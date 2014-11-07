俄因库克“出柜”明年禁售苹果 乔布斯纪念碑被拆

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苹果公司首席执行官库克上周宣布“出柜”，意外“惊动”乔布斯在天之灵。近日，为遵守“禁止向未成年人宣传同性恋”的法规，俄罗斯圣彼得堡的乔布斯纪念碑被拆除。此外，根据俄罗斯通过的相关法律，明年1月起将在俄罗斯禁止使用苹果产品。
据俄新网4日报道，乔布斯纪念碑位于圣彼得堡一所大学的科技园内，是2013年1月由俄一家名为“西欧金融联盟”的控股公司为纪念乔布斯去世而竖立的。该纪念碑高2米，外观模仿iPhone4，有一个巨大的显示屏，可以动态显示乔布斯的照片、视频等媒体数据。纪念碑背面还有二维码，使用智能手机扫描后用户可以在苹果网站上缅怀乔布斯。“西欧金融联盟”领导层3日表示，拆除纪念碑是对“禁止向未成年人宣传同性恋”法规的呼应。他说：“库克宣布‘出柜’后，纪念碑变相成为宣传同性恋的平台，这是对俄罗斯文化的敌视。”同时，该公司表示，美国前特工斯诺登曾披露，苹果产品一直向美国情报部门提供用户信息，引起全世界的不满，这也是公司决定拆除纪念碑的原因之一。
事实证明，企业拆除乔布斯纪念碑是顺应俄政府心意的“明智之举”。俄罗斯纽带新闻网4日报道称，从2015年1月1日起，俄罗斯禁止使用苹果产品的法律正式生效。该法律是对苹果安装“间谍程序”iCloud，向美国情报部门传递用户信息“最严厉的回应”，这意味着苹果公司可能失去俄罗斯这一巨大市场。今年夏天，俄国家杜马通过法律，为防止俄罗斯公民信息泄露，苹果公司必须将俄罗斯用户的iCloud数据转移到俄境内的服务器上，否则将禁止苹果产品在俄境内出售。目前，苹果公司要解决这一问题在时间上已来不及。但专家认为，现在大多数企业都没有做好准备，这一禁令有可能推迟实施。