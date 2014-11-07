亚太自贸区依然是最终目标

中国日报网北京11月7日电北京时间11月7日，亚太经合组织（APEC）领导人会议周正式进入第三天议程。当天上午，在由太平洋经济合作理事会（PECC）举办的媒体吹风会上，理事会正式公布了《区域国家2014-2015年度报告》，就未来亚太地区经济发展以及贸易自由化进程进行了展望，并提出，亚太自贸区（FTAAP）依然是实现区域贸易投资自由化、推动区域经济发展的最终目标。



经济放缓呼吁结构调整



在本次公布的《年度报告》中，太平洋经济合作理事会提出，目前亚太地区正在经历一轮普遍的经济增长放缓，预计今年地区内的GDP增速将会在3.7%左右，并在明年缓慢上升至3.8%。这不仅体现了国际金融危机影响的持续发酵，也体现出了对全球未来经济走向的担忧。而在此背景下，各国政府除了关注经济增长的速度之外，更应该关注的是经济增长的质量，以及如何通过结构性调整来实现经济的长期可持续发展。



“作为今年的会议主办国，中国提出了一系列雄心勃勃的目标，并希望借助这些目标的提出，实现后金融危机时代全球经济的复苏。”太平洋经济合作理事会在报告中表示，“目前，好的消息是，美国经济开始好转，并已经结束了长达数年的量化宽松，而坏的消息则是，这对新兴经济体会有什么影响仍然很难预料。”



中美日三国仍是主力



在谈到未来经济增长的主要动力时，太平洋经济合作理事会秘书长Eduardo Pedrosa表示，未来亚太地区的经济增长，很大程度上需要依靠中国、美国以及日本三国的经济结构改革。



“近一步实现贸易自由化、地区经济一体化仍然会是实现亚太地区经济增长的主要途径，同时，这也将带动全球价值链价值的提升。” Eduardo Pedrosa表示，“这不仅仅将会造福发达经济体的消费者，对于新兴经济体的消费者们来说也同样如此。”



TPP与RCEP：亚太自贸区的“垫脚石”？



在谈到本次APEC会议的“重头戏”——亚太自贸区建设时，太平洋经济合作理事会秘书长Eduardo Pedrosa表示，亚太地区目前急需迈出建设自贸区的切实脚步，而跨太平洋伙伴关系（TPP）与区域全面经济伙伴关系（RCEP）或许会成为通向亚太自贸区的“垫脚石”。



“我们正处在一个历史转折时期，与二十五年前不同的是，当今世界舞台的‘玩家’已经发生了变化。”太平洋经济合作理事会主席Jusuf Wanandi先生告诉记者，“目前亚太地区的发展，需要依赖各国之间的紧密合作，这就是FTAPP如此重要的原因。而这也是我们提出，TPP与RCEP可以成为实现FTAAP路径的依据。”



那么，这是否就意味着中国需要通过加入TPP或者RCEP的方式来最终实现亚太自贸区的建成呢？对此，太平洋经济合作理事会的Don Campbell大使认为，两者之间没有必然的联系。



“TPP与RCEP可以成为建成亚太自贸区的途径，但这不意味着中国就必须要加入，这是一种可能，但并非一种要求。” Don Campbell大使表示。



关于太平洋经济合作理事会（PECC）



太平洋经济合作理事会（Pacific Economic Cooperation Council—PECC），前身是1980年9月建立的太平洋经济合作会议（Pacific Economic Cooperation Conference），是由工商企业界、政府和学术界三方人士组成、协商性的非政府间国际组织。该组织成立的宗旨，是在自由和开放经济交流的基础上，本着伙伴关系、公平和互相尊重的精神，加强经济合作，以充分发挥太平洋盆地的潜力。



由太平洋经济合作理事会撰写的《区域国家年度报告》是汇集了来自各成员国政府、企业、学术机构的意见领袖观点，对亚太地区经济发展走势以及重要趋势进行分析与展望的旗舰性作品。在今年的亚太经和组织领导人会议周期间，太平洋经济合作理事会正式对媒体发布了《区域国家2014-2015年度报告》。

