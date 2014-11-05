LG谷歌签专利授权协议 安卓阵营出现铁三角

腾讯科技讯今年初，谷歌和安卓手机厂商领军企业三星电子，签署了为期十年的交叉专利授权协议，而11月5日，韩国LG电子也宣布，和谷歌签署了同样为期十年的交叉专利授权协议。

腾讯科技在LG电子官方网站看到，LG通过一个官方新闻稿的方式，宣布了这一合作。

LG表示，双方的交叉专利授权协议，覆盖了许多产品和技术领域的专利，双方相互授权的专利，不仅仅包括已有专利，也包括在未来十年内双方将会申请的专利。

谷歌负责专利事务的律师AllenLo表示，对于能够和LG电子前述专利合作协议深感欣慰。通过签署这样的专利合作协议，公司可以将精力聚焦在为全世界的消费者研发更优秀的产品和服务。

众所周知的是，LG电子也是安卓智能手机的主力厂商，在全球最重要的智能手机市场美国，LG电子虽然无力和三星电子和苹果抗争，但是在中端手机领域拥有一席之地。

在全球消费电子市场，LG和三星是一对捉对厮杀的老对手，LG此次和谷歌签署为期十年的交叉专利授权协议，也是对三星类似动作的紧密跟进。

今年初，三星和谷歌宣布签署交叉专利授权合作，这样将彻底消除在专利领域引发诉讼的可能性，有利于巩固三星和谷歌在安卓生态中的铁杆盟友关系。

另外，通过摩托罗拉移动公司的一买一卖，谷歌获得了上万个宝贵专利。在29亿美元将资产转让给联想集团的交易中，谷歌仍然保留了绝大多数专利，联想仅仅获得2000多个专利。

这样，专利数量猛增的谷歌自然成为更受同业欢迎的交叉专利授权合作伙伴，其在专利诉讼中的实力也变得更强大。