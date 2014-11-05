张维为：读完这本书再预测中国吧

镜鉴的话：11月4日上午，2014年亚太经济合作组织领导人非正式会议周国家会议中心新闻中心正式对媒体开放。镜鉴有幸去新闻中心走了一圈，一眼看见习大大的《习近平谈治国理政》这本书。很多媒体人都围着这本书翻阅，场面特别火。

其实从这本书中还可以品出很多东西。今天镜鉴继续分享文章，看看如何从《习近平谈治国理政》里预测中国未来。

读完这本书再预测中国吧

——世界从《习近平谈治国理政》中读到了什么？(3)

▌张维为

复旦大学特聘教授，瑞士日内瓦外交与国际关系学院访问教授

原文刊于观察者网

过去三十来年，中国发展之快、变化之大，可谓人类历史上所罕见。三十多年，外界对中国的预测有乐观的，有悲观的，有意思的是悲观的几乎都错了，乐观的几乎都对了。原因是悲观者误判了中国发展的大势。

中国今天发展的大势是什么？由国务院新闻办公室会同中央文献研究室、中国外文局编辑的《习近平谈治国理政》上个月底刚出版。书中为这个问题提供了答案。

那就是中国将从人民的整体和长远利益出发，深化改革，实现“国家富强、民族振兴、人民幸福”的中国梦，推动“国家治理体系和治理能力”的真正现代化，取得“中国特色社会主义”的完全成功。

习近平强调这一切的出发点是“为了人民的福祉”，决策者一定要与人民“心心相印”，“人民是历史的创造者，是我们的力量源泉。改革开放之所以得到广大人民群众衷心拥护和积极参与，最根本的原因在于我们一开始就使改革开放事业深深扎根于人民群众之中。”习近平治国理政的一个重要特点是了解民情，抓住重点，以点带面，推动中国的全面进步。

书中介绍了习近平主持制定的宏伟改革蓝图，它涉及15个领域、330多项较大的改革举措，包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各 个方面。在介绍中国改革蓝图的同时，也介绍了这一改革蓝图的制定过程，有助于读者了解中共中央的决策过程，这是一种“新型民主集中制”，中国过去三十多年 的迅速崛起离不开这种新型决策制度的成功。

文集也阐述了习近平治国理政的许多观点，包括关于改革、发展和稳定的关系，政治、经济和社会改革的关系，中央和地方的关系，内政与外交的关系 等，包括关于改革开放、创新驱动、外交方针、国防建设、群众路线、反腐倡廉、选贤任能等许多问题的论述，这一切对于外界了解中国发展的大势，了解中国道路 和中国理念都极有参考价值。

展望中国与外部世界的关系

习近平是一个用中国眼光看世界的人，也是一个用世界眼光看中国的人。他走访过近百个国家，认为中国应该为人类作出更大的贡献，世界各国应该是一个“命运共同体”，他认为世界政治和经济秩序也要与时俱进，以更好地满足世界人民的要求。

这本书收集了习近平关于中国与外部世界关系的大量论述。这些论述已经或正在融入中国今天的战略方针和外交政策之中。例如，他从中国文化的视角出发，提出了许多独具中国文化特色的外交理念，在中国与邻国的关系中，他倡导“亲、诚、惠、荣”的理念，他强调中国对外关系中要有正确的义利观。

他提出了建设“新型大国关系”、“丝绸之路经济带”、“21世纪海上丝绸之路”等一系列具体的共赢战略。他认为“世界繁荣稳定是中国的机遇，中 国发展也是世界的机遇。和平发展道路能不能走得通，很大程度上要看我们能不能把世界的机遇转变为中国的机遇，把中国的机遇转变为世界的机遇，在中国与世界 各国良性互动、互利共赢中开拓前进。”

他高度评价和积极推动中俄关系的发展，认为“中俄关系是世界上最重要的一组双边关系，更是最好的一组大国关系。”他在莫斯科国际关系学院的演讲 中，指出“两国关系已进入互相提供重要发展机遇，互为主要优先合作伙伴关系的新阶段”。他提出要建设中、美“新型大国关系”，双方需要“大处着眼、登高望 远，小处着手、积微成著”。他高度重视中欧关系，主张建立亚欧之间的“和平稳定”之桥、“增长繁荣”之桥、“改革进步”之桥、“文明共荣”之桥。

他认为各国应该“共同推动以合作共赢为核心的新型国际关系”，应该“坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，尊重各国人民自主选择发展道路的权 利，反对干涉别国内政，维护国际公平正义。‘鞋子合不合脚，自己穿了才知道’。一个国家的发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权。”

这本著作相当全面准确地反映了习近平的哲学观、为政观、改革观、历史观和国际观，展现了他治国理政的主要思路和风格，确实值得所有关心中国的人士细细品读。