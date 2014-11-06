一战后沙俄600吨黄金在中国境内失踪之谜

在东北亚，俄罗斯和日本可以算是一对老冤家，除了历史上几次兵戎相见的恩怨外，两国间还有很多扯不清的旧账。其中有一桩悬案，至今俄国人仍耿耿于怀———80多年前，近600吨沙皇俄国的黄金储备在中国境内神秘失踪，而这些黄金的最后经手人恰恰是日本人。



十月革命后，白匪军夺取沙俄黄金储备



1914年第一次世界大战爆发后，俄军在战场上节节败退。到1915年，德军已逼近俄国首都彼得格勒。为安全起见，沙皇下令将国家黄金储备转移到后方。很快，约600吨金条和金币被运到了喀山。



1918年初，这批黄金已在喀山存放了3个年头。此时，苏维埃俄国已经成立，但国内局势却未能稳定下来。1918年3月，苏俄与德国签订布列斯特和约，退出了第一次世界大战。英法美日等协约国，对俄国的这场社会主义革命甚为惊恐，它们以俄国独自媾和为借口，纷纷出动军队对苏维埃俄国进行干涉，俄国境内的反革命势力也乘机作乱，几支白匪军占领了大片国土。

在动乱的局势下，更显出喀山这批黄金的价值，红军和白匪军都意识到，这些黄金可能对内战的进程产生重要影响，因为它可以购买大量军事装备和物资，从而改变双方的力量对比。1918年8月，白匪军官佩特罗夫率军突袭喀山，夺取了黄金。



红军在得知丢失黄金的消息后，迅速向佩特罗夫的部队发起攻击。为保住黄金，佩特罗夫将黄金交给了白匪军首领高尔察克。当时，高尔察克是俄境内最大的白匪头目之一，他自称“俄国最高总督”，并得到西方与日本等国的承认与支持。

得到这批黄金后，高尔察克喜出望外，他迅速将黄金转移到了自己的老巢鄂木斯克，据当时留下的记录，这批黄金共583吨。然而，这位“俄国最高总督”也无法阻挡红军前进的脚步。很快，红军就挺进到鄂木斯克附近。此时，日本人打听到了这批黄金的消息，他们向高尔察克提议，如果高尔察克同意由日军“保护俄国的黄金”，日军将出兵击退红军，但高尔察克拒绝了日本人的“好意”。1919年11月14日，红军攻占鄂木斯克，但据档案记载，红军在城内只找到了几吨黄金。那么，剩余的黄金到哪里去了呢?

白匪军退入中国，日本人得到63箱黄金



原来，在红军占领鄂木斯克前几个小时，高尔察克和佩特罗夫乘火车逃往伊尔库茨克，列车上还装着63箱黄金。面对红军的追捕，车上的人指望在关键的时刻用金条换些食物或子弹。令他们没想到的是，列车刚到伊尔库茨克，高尔察克就被当地红军活捉，佩特罗夫和列车侥幸逃了出来，却在半路上遭遇“黑吃黑”，列车在赤塔附近被另一支哥萨克白匪军拦住。哥萨克企图没收黄金，双方差点大打出手，最后佩特罗夫不得不作出妥协，将30箱黄金交给了哥萨克，剩余的33箱黄金被他带到了赤塔。

1920年初，走投无路的佩特罗夫把列车开到了中国东北的满洲里，寻求驻当地日军的保护。佩特罗夫本以为支持高尔察克的日本人会答应他的要求，没想到日本人根本不吃这一套。面对巨额黄金，日本人早把高尔察克抛在了脑后，何况此时高尔察克已被红军处死。日本人一面派军队占领了火车，一面向佩特罗夫开出了苛刻的条件：只有将全部武器和财宝交给日本政府，才能允许他们避难。无奈之下，佩特罗夫只好将剩余黄金交给日本人，得到的只是一张不知道是谁签字的收据。然而日本人并不满足，当听说30箱黄金被夺走后，立刻派军队突袭了俄国境内的哥萨克白匪，夺回了黄金。这样，近600吨黄金几乎都落入日军手中。据估计，这些黄金的价值是当时日本全国财政收入的两倍。



然而，驻满洲里日军并没有将黄金交给日本政府。他们在提交的报告中，根本没有提及佩特罗夫的黄金，只是写道：1920年4月19日，部队在满洲里附近遭遇土匪，全部歼灭敌人并缴获众多战利品。这些战利品已被处理，冲抵日常开销。



实际上，相当一部分黄金被日军指挥官所瓜分。历史资料显示，一位日军高级军官在从中国回国后，一夜暴富，成为日本最大政党的领袖，并开始角逐首相宝座。后来，有人揭发他在中国侵吞俄国黄金，但调查此事的检察官却神秘地遇刺身亡，案件最终不了了之。



剩下的黄金被日军转往东京北部的一个仓库。接着，他们玩了一个掩耳盗铃的把戏：先秘密将黄金转移走，然后点燃了仓库，此后这批黄金彻底下落不明。

白匪头目到日本打官司索要黄金



在将黄金交给日本人后，佩特罗夫几经辗转来到上海，并在那里开了间照相馆。1932年，苏联政府找到佩特罗夫，要他前往日本，用法律手段索回黄金。随后，佩特罗夫来到了日本的横滨。令人感到奇怪的是，资助佩特罗夫的不仅仅是苏联政府，还有日本的少壮派军官，也许后者想分一杯羹，以获得日后政变所需的资金。

1936年，日本“二·二六”兵变失败后，参与兵变的少壮派军官或被处死，或被投进监狱，佩特罗夫失去了最大的资金来源，他只好搬进了横滨郊区的一



间破屋子。紧接着，坏消息接踵而至，先是日本法庭在经过一系列听证之后，宣布该案件不予受理，接着在1940年，有关档案被全部封存。穷困潦倒的佩特罗夫不得不卖掉日本人给他的收据来支付诉讼费用。1941年，太平洋战争爆发后，佩特罗夫全家移居到了美国。虽然在卖掉收据以前，佩特罗夫制作了收据的副本，但副本却在流亡途中遗失了。这样，这批黄金的物证也就消失了。



价值800亿美元，俄日黄金争端延续80年



苏联解体后，俄罗斯政府开始认真考虑丢失黄金的问题，据一些俄罗斯历史学家估算，这批黄金的价值连本带息约有800亿美元，这对当时正处于经济危机中的俄罗斯是一个相当大的诱惑。1991—1995年，俄地方政府多次提出应该向日本要回这批黄金，莫斯科也曾正式要求日本政府解决该问题。当然，这不仅仅是一个经济问题，因为当时日俄就北方四岛问题正闹得不可开交，俄政要认为，既然日本要翻旧账，俄罗斯也不能示弱。

日本政府则坚决否认了俄罗斯的说法，称所有的财宝都已经归还。然而，一些日本历史学家的研究成果却给了日本政府一个结结实实的耳光，他们认为是日军私自偷走了黄金。有日本历史学家指出：盗用俄国黄金是日军的集团犯罪，他们想用这些财宝实现其无法通过正常政治活动达到的目标。不过，需要指出的是，由于日本政府不肯解密相关档案，学者们的这些研究，多是对事实的推测。除非日本公布相关档案，否则这笔黄金的真实去向恐怕将成为永远的谜团。