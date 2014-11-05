俄央行差钱了？ 每日汇市干预金额至多3.5亿美元

俄罗斯央行昨日宣布，已经改变了对卢布汇率的干预政策，每日至多斥资3.5亿美元干预卢布汇率。

该行还表示，将大幅提高卢布汇率的灵活性。

消息公布后，美元/卢布刷新纪录高位至44.2230。

上周五，俄罗斯央行大幅上调利率150个基点至9.50%，但卢布的反弹仅持续了两分钟，当日跌幅创三年新高。分析人士认为，这体现出俄央行误判形势，仅凭加息不能让汇率的走向有任何改变。

在当天的另一份声明中，俄罗斯央行告诉路透社，并未改变汇率干预政策，卢布对美元-欧元货币蓝汇率日内浮动区间仍是9个卢布。该行打算今年年末让卢布汇率自由浮动。

华尔街见闻网站介绍过，乌克兰危机升级遭西方制裁，以及油价大跌，加剧了俄罗斯美元短缺的局面。为延缓卢布跌势，俄罗斯仅上月就动用了上百亿美元的外储干预汇市。但是，收效甚微。

俄罗斯联邦储蓄银行首席外汇和利率策略师Tom Levinson在一封邮件中告诉彭博社, “汇价变动越来越多地受市场对央行可能完全放弃捍卫卢布的担忧所驱动，这意味着卢布将自由浮动并通过市场发现汇率的自然水平”，干预政策“不仅无法阻止卢布下跌，还会增加卢布的脆弱性，因为随着外汇储备被侵蚀，市场的担忧也随之加剧。”