全球资本格局大变革：“石油美元”体系动摇

法国巴黎银行在其一份研究报告中指出，受到油价持续走低的影响，原油出口国的“石油美元”将首次出现逆流。这是近二十年以来的首次，同时也意味着全球流动性将因此降低。

北海布伦特原油2014年已经下跌23%，2002年以来第二次出现年线收跌的情况已经难以避免。

包括俄罗斯、安哥拉、沙特和尼日利亚在内的主要产油国曾经在高油价时代获得了大 量的石油美元资金。这些资金很多会流入金融市场，并通过石油美元循环提高资产价格并压低融资成本。但是2014年石油国家实际进口资本达到了76亿美元。 与2012年和2013年出口资本2480亿美元和600亿美元相比，显然是出现了实质性的逆转。

石油美元（Petro-dollar）是指上世纪70年代中期石油输出国由于石油价格大幅提高后增加的石油收入，在扣除用于发展本国经济和国内其他支出后的盈余资金。由于石油在国际市场上是以美元计价和结算的，也有人把产油国的全部石油收入统称为石油美元。石 油美元是一种流动性的资金，大量投放在欧洲货币市场，成为欧洲美元的组成部分。石油美元在美国纽约市场上也十分活跃。90 年代以来，大量的阿拉伯石油美元流入东京市场和新加坡亚洲美元市场进行各种存放和投资。石油美元是目前国际金融市场上举足轻重的一支力量，对当前国际经 济、国际金融的发展影响较大。根据法国巴黎银行的统计，2006年是石油美元最高峰时刻，当时的石油出口资本达到了5110亿美元，其中5000亿美元回流至金融市场。

换而言之，石油出口国家正因为低油价而不得不从市场抽离流动性，以满足本国财政 或者债务的需求。金融市场的整体流动性则因此减弱。法巴的Spegel认为虽然这种资金抽离整体规模相对较低，但是如果油价一直处于低位的话，这些国家的 资金压力就会得到体现。其中受欧美制裁的俄罗斯和前苏联国家压力最为明显，它们总计从世界市场带走了570亿美元资金。

除了油价走低这个因素之外，美元的走强也是石油国家所要面临的大挑战之一。以俄罗斯为例，该国央行今年以来已经两度加息并数次干预外汇市场，但是卢布的贬值压力依然有增无减。

石油美元循环的减弱意味着受影响国家的财政收入以及GDP增长都将受到负面影响。这些因素综合在一起的话，全球市场的流动性以及随之而来的信贷评级问题都有可能浮出水面。