿元。
刘嘉玲2007年7月6日，刘嘉玲高调在上海宣布开张自己投资的酒吧muse。刘嘉玲当时不只亲自参与了装潢设计，而且准备亲自经营，显示出很大的诚意。无奈，这家位于上海余姚路、海防路一带的同乐坊地块内的酒吧，还是生意平平，周遭酒吧都纷纷停业。遭遇经营不善传言的刘嘉玲终于坐不住了，即以行动辟谣，再与友人合资二千万人民币，在恒隆广场开了酒吧分店m2，刘嘉玲和众多圈内好友还经常现身酒吧。新酒吧延续了之前的风格，继续以豪装吸引客人。令人咋舌的高消费，不禁令普通百姓望而却步。
从主持人到影视公司老板，李湘投身电影界的过程有点“传奇”。2004年，为了和华娱卫视联合制作一档名为《李湘在关注》的电视节目，李湘在北京注册成立了快乐星文化传播有限公司。结果栏目失败了，“快乐星”却不断接到别的外来业务，于是做着做着就真的成了一家公司。现在李湘是公司董事长，底下还有好多董事。他们中不少人对电影投资相当有兴趣，于是就投资3000万拍摄了电影《十全九美》，而票房成绩也相当理想。李湘决定，继续筹备两部大戏，并和国际上的演员合作，每部投资肯定都过亿。
刘德华在做生意上，有人批评刘德华不是一个好老板，因为公司一直在亏损。上世纪九十年代初，刘德华就开创了自己的公司天幕电影公司。到了1995年，刘德华的天幕公司累计亏损已达4000万元。不过，刘德华经过多年的积累，再次开设新公司映艺控股有限公司，推出了“亚洲新星导”等项目，由他投资的《疯狂的石头》大受好评，总算尝到了甜头。刘德华表示，自己除了炮制商业片之外，还以培育新导演为目标，即使身上只剩下一元钱，都会拿来拍电影。
林心如：9000万工作室成立：2009年。林心如工作室陆续投拍了几部电视剧，《姐姐立正向前冲》已在湖南卫视播出。收入构成：投资影视 影视 代言。知情人士透露，《姐姐》是周播，所以卖的价格比较高，一集约250万，一共30集，总计约7500万。相对来说，林心如自身参加的影视演出较少，代言活动也不多。总体来说，今年收入应在9000万左右。
刘晓庆说起这个话题不可能不提起话题人物刘晓庆，她真是个传奇。从十几岁到六十岁，一直是少女。早在1990年代，刘晓庆的注意力就转移到了电影外的世界，成为“中国的亿万富姐”。她的公司北京晓庆文化艺术有限责任公司和北京刘晓庆实业发展有限公司，覆盖的范围包括房地产、教育、拍电影和电视剧。单是每年制作的二百集电视剧，便要花费六千万。此外她更开设了国内唯一私立大学上海邦德学院，在赚钱之馀，亦不忘回馈社会。2002年6月19日，刘晓庆因涉“逃税”拘押北京秦城监狱，并遭指控自1996年成立公司以来，公司逃税金额高达一千四百五十八万元人民币。2003年8月17日，刘晓庆获得好友姜文帮助保释出狱，前后失去自由共422天。
08年6月19日，孙楠、买红妹夫妻投资2亿、筹备了2年多时间的都泰国际连锁海鲜寿司自助餐厅在北京开业，由于夫妻俩在圈内有着非常好的人缘，所以吸引了很多大牌明星前来捧场。孙楠当众宣布，餐厅的前两天营业额将全部捐献给灾区同胞，用于灾后重建。在宣传促销方面，孙楠也想出了各种招数，例如，凡是购买孙楠演唱会1280元和880元入场券的观众，即可获得该餐厅的相应餐券。
周杰伦升格当老板，自创新品牌杰威尔(jvrmusic)公司。据台湾媒体报道，办公室豪华落成，光租金1个月行情就要近50万元(新台币)。目前公司旗下也仅有周董一名艺人，内部十几位员工，将齐心合力打造周杰伦今后全方位的演艺事业。
任泉任泉精明能干，他开店不像某些明星只是挂个名当甩手掌柜，而是真正花时间花心思去研究，从几个月一换的菜单到每个菜的价钱，任老板都亲自过问。他的“蜀地传说”在上海有4家店，北京有2家店。尤其是蓝岛店刚刚开业半年，任泉就又与圈内好友柯蓝、耿乐合开了一家名为“1969”酒吧。李冰冰、李小璐等众多明星都在任泉的酒吧里度过平安夜。
谢霆锋：情场事业双得意。既是艺人也是企业家的谢霆锋，近年一直盛传他拟将旗下制作公司PO朝霆上市，直至近日他终于摇身一变成为上市公司老板。据港交所资料，谢霆锋在上周斥资1.2亿元港币（约9500万元人民币）入股汉传媒(0491)。明星转行跨界虽然是常有的事情，但是许多人是锦上添花，拓展的新事业比演戏老本职还成功的毕竟是少数。23岁做CEO，刚荣升成为上巿公司的大老板，一夜间身家就进帐了1.4亿元，他更有计划再扩大业务版图，成立自己的电影、广告王国，又准备向饮食行业大展拳脚，誓要成为娱乐大亨创造“神话”。
吴奇隆：高于2亿小虎队当年很红，但是如今却只有四爷一人在演艺圈风风火火地蹦跶。当然，虽然帅哥有很棒的肌肉，但光靠演还是不可能的。吴奇隆工作室成立于2012年11月。不久前，吴奇隆正式与海润影视联姻，开办稻草熊工作室。吴奇隆主管创作，而海润主要是介入管理和后期的发行。工作室投资了《新白发魔女传》、《向着炮火前进》。收入构成：投资影视 影视 代言其他知情人透露，42集的《新白发魔女传》已经卖到8400万，单集高达200万，而《向着炮火前进》也不会低于这个价格。仅从投资方面，吴奇隆两部电视剧收入至少1.6亿。加上出演影视剧以及代言等收入，吴帅哥年收入应该接近2亿。
李冰冰：约1.8亿李冰冰如今已然天后了，但是这位天后未雨绸缪能力相当强。在近几年才有各种女星工作室如雨后春笋，冰冰姐的工作室09年就成立了，靠华谊这棵大树和自己周围聚集的人才，李冰冰工作室发展迅速。收入构成：影视 代言 股票 其他。
范冰冰：近2亿又来一位冰冰，而且更厉害。她曾经说：我不嫁豪门，我就是豪门。如今按照收入来看，真是妥妥应了这句话。工作室成立得更早，2007年6月。范冰冰雇佣员工15人左右，其中核心成员包括一位经纪人，一位宣传总监，一位贴身助理，还有固定合作的摄影师与造型师。工作室有签约艺人范冰冰，合作艺人王学圻，新人黄少祺和韩晓等。
李小璐：美女老板没想到吧，逗比甜馨麻麻也是超会挣钱的呢。李小璐12岁跟着家人定居美国。一次她想煮袋方便面吃，妈妈说去超市买，但想想近半个小时的车程，顿时让她没了胃口。李小璐觉得，美国人太缺乏商业头脑，投资者只设立大型的购物中心、超市，两家超市最近的距离也要十几公里。为什么不自己开一家小超市呢？李小璐心动了。过完18岁生日十几天之后，李小璐将中国人做社区便利小超市的理念带到了美国，她给自己的小超市起了个名字Lulu Car.为了招揽客源，李小璐打出了“新店开业，连续22天8.8折”的招牌。22天促销结束后，小超市净收入550美元。随着Lulu Car的8.8折促销结束，小区居民似乎也随着捡便宜热潮的退去而对这个小超市失去了兴趣。第二个月，Lulu Car净负888美元。朋友杰西开导李小璐：“除非有格外新鲜的亮点，否则这些人到大型超市购物的习惯一时间是很难转变的。”除了家庭之外，美女老板的商业头脑当然不能闲着，如今也自己发展李小璐自己的设计品牌。
1993年，赵本山成立了自己的第一家公司沈阳本山艺术开发总公司，出任董事长兼总经理。这个公司除了做文化、广告和影视之外，还有一项重要的业务就是从事煤炭经营和煤炭运输。赵本山靠煤炭买卖赚取了人生的第一桶金。2006年，赵本山在沈阳棋盘山建设“沈阳本山影视基地”，占地300亩，投资达8000万。除此外，赵本山还策划成立了本山传媒集团，自己担任董事长。集团下设广告公司、影视公司、影视基地以及实习基地。赵本山的生意，从头到尾都由他自己掌控。从演员的培养，到最后的产品影视剧和演出场所，形成了一条龙。
黄晓明：3.92亿工作室成立：2011年。黄晓明工作室人数不多，但个个都相当能干。黄晓明也名副其实成为最会挣钱的明星。收入构成：影视 代言 医疗 红酒 房产 股票。今年的《匹夫》是黄晓明工作室投资的第一部电影。当然黄晓明的生意，绝不仅限于影视以及代言广告，在打理个人工作室之余，他还不声不响地投资了包括医疗和红酒在内的多个与演艺圈毫不沾边的项目。黄晓明还投资房产，并持有华谊股票。今年晓明收入累积约3.92亿元。
刘嘉玲2007年7月6日，刘嘉玲高调在上海宣布开张自己投资的酒吧muse。刘嘉玲当时不只亲自参与了装潢设计，而且准备亲自经营，显示出很大的诚意。无奈，这家位于上海余姚路、海防路一带的同乐坊地块内的酒吧，还是生意平平，周遭酒吧都纷纷停业。遭遇经营不善传言的刘嘉玲终于坐不住了，即以行动辟谣，再与友人合资二千万人民币，在恒隆广场开了酒吧分店m2，刘嘉玲和众多圈内好友还经常现身酒吧。新酒吧延续了之前的风格，继续以豪装吸引客人。令人咋舌的高消费，不禁令普通百姓望而却步。
从主持人到影视公司老板，李湘投身电影界的过程有点“传奇”。2004年，为了和华娱卫视联合制作一档名为《李湘在关注》的电视节目，李湘在北京注册成立了快乐星文化传播有限公司。结果栏目失败了，“快乐星”却不断接到别的外来业务，于是做着做着就真的成了一家公司。现在李湘是公司董事长，底下还有好多董事。他们中不少人对电影投资相当有兴趣，于是就投资3000万拍摄了电影《十全九美》，而票房成绩也相当理想。李湘决定，继续筹备两部大戏，并和国际上的演员合作，每部投资肯定都过亿。
刘德华在做生意上，有人批评刘德华不是一个好老板，因为公司一直在亏损。上世纪九十年代初，刘德华就开创了自己的公司天幕电影公司。到了1995年，刘德华的天幕公司累计亏损已达4000万元。不过，刘德华经过多年的积累，再次开设新公司映艺控股有限公司，推出了“亚洲新星导”等项目，由他投资的《疯狂的石头》大受好评，总算尝到了甜头。刘德华表示，自己除了炮制商业片之外，还以培育新导演为目标，即使身上只剩下一元钱，都会拿来拍电影。
林心如：9000万工作室成立：2009年。林心如工作室陆续投拍了几部电视剧，《姐姐立正向前冲》已在湖南卫视播出。收入构成：投资影视 影视 代言。知情人士透露，《姐姐》是周播，所以卖的价格比较高，一集约250万，一共30集，总计约7500万。相对来说，林心如自身参加的影视演出较少，代言活动也不多。总体来说，今年收入应在9000万左右。
刘晓庆说起这个话题不可能不提起话题人物刘晓庆，她真是个传奇。从十几岁到六十岁，一直是少女。早在1990年代，刘晓庆的注意力就转移到了电影外的世界，成为“中国的亿万富姐”。她的公司北京晓庆文化艺术有限责任公司和北京刘晓庆实业发展有限公司，覆盖的范围包括房地产、教育、拍电影和电视剧。单是每年制作的二百集电视剧，便要花费六千万。此外她更开设了国内唯一私立大学上海邦德学院，在赚钱之馀，亦不忘回馈社会。2002年6月19日，刘晓庆因涉“逃税”拘押北京秦城监狱，并遭指控自1996年成立公司以来，公司逃税金额高达一千四百五十八万元人民币。2003年8月17日，刘晓庆获得好友姜文帮助保释出狱，前后失去自由共422天。
08年6月19日，孙楠、买红妹夫妻投资2亿、筹备了2年多时间的都泰国际连锁海鲜寿司自助餐厅在北京开业，由于夫妻俩在圈内有着非常好的人缘，所以吸引了很多大牌明星前来捧场。孙楠当众宣布，餐厅的前两天营业额将全部捐献给灾区同胞，用于灾后重建。在宣传促销方面，孙楠也想出了各种招数，例如，凡是购买孙楠演唱会1280元和880元入场券的观众，即可获得该餐厅的相应餐券。
周杰伦升格当老板，自创新品牌杰威尔(jvrmusic)公司。据台湾媒体报道，办公室豪华落成，光租金1个月行情就要近50万元(新台币)。目前公司旗下也仅有周董一名艺人，内部十几位员工，将齐心合力打造周杰伦今后全方位的演艺事业。
任泉任泉精明能干，他开店不像某些明星只是挂个名当甩手掌柜，而是真正花时间花心思去研究，从几个月一换的菜单到每个菜的价钱，任老板都亲自过问。他的“蜀地传说”在上海有4家店，北京有2家店。尤其是蓝岛店刚刚开业半年，任泉就又与圈内好友柯蓝、耿乐合开了一家名为“1969”酒吧。李冰冰、李小璐等众多明星都在任泉的酒吧里度过平安夜。