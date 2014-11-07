中印黄金需求反弹 料结束黄金下跌趋势

11月7日，据彭博消息，黄金价格下降至四年最低，这对于中国与印度消费者而言是非常诱人的。中国与印度的黄金市场需求反弹，也许将结束黄金价格逾十年至的下跌形势。



渣打银行表示，亚洲的黄金购买将有助于提高黄金价格，结束自2000年来金价首度连续两年下滑的趋势。不过，花旗与高盛指出，证券指数上升与通货膨胀下降已影响到黄金的保值功能，并使得纯金价格本周下跌至1137.94美元每盎司，近预期最低。



报道称，去年金价下跌28%，中国去年超过印度成世界上最大黄金买家。首饰与黄金在中国被视为贵重而又受欢迎的礼物。今年九月，中国内地从香港地区进口的黄金数量创五个月来最高。对此，印度珠宝商预计在第四季度还会有增长。



“根据中国零售需求可以设定一个价格底线，为1100美元。”渣打银行的Paul Horsnell表示，“中国与印度的实物需求指数保持稳定。”



中国的黄金需求量将在未来3年内增长20%，世界黄金协会九月预测。据彭博社计算，九月，中国大陆从香港净进口黄金61.7吨，创四月以来最高。

